iPad 9 (2021) : Apple annonce une nouvelle version de sa tablette à prix accessible

Apple a dévoilé sa nouvelle tablette d’entrée de gamme, l’iPad 9 de 2021, avec un processeur plus puissant et de meilleures caméras.

En matière de tablettes tactiles, Apple a encore un avantage considérable par rapport à ses concurrents. Il faut dire que le premier prix du constructeur est actuellement à 389 dollars, un prix particulièrement bas par rapport aux modèles concurrents à performances égales.

Alors qu’on attendait essentiellement l’annonce des nouveaux iPhone 13 à l’occasion de la conférence California Streaming d’Apple ce mardi, le constructeur a ouvert sa conférence en présentant une nouvelle génération d’iPad au format classique. Si le constructeur a conservé le même design avec de larges bordures que sur le modèle iPad 8 de 2020, il a cependant amélioré les composants.

Le nouvel iPad 9 de 2021 profite ainsi d’une nouvelle puce. Il ne s’agit pas de l’Apple M1, déjà utilisé sur l’iPad Pro, mais de la puce Apple A13 Bionic. Pour rappel, il s’agit du même processeur déjà utilisé sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE. D’après Apple, cette nouvelle puce devrait améliorer les performances de sa tablette de 20 % par rapport à la génération précédente.

Fait assez rare pour le souligner, le constructeur a même comparé la puissance de sa tablette par rapport au « ChromeBook le plus vendu du marché » et à la « tablette Android la plus vendue du marché » avec des performances supérieures respectivement trois et six fois supérieures.

De meilleurs appareils photo

Les performances ne sont pas la seule amélioration de ce nouvel iPad 9 2021. Apple a également modifié l’appareil photo arrière pour lui permettre de capturer plus de lumière. La caméra avant a également fait l’objet de quelques améliorations. Elle profite désormais d’une définition de 12 mégapixels et d’une optique ultra grand-angle de 122°.

De quoi rendre le nouvel iPad compatible avec Center Stage. Cette fonction, déjà proposée sur l’iPad Pro 2021, permet de recadrer la scène pour avoir toujours son visage en gros plan, tout en permettant d’avoir davantage de monde dans le champ de vision. Cette fonctionnalité est proposée non seulement sur les appels vidéo FaceTime, mais aussi sur Zoom, Bluejeans et même certaines applications vidéo comme TikTok.

L’écran va également profiter d’une nouveauté avec l’intégration de True tone pour adapter automatiquement la température de l’écran à la luminosité de la pièce. Il embarque également la nouvelle version d’iPadOS, iPadOS 15.

L’iPad 9 2021 sera proposé dans la soirée en précommande avec des livraisons prévues pour la semaine prochaine :

La keynote du groupe américain a fait l’objet de nombreuses autres annonces : parmi elles, citons l’iPad Mini 6 (2021), la nouvelle montre connectée Apple Watch Series 7, les versions iOS 15 et iPadOS 15 de ses OS, mais aussi et surtout les iPhone 13.