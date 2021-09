Xiaomi 11T et 11T Pro officialisés : ces smartphones veulent braquer le milieu de gamme

Xiaomi vient d'annoncer les Xiaomi 11T et 11T Pro. S'ils sont quasi identiques à l'extérieur, ils se distinguent par une puissance de charge différente et par leur SoC principalement.

Ils ne sont pas nombreux les constructeurs à annoncer des smartphones la même semaine que l’Apple Special Event et la présentation des iPhone 13 et iPhone 13 mini, ainsi que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Xiaomi, sans doute gonflé à bloc par ses très bons résultats des derniers trimestres, a tout de même décidé d’annoncer ses Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro le lendemain même du grand chambardement d’Apple.

Pour rappel, il s’agit de la première gamme de smartphones du géant chinois qui abandonne le Mi. De l’extérieur, les deux smartphones ont rigoureusement le même look, relativement classique par ailleurs. Les trois coloris Meteorite Grey, Moonlight With et Celestial Blue sont disponibles sur les deux modèles.

C’est donc du côté des fonctionnalités et des puces qu’il faut se tourner pour les différencier.

Xiaomi 11T Pro : un quasi flagship

Avec le Xiaomi 11T Pro, la firme de Pékin poursuit sa volonté de présenter des produits avec des qualités haut de gamme à un prix très concurrentiel.

Le premier marqueur de ce smartphone est sans doute l’HyperCharge 120 W, qu’on a bien entendu hâte de tester pour voir si Xiaomi a trouvé une solution pour éviter que la batterie ne s’use trop.

La marque affirme que le téléphone peut atteindre les 100 % d’autonomie en 17 minutes, sur une batterie de 5000 mAh. Une telle prouesse serait rendue possible par l’utilisation de technologies innovantes comme « les pompes de charge doubles, la structure de la batterie à deux cellules », précise Xiaomi.

Bien sûr, la capacité de charge ne fait pas tout et le Xiaomi 11T Pro embarque à son bord un Snapdragon 888 de Qualcomm, de 8 à 12 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage.

Il possède en outre un écran Oled 120 Hz plat de 6,67 pouces en Full HD+ avec adaptative Sync. La dalle est par ailleurs compatible True Color, Dolby Vision et HDR 10+. La vitesse d’échantillonnage s’élève à 480 Hz et l’écran est protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass. La marque promet une luminosité maximale en pic de 1000 cd/m².

Côté photographie, on peut compter sur un grand-angle 108 mégapixels, un « télémacro » X2 de 5 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le Xiaomi 11T Pro sera disponible à partir de 649 euros. Attention toutefois, il s’agit du prix conseillé en Europe, une variation de 10 à 30 euros est possible en raison des taxes.



Xiaomi 11T : à la conquête du haut du milieu de gamme

Côté design, il est bien difficile de faire la différence entre le modèle Pro et le classique. Et niveau fonctionnalités, les deux appareils sont aussi très proches.

On retrouve la triple caméra, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. Par ailleurs, la caméra selfie offre 16 mégapixels. L’écran semble être rigoureusement le même que sur le 11T Pro.

Là où le 11T fait quelques concessions, c’est sur son SoC et sur sa charge. La puce est sans doute légèrement moins puissante puisqu’il s’agit du Dimensity 1200-Ultra (on ne sait pas vraiment à quoi correspond la mention Ultra).

La charge rapide descend par ailleurs à 67W sur ce modèle, toujours sur une batterie de 5000 mAh. Avec cette configuration, Xiaomi promet une charge à 100 % en 36 minutes, ce qui pour une batterie de cette taille est plutôt un bon score.

Le Xiaomi 11T a pour prix conseillé 499 euros. Là aussi, attendez-vous à une légère variation sur le prix français.