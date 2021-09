Apple Watch Series 7 : la montre connectée qui veut améliorer votre confort de lecture

Apple a levé le voile sur sa nouvelle montre connectée Apple Watch Series 7 durant sa grande keynote. On fait le point sur les nouveautés.

Durant sa keynote, Apple a présenté sa dernière génération de montres connectées répondant au nom de Apple Watch Series 7, un an après la Watch Series 6. La firme de Cupertino met surtout l’accent sur plusieurs petites nouveautés qui ne chamboulent pas pour autant son produit.

Concernant les bordures par exemple, Apple assure que celles de sa Watch Series 7 — 1,7 mm — sont 40 % plus petites que sur la Watch Series 6, et que l’affichage s’étend presque jusqu’aux bordures du boîtier. Toujours dans le jeu de comparaison, la luminosité augmenterait de 70 % pour le mode always-on en environnement intérieur. Aussi, les bords de la montre ont été légèrement plus arrondis.

Pour aller plus loin

iOS 15 et iPadOS 15 sortiront le 20 septembre : les 5 nouveautés les plus importantes des iPhone et iPad

De plus, le cadran gagne un tout petit peu en taille : 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm autrefois.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Taillée pour le vélo

L’Apple Watch Series gagne aussi en résistance grâce à sa certification IPX6, qui lui permet de résister aux éclaboussures, à l’eau à haute pression et à la pluie. La Watch Series 7 est par ailleurs résistante à la poussière, puisqu’elle est IP6X. Concernant la partie logicielle, WatchOS 8 tentera d’optimiser l’expérience utilisateur grâce à de nouvelles fonctionnalités.

Par exemple, la montre sera parée pour les sorties en vélo grâce à un détecteur de chute et une alerte automatique à un contact. Également taillée pour le vélo électrique, la montre sera en mesure de calculer le nombre de calories brûlées et de stopper ou reprendre l’activité lorsque l’utilisateur fera une pause.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple

L’interface, elle, a droit à des boutons redesignés et élargis. Aussi, Apple assure que sa smartwatch est capable d’afficher 50 % plus de texte que sur les anciennes générations. Un nouveau clavier AZERTY est de mise, « avec lequel on peut interagir d’un simple geste ou en balayant avec QuickPath (en glissant le doigt pour saisir du texte) ».

Apple Watch Series 7 : prix et date de sortie

Un tout nouvel ensemble de cadrans sera également de la partie, ainsi qu’une charge plus rapide de 33 %. Grâce à une nouvelle architecture de charge, l’Apple Watch Series 7 pourra retrouver 80 % de son autonomie en l’espace de 45 minutes.

Enfin, 5 nouveaux coloris seront disponibles à l’achat. En parlant d’achat, vous pourrez vous procurer l’Apple Watch Series 7 au prix de 399 dollars, dans le courant de l’automne. La Watch Series 3 gardera sa place au catalogue, au prix de 199 dollars, lorsque la Watch SE s’arrachera à 279 dollars.

Lors de sa keynote, Apple a également dévoilé l’iPad 9 (2021) ainsi que l’Apple iPad Mini 6., mais aussi et surtout les nouveaux iPhone 13 et 13 mini. et les iPhone 13 Pri et iPhone 13 Pro Max.