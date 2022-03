Apple déploie iOS 15.4 sur les iPhone et iPad : qu’allez-vous y trouver ?

Apple a commencé à déployer iOS 15.4 et iPadOS 15.4 sur les iPhone et iPad. Vous pouvez désormais déverrouiller l’appareil avec Face ID malgré le masque, utiliser une seule et même souris sur iPad, MacBook et iMac, ou encore ajouter de nouveaux emoji. On fait le tour des nouveautés.

Avis aux utilisateurs d’iPhone : Apple a lancé le déploiement d’iOS 15.4 sur les appareils compatibles ce lundi soir. Parmi les nouveautés, on trouve enfin la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque, l’arrivée de nouveaux emoji ou encore des améliorations pour les applications Podcasts ainsi que différents correctifs.

Déverrouillage l’iPhone avec un masque

Même si de nombreuses restrictions liées au masque sont désormais levées, il sera néanmoins plus simple d’utiliser votre iPhone en cas de port pour le déverrouiller. Les propriétaires d’iPhone 12 et iPhone 13 peuvent activer l’option de déverrouillage de l’iPhone avec Face ID même en cas de masque sur le visage (et même de lunettes).

La caméra TrueDepth est désormais capable d’identifier votre visage et les traits autour de vos yeux. Cela sera évidemment moins précis que la reconnaissance Face ID habituelle, mais cela a le mérite de fonctionner avec un masque. Et cela servira également à valider un paiement avec Apple Pay ou à remplir des mots de passes dans les apps et Safari, avec le masque.

Jusqu’à présent, il était possible de déverrouiller son iPhone avec un masque sur le visage à condition de posséder une Apple Watch et l’un des derniers modèles. Désormais, Face ID s’adapte à toutes les situations. Dès la mise à jour faite sur votre iPhone, la configuration vous est proposée.

Le certificat Covid dans les app Santé et Cartes

Vous pouvez désormais ajouter votre certificat COVID de l’UE dans l’application Santé de votre iPhone. Cela permet de conserver les différentes versions, les résultats des tests antigéniques ou PCR et les certificats de rétablissement.

De plus, le certificat COVID de votre application TousAntiCovid est désormais pris en charge par le portefeuille numérique Cartes.

De nouveaux emoji

Avec iOS 15.4, votre clavier Emoji s’enrichit d’une trentaine de nouveaux venus : des visages comme le salut militaire, le visage choqué, les yeux cachés ou embués ; des hommes enceints, des gestes de la main comme le cœur avec les doigts, la main tendue, des poignées de mains de toutes les couleurs ou bien le cœur avec deux doigts. Différents objets comme le nid d’oiseau (avec ou sans œufs), la radiographie, la boule à facettes, etc. sont disponibles.

iPadOS 15.4 change le sens du volume

Jusqu’à présent, seul l’iPad mini 6 disposait d’une fonction aussi surprenante de prime abord que profondément utile une fois bien en tête : le changement d’orientation des boutons de volume selon votre sens d’utilisation. En substance, que vous teniez la tablette en mode portrait ou paysage, les boutons + et – n’étaient pas au même endroit.

Désormais, tous les iPad peuvent en bénéficier grâce à l’ajout d’un réglage dans les options Sons des iPad Pro, iPad Air et iPad 9e génération. Celui permet de garder les positions fixes des commandes de volume (par défaut) ou bien, en désactivant, de se laisser la possibilité que le sens change.

Le bouton du haut restera donc celui pour augmenter le volume, celui du bas pour le baisser en position verticale. Si vous retournez l’appareil, cela changera de manière dynamique pour s’adapter à la position, si vous tenez l’iPad en mode paysage avec le volume + à droite et le volume – à gauche.

La fonction Commande universelle arrive enfin

Ce fut l’une des fonctions phares présentées lors de la WWDC 2021 : la commande universelle (ou Universal Control en anglais) permet d’utiliser une même souris pour passer intuitivement de l’écran d’un iPad à celui d’un MacBook et même d’un iMac dans la continuité.

Elle est désormais déployée avec macOS 12.3 et iPadOS 15.4.

Avec les bêtas macOS 12.3 et iPadOS 15.4 déployées aujourd’hui, arrive la fonction Commande universelle qui permet de passer d’un Mac à un iPad ou un iMac avec une même souris. #Apple pic.twitter.com/cXdEfUFP7X — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) January 27, 2022

SharePlay dans FaceTime

Déjà lancée sur macOS Monterey, iPhone et iPad, la fonction SharePlay s’améliore. Vous pouvez désormais lancer une session de visionnage de vidéos, de films, de musique et autres avec vos amis directement depuis les apps prises en charge sans avoir à les lancer depuis le service d’appels vidéo.

Correctifs et nouvelles fonctionnalités

D’autres améliorations sont disponibles :

Siri peut désormais donner l’heure et la date même si vous êtes hors ligne (iPhone XS et ultérieurs).

L’italien et le chinois sont pris en charge pour la traduction des pages sur Safari

L’app Podcasts autorise le filtrage des épisodes par saison et selon leur statut (lus, non lus, enregistrés, téléchargés).

Vous pouvez régler les domaines de messageries personnalisés et utilisés avec iCloud depuis Réglages.

Dans Notes et Rappels, il est désormais possible de scanner du texte avec l’appareil photo pour l’ajouter.

L’app Raccourcis autorise l’ajout, la suppression et la recherche de tags dans l’app Rappel.

Les appels d’urgence peuvent être configurés avec la fonctionnalité « Appel par maintien » pour tous les utilisateurs.

Le capteur ultra grand-angle des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max peut être utilisé pour les gros plans dans l’app Loupe.

L’app Réglages autorise l’ajout de notes aux mots de passe stockés.

iOS 15.4 règle aussi les problèmes de claviers et d’insertion de points entre des chiffres saisis, la non-synchronisation des photos et vidéos dans la photothèque iCloud, les problèmes de fonction vocale dans l’app Livres qui s’interrompait ou encore le dysfonctionnement de la désactivation de la fonction « Écoute en temps réel » dans le centre de contrôle.

Quels sont les appareils concernés par la mise à jour ?

Si vous n’avez pas configuré le téléchargement et l’installation des mises à jour de manière automatique, vous devez aller dans l’application Réglages de votre iPhone ou de votre iPad, puis dans Général > Mise à jour logicielle pour vérifier qu’elle est disponible et la lancer.

Pour iOS 15.4

Pour iPadOS 15.4

iPad Pro 12,9 pouces (5ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3ᵉ génération)

iPad Pro 11 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 12,9 pouces (2ᵉ génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1 re génération)

génération) iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (8ᵉ génération)

iPad (7ᵉ génération)

iPad (6ᵉ génération)

iPad (5ᵉ génération)

iPad mini (6e génération)

iPad mini (5ᵉ génération)

iPad mini 4

iPad Air (4ᵉ génération)

iPad Air (3ᵉ génération)

iPad Air 2

