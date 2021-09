iPhone 13 : voici à quel point la batterie est plus grosse

Tous les iPhone 13 ont vu leur accumulateur gagner en capacité. Les iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max sont ceux qui affichent la plus grande hausse de taille de batterie.

À chaque sortie de nouveaux smartphones viennent les tests, mais aussi les démontages (ou Teardown dans la langue de Boris Johnson). De quoi se constituer une idée plus précise de ce que cachent les iPhone 13 sous leur coque à tranches plates.

Démontage minutieux

La chaîne YouTube Restore Technique nous permet par exemple de découvrir le démontage complet et très minutieux du modèle de base, l’iPhone 13.

Et mine de rien, ce démontage, au-delà du plaisir qu’on peut tirer de son visionnage, nous permet de découvrir la capacité exacte des batteries des iPhone 13, sur laquelle Apple ne communique pas ou très peu.

Lors de son Special Event, la marque à la pomme a simplement indiqué que l’iPhone 13 Pro possèderait 1,5 heure d’autonomie en plus que son prédécesseur, et que le Pro Max 13 étendrait son autonomie de 2,5 heures par rapport au Pro Max 12.

Des batteries plus grandes

Dans le détail, le site Mac Rumors s’est donc employé à recenser les tailles de batterie des derniers iPhone. Voici leur capacité comparée à l’ancienne génération.

Génération iPhone 12 Génération iPhone 13 Gain en taille arrondi (en %) iPhone mini 2227 mAh 2406 mAh 7 % iPhone 2815 mAh 3227 mAh 13 % iPhone Pro 2815 mAh 3095 mAh 9 % iPhone Pro Max 3687 mAh 4352 mAh 15 %

Si l’on arrondit, on constate donc un gain en taille de batterie pour chacun des modèles de la gamme. Celui qui bénéficie de la plus grande hausse est l’iPhone 13 Pro Max avec 15 % d’augmentation, suivi de près par l’iPhone 13 et ses 13 % de hausse.

Détail intéressant également (on ne le découvre pas ici cependant), l’iPhone 13 possède donc une batterie plus grande que celle de l’iPhone 13 Pro. En revanche, il y a fort à parier que grâce au ProMotion, qui permet à l’iPhone 13 Pro de faire varier son taux de rafraichissement, celui-ci s’en sort mieux niveau autonomie que son comparse un peu moins cher.

Quid de l’autonomie ?

C’est d’ailleurs ce qui ressort des premiers tests d’autonomie réalisés sur les iPhone 13. Le Youtubeur Mrwhosetheboss s’est par exemple essayé à un test d’autonomie qui démontre que plus l’on monte en gamme dans cette génération, plus l’autonomie est importante.

Dans son test, on apprend également que les iPhone 13 affichent bel et bien une meilleure autonomie que les générations précédentes. Une évolution réussie donc de la part d’Apple sur ce plan.