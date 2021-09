Apple iPhone 13 Pro : les 6 détails qui vous ont peut-être échappé

Maintenant que vous avez déjà lu une bonne dizaine d'articles sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, et que vous attendez certainement l'ouverture des précommandes, voici des détails qui vous ont peut-être échappé.

Apple a annoncé les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro, et nous nous sommes intéressés à quelques détails qui vous ont peut-être échappé. En attendant les tests complets, voici donc ce que les fiches techniques, outils et autres documentations d’Apple avaient à nous apprendre.

Si vous avez loupé la keynote d’Apple, vous pourrez retrouver l’ensemble des nouveautés dans notre récapitulatif.

Double eSIM

Les iPhone 13 et 13 Pro ont toujours un slot nano SIM, mais ils ont désormais la capacité de gérer deux eSIM à la fois. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera possible d’avoir trois forfaits mobiles dans un seul iPhone 13. C’est soit une nano SIM et une eSIM, soit deux eSIM.

Un téléobjectif x3 au lieu de x2

L’appareil photo téléobjectif reste exclusif aux iPhone 13 Pro, et Apple a augmenté sa distance focale qui est désormais équivalente à 77 mm, soit trois fois plus que l’appareil photo principal. Auparavant, le téléobjectif de l’iPhone 12 Pro offrait un zoom 2x tandis que le 12 Pro Max était à 2,5x.

Il y a un compromis ici : si vous voulez cadrer quelque chose avec un zoom 2x, le 13 Pro devra recadrer l’image à partir de l’appareil photo principal, réduisant ainsi la qualité de l’image. Mais vos photos qui vont au-delà du zoom 3x seront beaucoup plus nettes qu’auparavant, et cela devrait en faire un meilleur objectif pour réaliser des portraits. Apple a également ajouté le mode Nuit au téléobjectif pour la première fois.

Notez que bien que le téléobjectif 3x soit utile, il est désormais courant de voir des téléobjectifs périscopiques 5x (ou parfois même 10x) dans le monde Android. C’est le cas du Oppo Reno 10x Zoom depuis 2019.

La taille des photosites

Par rapport à la concurrence Android, Apple ne fait pas grand-chose pour les surpasser sur le plan matériel. Il y a néanmoins un détail important : les caméras ont toujours un capteur de 12 mégapixels, mais les grands photosites de 1,9 µm de la caméra principale sont remarquables. D’ailleurs, c’est ce qui explique que les caméras principales de l’iPhone 13 et 13 mini ont des capteurs plus gros, ces caméras sont désormais disposées en diagonale dans la bosse du module caméra.

Les fabricants de téléphones Android ont massivement privilégié les gros capteurs à haute résolution, on obtient donc des capteurs qui vont jusqu’à 108 mégapixels. Le Xiaomi 11T Pro utilise un énorme capteur de 108 mégapixels avec des pixels de 0,7 µm, ce qui signifie qu’il collecte moins de lumière par photosite, néanmoins il regroupe les pixels ensemble pour obtenir un résultat similaire. On appelle cette technique la segmentation d’image (pixel-binning).

Ils ont 1 cœur graphique en plus et davantage de RAM

Apple ne communique pas les détails les plus techniques de ses appareils. Néanmoins, Xcode 13, un outil dédié à la programmation, a révélé que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont dotés de 4 Go de RAM, contre 6 Go pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Autre élément de différenciation, les iPhone 13 et 13 Pro embarquent tous une puce A15 Bionic. Cette puce est vraisemblablement une évolution de l’A14 Bionic de l’année dernière. On y retrouve un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs, une puce Neural Engine 16 cœurs… mais les Pro et Pro Max bénéficient d’un cœur graphique supplémentaire par rapport aux deux autres. Ils ont 5 cœurs graphiques. Cela fait écho au MacBook Air M1 : on peut l’acheter avec 7 ou 8 cœurs graphiques.

Le ProMotion adaptatif descend à 10 Hz, mais pas plus bas

Les iPhone 13 Pro adoptent pour la première fois que la technologie ProMotion, ce qui permet d’avoir un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 Hz. Apple va plus loin, car il introduit également un taux adaptatif, l’iPhone peut ainsi augmenter les images affichées sur l’écran pour un défilement plus fluide, lorsque c’est nécessaire. Lorsque vous vous contentez de regarder des images statiques, le taux de rafraîchissement tombe à 10 Hz seulement. Cette fonction à l’avantage d’optimiser la consommation énergétique de l’appareil.

Une rumeur, prise au sérieux, annonçait l’arrivée du mode Always-on sur l’iPhone 13 Pro. Ce mode permet d’afficher des informations sur l’écran du téléphone lorsqu’il est en veille, on le retrouve sur de nombreux smartphones Android depuis des années, mais aussi sur l’Apple Watch Series (la fonctionnalité Toujours activé). Il est activé par défaut sur l’Apple Watch Series 5 et l’Apple Watch Series 6.

Cette évolution est permise par le LTPO. Cette technologie de backplane, sans rentrer dans les détails techniques, permet d’économiser davantage d’énergie. Cependant, il y a une différence entre l’Apple Watch « LTPO » et l’iPhone « LTPO » : la montre peut descendre jusqu’à 1 Hz de taux de rafraîchissement. Ce qui signifie que l’appareil affiche 1 seule image par seconde, ce qui est parfait pour le mode Always-On. L’iPhone 13 Pro ne descend qu’à 10 Hz, ce qui explique peut-être l’absence du tant attendu mode Always-On.

Une autonomie supplémentaire, mais ils sont plus épais et plus lourds

Enfin, Apple a intégré des batteries plus grosses dans ses iPhone. D’après la marque américaine, il faut compter 1,5 heure de plus pour le 13 Pro et 2,5 heures pour le 13 Pro Max. La puce Apple A15 est certainement plus efficiente… mais les iPhone 13 Pro sont également plus épais et plus lourds que les iPhone 12 Pro. Il n’y a donc pas de secret, une meilleure autonomie passe par une plus grosse batterie.

iPhone 12 Pro 12 Pro Max iPhone 13 Pro 13 Pro Max Hauteur 146,7 mm 160,8 mm 146,7 mm 160,8 mm Largeur 71,5 mm 78,1 mm 71,5 mm 78,1 mm Épaisseur 7,4 mm 7,4 mm 7,65 mm 7,65 mm Poids 187 g 226 g 203 g 238 g

Étant donné qu’Apple ne communique pas la capacité de ses batteries, il faudra attendre un peu pour pouvoir connaître précisément les détails du nouveau matériel utilisé.