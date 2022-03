Deux ans après la deuxième génération relookée, Apple lance la troisième déclinaison de son iPhone SE. Une version qui modernise l’intérieur sans toucher à l’extérieur pour en faire une bombe de puissance petit format au prix le plus bas pour un smartphone à la pomme.

Apple a dégainé la troisième génération de son iPhone SE. Modèle à succès à son lancement en 2016 avec son offre d’iPhone puissant dans un design plébiscité (celui alors de l’iPhone 5S) et plus petit que les modèles du moment (iPhone 6s et 6s Plus), il suit toujours la même recette, mais dans un contexte différent.

En 2022, les écrans de smartphones voient encore plus grand et l’iPhone SE se positionne à contre-courant. Deux ans après une deuxième génération relookée, il ne vient pas révolutionner le concept et s’apparente davantage à une mise à jour qu’à une nouvelle proposition. A-t-il toujours une place de choix ? Nous avons passé un long moment avec lui pour en juger.

Apple iPhone SE 5G (2022) Fiche Technique

Modèle Apple iPhone SE 5G (2022) Version de l'OS iOS 15 Interface constructeur iOS Taille d'écran 4.7 pouces Définition 1334 x 750 pixels Densité de pixels 326 ppp Technologie LCD SoC A15 Bionic Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 7 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.0 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) Lightning Dimensions 67,3 x 138,4 x 7,3 mm Poids 144 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge Prix 499 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un produit prêté par la marque.

Apple iPhone SE 5G (2022) Design : éternel retour vers le passé

On prend le même et on recommence. L’iPhone SE 2022 est le clone de l’iPhone SE 2020, lui-même jumeau de l’iPhone 6/7/8… Deux ans après, sans surprise, le nouveau smartphone à prix plus abordable d’Apple reprend le même design que son prédécesseur. Car la différence est à l’intérieur.

A gauche, l’iPhone SE 2020 – A droite, l’iPhone SE 2022 // Source : FRANDROID – Anthony WONNER A gauche, l’iPhone SE 2020 – A droite, l’iPhone SE 2022 // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Alors, en le prenant en main — encore plus si vous avez habituellement un iPhone 13 Pro Max comme moi —, vous aurez l’impression d’avoir fait un bond dans le passé. Le design si original de 2014, maintes fois imité par la concurrence, a de jolis airs désuets désormais. Mais il est surtout là, et c’est sans doute la motivation principale d’Apple, pour répondre à divers besoins d’un public moins technophile ou simplement en quête de l’essentiel : un modèle compact, avec le lecteur d’empreinte (par peur que les données s’enfuient avec la caméra…), et de quoi répondre à tous les besoins du quotidien, pendant de longues années.

L’iPhone SE a donc le mérite (ou la folie) d’être un peu tout seul sur sa proposition. On a là un smartphone petit format (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) et poids plume (144 g). Un gabarit qui est assez proche de celui de l’iPhone 13 mini, mais avec un écran Retina plus petit (4,7 pouces contre 5,4). Car ce dernier est entouré des anciennes bordures bien épaisses par rapport aux derniers iPhone, avec son lecteur d’empreinte Touch ID sur le bouton Home en bas. Ce bouton multifonctions sert toujours à déverrouiller l’iPhone grâce à la reconnaissance digitale tout en permettant un retour sur l’accueil quand votre iPhone SE est actif et bien d’autres usages dont la validation du paiement. Et le déverrouillage s’avère toujours aussi réactif.

Sur le haut de la façade, l’appareil photo est là, juste à côté du haut-parleur stéréo. Sur le côté droit, le bouton de sortie de veille prend position sur le haut juste au-dessus du slot pour la carte SIM. À gauche, le bouton de mise en sourdine ou d’activation du son ainsi que les boutons +/- du volume occupent la longueur.

La tranche du bas, en aluminium élégant comme sur tout le contour, accueille le port de recharge Lightning toujours présent ainsi que le haut-parleur stéréo et les micros. Mais ne cherchez pas de prise jack pour vos écouteurs, elle a définitivement disparu depuis la génération précédente. Ne cherchez pas non plus d’écouteurs dans la boîte. Comme la législation l’autorise désormais, Apple n’en fournit plus, pas plus que d’adaptateur jack-Lightning.

À noter qu’Apple n’a pas changé les noms de ses coloris seulement pour la forme. Les tons ne sont plus les mêmes, même si, globalement, vous avez encore le choix entre noir, blanc et rouge. Le désormais (PRODUCT) RED en notre possession reprend le rouge de l’iPhone XR, plus sombre que celui de l’iPhone SE 2020.

Au dos, Apple demeure fidèle à son simple capteur photo accompagné du flash. En 2022, c’est un choix toujours étrange, même Google étant revenu sur ce point avec ses Pixel. Le revêtement en verre est le même que celui que l’on trouve au dos des iPhone 13 et se veut le plus résistant du marché. En revanche, en façade, vous ne trouverez pas le fameux Ceramic Shield ultra résistant qui demeure l’apanage des modèles haut de gamme. L’écran est promis très résistant, pas le plus résistant de la maison. Le tout affiche la certification IP67 (immersion jusqu’à 1 m durant 30 minutes).

L’iPhone SE va donc continuer de plaire à ceux qui veulent un petit format. Ici, tout peut encore se faire à une main, de la navigation au clic du bout du pouce sur l’écran. C’est très agréable. Habitué à de très grands écrans depuis de nombreuses années, je trouve évidemment ça un peu déconcertant au niveau de la surface de lecture ou même visionnage de vidéo, mais j’avoue que le gabarit réduit est très agréable dans les transports pour lire ses mails ou jeter un rapide coup d’œil aux infos.

Si vous cherchez un smartphone qui se glisse sans mal dans votre poche, suffisamment arrondi pour bien tenir en main et ne pas vous échapper, il est là. Et honnêtement, on ne fait pas une fixation sur la présence de bordures à l’usage, même si les écrans très larges ont désormais repoussé les limites des surfaces.

Apple iPhone SE 5G (2022) Écran : pas d’OLED, mais un bon calibrage

L’iPhone SE arbore toujours son écran Retina (LCD) de 4,7 pouces (1334 x 750 pixels à 326 ppp) au format 16:9. Il profite de la fonction True Tone, qui adapte la balance des blancs à l’éclairage de votre environnement. Même si Apple est l’un des derniers fabricants à mettre une dalle LCD plate sur un appareil de milieu de gamme, il n’a pas grand-chose à envier à certains de ses petits camarades sous Oled.

Pour constater que l’écran tactile de l’iPhone SE 2022 était le même que celui de son acolyte de 2020, nous l’avons également passé sous notre sonde colorimétrique à l’aide du logiciel Calman. Et les résultats sont quasi identiques.

Le smartphone propose une luminosité maximale de 530 cd/m² (contre 520 cd/m² constatés sur le précédent) pour un contraste légèrement inférieur à celui de l’iPhone SE 2020 (1418:1 contre 1500:1). La température des couleurs est toujours aussi excellente (6528 K) et proche de l’idéale. Le deltaE moyen sur DCI-P3 est de 2,82, soit en dessous de la différence perceptible par l’œil humain estimée à 3.

L’espace colorimétrique // Source : Calman Source : Calman

Nous avons ici un écran excellemment bien calibré et de très bonne qualité, même s’il peut paraître un peu léger au niveau de sa définition. On peut en profiter sous tous les angles et dans de très nombreuses situations. Néanmoins, il n’est pas le plus lumineux des écrans et, en extérieur par fort soleil, vous risquez de voir beaucoup de reflets et il vaudra mieux se positionner bien en face de la dalle. Certes les écrans Oled des iPhone 13 sont un grand cran au-dessus, mais pour son rapport qualité-prix, l’iPhone SE 5G est loin d’avoir à rougir et ce sera très bien pour de nombreux utilisateurs afin de profiter des photos comme des vidéos dans de bonnes conditions.

Apple iPhone SE 5G (2022) Logiciel : tous les avantages d’iOS

L’iPhone SE arrive avec iOS 15.4, la toute dernière version du système d’exploitation d’Apple disponible à sa sortie. Il est ainsi possible de profiter des widgets pour avoir certaines informations de manière plus visible sur l’écran d’accueil, de gérer un mode Concentration pour rester focus sur votre travail sans être dérangé, de régler les notifications comme vous le souhaitez, etc. Les dernières nouveautés comme Live Text qui permet d’ajouter un texte photographié sur une image à une Note, un mail, un doc, de le traduire aussi. Même SharePlay, pour partager en direct le visionnage d’un film avec vos amis ou l’écoute musicale, est accessible.

Nous avons d’ailleurs une excellente présentation d’iOS 15, notamment à l’attention de ceux qui découvriraient l’environnement Apple pour la première fois.

Par rapport aux récents iPhone avec encoche, la gymnastique de la gestuelle est tout autre et l’environnement de l’iPhone SE s’y adapte. Le bouton HOME vous renvoie d’un clic à l’accueil quand un double-clic affiche les différentes fenêtres des apps ouvertes. Vous pouvez alors glisser votre doigt vers le haut de l’écran pour les fermer ou bien faire tourner le kiosque pour revenir vers celle de votre choix et cliquer dessus pour l’ouvrir. Et un double appui léger sur le bouton fait baisser le haut de l’écran pour mieux atteindre les informations situées sur le haut au cas où vous le trouveriez encore trop grand.

Il n’y a aucune restriction à l’utilisation de l’iPhone SE 5G par rapport aux modèles d’iPhone 13. Il profite totalement de l’écosystème des services Apple (Apple Music, Apple TV+, Podcasts, Apple Arcade, Apple Fitness+…), mais il faut, il est vrai, en bénéficier sur un écran réduit, ce qui ne sera pas forcément pratique pour les services vidéo.

Apple iPhone SE 5G (2022) Performances : outrancière puissance

C’est l’une des grosses améliorations de cette 3e génération : l’iPhone SE 5G est propulsé par la puce A15 Bionic, la plus puissante actuellement disponible sur iPhone et sans doute du marché, dans la configuration qui anime l’iPhone 13 avec ses six cœurs CPU et quatre cœurs GPU. Par rapport à son prédécesseur, le gap est sans commune mesure.

Modèle Apple iPhone SE 5G (2022) Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 13 AnTuTu 469067 N/C 9 N/C AnTuTu 9 758172 N/C 836521 AnTuTu CPU 195453 90846 206265 AnTuTu GPU 294725 197888 349531 AnTuTu MEM 137917 89533 151631 AnTuTu UX 130077 90800 129094 3DMark Slingshot Extreme N/C 3990 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 4516 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 2833 N/C 3DMark Wild Life 2130 4475 9541 3DMark Wild Life framerate moyen 13 FPS 27 FPS 57 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 91 FPS 60 / 30 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 81 FPS 60 / 63 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 184 FPS 60 / 156 FPS N/C Voir plus de benchmarks

Tout est simple avec un iPhone SE. Aucun jeu vidéo mobile ne lui résiste, qu’il soit optimisé sur Apple Arcade ou pour tous sur l’App Store (Call of Duty Mobile, Genshin Impact…). Si ce n’était la petite taille de l’écran et la forte probabilité que vos doigts finissent par bloquer un peu la vue, vous auriez là un appareil de jeu parfait en termes de capacité.

Pour tout le reste, naviguer, taper, concevoir des Notes avec des photos, des tableaux et autres éléments qui puissent surcharger, cela se fait de manière très fluide.

Pour être honnête, en matière de performances, l’iPhone SE 5G est sur le papier l’une des machines de guerre du marché. Mais il n’en tire pas 50 % de ses possibilités. Son plus grand avantage est ailleurs : avec une telle débauche de puissance à disposition, il est paré pour durer quelques années et mises à jour système. Cela fait surtout de lui un investissement sur le long terme.

Apple iPhone SE 5G (2022) Appareil photo : peut-on encore survivre avec un seul capteur ?

Que peut-on bien espérer de miraculeux avec un seul capteur photo en 2022 ? C’est la question à se poser avec l’iPhone SE 5G si vous comptiez vous transformer en photographe grâce à lui. Apple reste fidèle à son simple capteur grand-angle de 12 Mpx (f/1,8) au dos, accompagné d’un flash True Tone quadri-LED et d’une stabilisation renforcée. À l’avant, on retrouve le capteur de 7 Mpx (f/2,2). Voilà pour l’essentiel du bagage hardware de l’appareil. Mais c’est sur les atouts de sa puce A15 Bionic que se repose Apple pour améliorer sa photo.

On nous parle de photographie computationnelle qui repose énormément sur l’IA de la puce, sur l’ISP capable de gérer les teintes de peau individuellement pour un meilleur rendu en photo de groupe comme en vidéo ou encore de réduire le bruit en faible luminosité. L’appareil photo profite aussi du Smart HDR 4 qui donne un rendu global plus précis et fin sur les couleurs et le contraste notamment quand Deep Fusion peaufine les textures et les détails.

Il faut avouer qu’avec la présence d’un seul capteur, ce sont des soutiens de poids. Mais pas assez pour prendre en charge par exemple le récent mode cinématique en vidéo (le passage de l’arrière au premier plan du flou/mise au point selon le sujet visé), mais en revanche, la fonction style photographique et sa personnalisation de tons est bien là pour peaufiner notamment vos photos portrait.

La caméra frontale progresse aussi pour les selfies et profitent des deux technologies pour améliorer le rendu final.

iPhone SE 2020 iPhone SE 2022

Sans être bluffante, la photo de l’iPhone SE est honorable. Vous n’avez pas de zoom et il faudra y aller à la main pour se rapprocher d’un point. N’en abusez clairement pas sinon les détails vont vous sauter au visage, notamment sur les photos de personnes.

L’iPhone SE 5G n’a pas de zoom optique // Source : FRANDROID – M.D.S. L’iPhone SE 5G mise sur son zoom numérique à régler à la main // Source : FRANDROID – M.D.S. L’iPhone SE 5G mise sur son zoom numérique à régler à la main // Source : FRANDROID – M.D.S. On n’aurait pas dû essayer de voir de plus près la victoire des Bleus // Source : FRANDROID – M.D.S.

De nuit, on note cependant de l’amélioration par rapport à l’iPhone SE précédent. Merci les avancées de la puce. On n’atteint cependant pas ce qu’était capable de faire le Pixel 3 avec un seul capteur photo et la puissance de la technologie de Google derrière. Néanmoins, la Puce A15 Bionic fait profiter l’iPhone de son travail de fond dès que la luminosité baisse. Vous n’aurez cependant pas de mode nuit aussi performant que sur les iPhone 13 et on note des halos encore sur les sources lumineuses ainsi qu’un manque de détails. Mais l’ensemble est plutôt réussi.

L’iPhone SE s’en sort honorablement en basse lumière // Source : FRANDROID – M.D.S. De nuit, la photo de l’iPhone SE laisse toujours apparaître des halos autour des sources lumineuses // Source : FRANDROID – M.D.S. De nuit, l’iPhone SE tente de jouer avec les sources lumineuses comme il peut // Source : FRANDROID – M.D.S.

Côté vidéo, l’iPhone SE 5G peut filmer jusqu’en 4K à 24, 30 ou 60 IPS et profite d’un stabilisateur optique de très bonne qualité. Et le résultat est plutôt honnête, notamment pour vos vidéos en famille ou entre amis, même en faible luminosité.

Apple iPhone SE 5G (2022) Autonomie : du mieux mais toujours un peu court

Soyons clairs, ce n’est pas le point fort de l’iPhone SE 5G. Comme souvent, Apple n’y a clairement pas mis la batterie la plus endurante du marché et compte comme souvent sur son optimisation pour s’en sortir. C’est donc sur les prouesses d’iOS 15 que repose beaucoup son usage. Si le smartphone se cantonne à une journée en utilisation plutôt musclée (3h de streaming vidéo, du jeu mobile gourmand, de la navigation et lecture de mail, des benchmarks, de la photo et de l’écoute de streaming musical), c’est avec quelques pourcentages que vous finirez la journée, obligeant à recharger la nuit durant.

Par rapport aux niveaux atteints par les derniers iPhone 13, l’iPhone SE 5G est clairement un petit joueur. Mais avec un petit gabarit pareil, comme l’iPhone 12 mini ou 13 mini, on n’en attend pas des miracles. Ou plutôt, il n’est pas destiné à de gros consommateurs d’écran. Vous passerez la journée, mais guère plus. Si vous êtes un utilisateur compulsif de votre smartphone, oubliez l’iPhone SE 5G. Mais nous avons remarqué qu’après plusieurs jours d’utilisation, son comportement évolue. Les premiers jours, son autonomie avait tendance à se réduire plus vite. Mais au bout d’une semaine, il a appris à mieux appréhender nos usages. Cela ne le transforme pas en bête de compétition niveau endurance, mais le Neural Engine de la puce A15 Bionic comprend comment vous utilisez l’appareil et sait alors optimiser son fonctionnement.

En revanche, il y a quelques points intéressants. Parti de 100 % de batterie, nous l’avons lancé sur un film Netflix. En 30 minutes de visionnage, il avait perdu… 0 % de batterie ! Au bout d’une heure, 4 %. Cela s’est ensuite accéléré pour tomber à 14 % au bout de 2h. Le film terminé (2h20), il nous restait 83 % d’autonomie. Mais c’est surtout durant la nuit que son comportement a été plutôt étrange : 10 % de la batterie se sont envolés sans crier gare la première nuit, un peu moins la seconde alors que nous n’avions cette fois pas fait de tourner de film juste avant. Pour le reste, en jeu ou en écoute musicale, aucun comportement étrange à signaler. Globalement, l’appareil gagne un peu en autonomie grâce à la puce A15 Bionic, mais la très possible petite capacité de la batterie le freine encore un peu par rapport à ce qu’on espérait.

En recharge, l’iPhone SE 5G s’améliore légèrement. En le faisant partir de 0 % d’autonomie restante, nous avons gagné 55 % en 30 minutes, 75 % en 45 minutes. Au bout d’une heure, nous avions récupéré 86 % de batterie. Il faut désormais compter près de 1h30 pour qu’il atteigne 100 % avec un chargeur 20 W. En charge par induction — mais il ne profite pas de la technologie MagSafe seulement sur les séries iPhone 12 et iPhone 13 —, c’est un peu plus lent.

Un adaptateur secteur qu’il vous faudra désormais avoir chez vous, car Apple n’en fournit plus depuis plusieurs années et n’a glissé que le câble Lightning vers USB-C dans la boîte.

Apple iPhone SE 5G (2022) Réseau & communication : le passage à la 5G

L’une des raisons d’être de cet iPhone SE 5G (3e génération) est l’arrivée de la 5G en son sein. Il est encore difficile de juger réellement de sa vitesse de connexion, mais vous serez au moins prêt pour un monde où la 5G sera disponible partout et réellement efficace.

Mais Apple lui a déjà octroyé une fonction fort utile pour limiter ses effets sur l’autonomie globale : le mode Smart Data. Celui-ci fait basculer automatiquement le smartphone entre les bandes de fréquence selon votre activité pour ne pas consommer plus que nécessaire. Si votre iPhone est en veille ou que vous êtes sur des applications peu gourmandes ne nécessitant pas de connexion, l’appareil rebasculera en 4G. Si jamais la batterie tombe sous les 20 % d’autonomie, l’iPhone SE délaisse alors aussi la 5G pour des modes moins énergivores. De même si la 5G s’avère une meilleure connexion que le Wi-Fi, le smartphone à la pomme est capable de changer automatiquement la connectivité.

Il est d’ailleurs compatible avec le Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et le Bluetooth 5.0. Il est aussi doté de la technologie NFC pour pouvoir utiliser notamment Apple Pay pour le paiement sans contact ou les cartes stockées dans l’app Cartes, et d’une capacité à prendre en charge une carte eSIM.

Apple iPhone SE 5G (2022) Prix et date de sortie

L’iPhone SE 2022 est disponible en coloris Minuit (noir), Lumière stellaire (blanc lumineux) et (PRODUCT) RED (rouge). Il débute à 529 euros en version 64 Go, soit une augmentation de 40 euros par rapport au modèle de 2020. Il est également disponible en 128 Go à 579 euros et 256 Go de stockage pour 699 euros.

Notez tout de même que chez Apple, pour 639 euros, vous pouvez avoir l’iPhone 11 en 128 Go et obtenir là un gabarit plus grand avec un écran Liquid Retina toujours LCD, mais de meilleure qualité, et un double capteur photo. Sans compter sur l’iPhone XR avec un écran également Liquid Retina de 6,1″, mais un seul capteur photo au dos, et que l’on peut trouver à des prix très abordables. Certes ces deux modèles proposent en revanche des puces nettement moins puissantes (respectivement A13 Bionic et A12 Bionic).