iPhone 13 et 13 mini officialisés : toujours le meilleur smartphone pour la vidéo

Lors de sa keynote de rentrée mardi, Apple a dévoilé ses nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 mini. Les deux modèles peuvent se targuer de quelques améliorations intéressantes, notamment en photo.

C’était la star de la soirée, l’un des smartphones les plus attendus de l’année, voilà qu’Apple a profité de son Special Event de septembre pour dévoiler l’iPhone 13 et son petit frère, l’iPhone 13 mini, entre autres. On a également découvert pendant cet évènement les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, l’Apple Watch Series 7, l’iPad 9 (2021) et l’iPad mini 6 (2021).

Un design déjà bien connu

« Ceci est l’iPhone 13 » a annoncé Tim Cook avec son enthousiasme habituel. Un smartphone qui itère avec finesse par rapport à l’iPhone 12, à tel point qu’on pourrait presque y voir là un iPhone 12s.

Au niveau du design, pas de surprise : on reprend la formule qui marche avec des bordures aux angles marqués, comme l’année dernière. Rien de neuf sous le soleil donc, mais pourquoi changer une équipe qui gagne ? Cadre en aluminium, protection d’écran Ceramic Shield et certification IP68 garantissant sa résistance à l’eau et à la poussière… l’iPhone 13 n’a pas grand-chose à jalouser à ses déclinaisons « Pro ».

Le design de l’iPhone 13 ne change pas trop // Source : Apple Le design de l’iPhone 13 ne change pas trop // Source : Apple

Deux points viennent toutefois différencier cette génération de la précédente : tout d’abord l’agencement des deux objectifs, désormais organisés en diagonale, et les 5 coloris disponibles : Pink, Blue, Midnight, Starlight et Product(RED).

Apple met un point d’honneur à rappeler ses engagements écologiques et souligne que les lignes d’antennes sous fabriquées en plastique de bouteilles recyclées… Un détail.

L’écran OLED des iPhone 13 est quant à lui 28 % plus lumineux avec des pics à 1200 nits, et bien sûr toujours compatible HDR10, Dolby Vision et HLG. Décliné au format 6,1 pouces pour le modèle de base et 5,4 pouces pour sa variante « mini ». Moins l’espace grignoté par l’encoche, toujours nécessaire à Face ID.

Toujours plus puissant

À l’intérieur, tout a été réarchitecturé afin de laisser plus de place à la batterie. On ne connaît pas les capacités précises, mais Apple annonce 1h30 d’autonomie de plus sur l’iPhone 13 mini et 2h30 de plus sur l’iPhone 13 par rapport à leurs équivalents de 2020. Cela est permis notamment grâce au mode Smart Data qui coupe la 5G lorsqu’elle n’est pas utile.

Bien sûr, on retrouve toujours MagSafe.

Sous le capot, on peut évidemment compter sur Apple pour intégrer le SoC le plus puissant du moment. Ici, il s’agit de l’A15 Bionic, une puce dotée de 15 milliards de transistors et 6 cœurs : deux pour gérer les tâches gourmandes et 4 pour l’efficacité énergétique. Avec cela, Apple se targue d’avoir un CPU 50 % plus rapide que la compétition.

La partie graphique est évidemment améliorée également. Son GPU à 4 cœurs est annoncé comme 30 % plus rapide que la compétition, pour des effets lumineux plus nombreux dans les jeux.

Enfin, l’intelligence artificielle est toujours de la partie avec un moteur neuronal de 16 cœurs capable de traiter 15,8 TOpS (mille milliards d’opérations par seconde).

La meilleure caméra du marché

Concernant les iPhone 13, Apple ne s’est pas attardé sur la photo, laissant cela aux iPhone 13 Pro. On sait néanmoins que l’iPhone 13 est équipé d’un double capteur de 12 Mpx (grand-angle et ultra grand-angle), agrandi pour l’occasion afin de capter 47 % de lumière en plus. Cette génération hérite en outre de la stabilisation Sensorshift de l’iPhone 12 Pro Max.

Le détail des appareils photo de l’iPhone 13 // Source : Apple Le détail des appareils photo de l’iPhone 13 // Source : Apple

C’était l’occasion en revanche pour Apple de rappeler sa domination sur le marché de la capture vidéo sur smartphones. Avec le nouveau mode Cinematic Mode, qui capture en Dolby Vision, il devient très simple de créer des vidéos de qualité cinéma. Le tout en 4K à 60 FPS, en grand-angle comme en ultra grand-angle.

Ce mode gère automatiquement le focus sur le sujet, en allant jusqu’à anticiper son entrée dans le cadre et à comprendre qu’il tourne son regard loin de l’objectif. Et pour ceux qui souhaitent gérer d’eux-mêmes : appuyez pour choisir le focus, puis tapotez une seconde fois sur l’écran pour bloquer la mise au point.

Prix des iPhone 13 et 13 mini

L’iPhone 13 mini est proposé à partir de 809 euros tandis que l’iPhone 13 démarre à 909 euros, avec un espace de stockage de 128 Go minimum. En option, on retrouve également un stockage de 256 ou 512 Go. Les précommandes débutent le 17 septembre à 14 heures pour une disponibilité une semaine plus tard, le 24.



La 5G est évidemment de la partie, avec la prise en charge complète du réseau de 200 opérateurs au travers de 60 pays et régions. Bien sûr, iOS 15 sera nativement embarqué dès le lancement.