Votre certificat de vaccination bientôt sur Apple Cartes grâce à iOS 15.4

Disponible depuis peu, la première bêta d'iOS 15.4 introduit une fonctionnalité attendue de longue date en Europe : la possibilité d'ajouter nativement son certificat de vaccination à Apple Cartes. Il fallait jusqu'à présent passer par des services tiers, comme CovidPass.

Déployée ce mercredi, la toute première bêta d’iOS 15.4 apporte dans ses valises une fonctionnalité que l’on attendait depuis de longs mois. Elle nous permet enfin d’ajouter nativement un certificat de vaccination européen à l’application Apple Cartes (A.K.A. Apple Wallet). Cette fonction était disponible aux États-Unis depuis le déploiement d’iOS 15.1. Elle avait également été introduite au Canada, mais le Vieux continent était jusqu’à présent ignoré.

Sous nos latitudes, l’ajout d’un certificat de vaccination COVID-19 à Apple Cartes était possible, mais pas nativement. Il fallait en effet passer par des services tiers comme CovidPass. Nous avions d’ailleurs publié un tutoriel expliquant comment procéder.

Comme le précise MacRumors, l’ajout d’un certificat de vaccination sur Apple Cartes se fait toutefois via l’application Santé. Pour ce faire, le processus est relativement simple. Une fois iOS 15.4 lancé en version finale, il suffira de scanner le QR code de votre certificat avec l’application photo. Une notification jaune de l’application Santé apparaîtra alors. Il ne restera plus qu’à cliquer sur « Ajouter à Cartes & Santé » pour que le certificat soit intégré aux deux applications.

Sur Apple Wallet, la carte de vaccination affiche le nom de la personne vaccinée, le type de vaccin injecté, la date à laquelle chaque dose a été administrée, son émetteur et un code QR. Des informations plus détaillées sur la vaccination seront pour le reste accessibles via l’appli Santé.

Big news for EU citizens:

iOS 15.4 will bring support for adding EU Digital COVID Certificates in the Health and Wallet apps.

I tested my Italian vaccination record and it worked with Health. Not in Wallet yet. These will show up under Immunization records in the Health app. 💉 pic.twitter.com/0UFndDFncO

— Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022