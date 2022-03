Vous voulez un peu jouer, lire vos mails, naviguer sur internet, regarder des vidéos et utiliser des applications de réseaux sociaux, le tout sans avoir besoin de pousser trop la machine ni de grandes ambitions. Voici le modèle parfait chez Apple pour faire l'essentiel, sur la durée, et sans casser la tirelire. L'iPad offre une expérience extrêmement aboutie, au prix certes de quelques concessions pour les plus exigeants.

Si l’iPad Pro fait la fierté d’Apple, la marque à la pomme n’en oublie pas les budgets plus serrés. Et sans concessions sur la qualité pour autant. A son catalogue, aux côtés des iPad Pro, iPad Air et iPad mini, on trouve toujours l’iPad premier du nom. Un design iconique qui s’est certes allongé ces dernières années pour proposer un écran plus grand, mais qui reste fidèle à son allure historique.

La 9e génération de la tablette tactile maison s’est annoncée fin 2021. Elle se situe en tout premier sur l’échelle de prix des tablettes tactiles d’Apple. Avant l’arrivée très probable de l’iPad Air 2022 lors de la première keynote d’Apple le 8 mars, on fait le point sur ce produit d’appel qui veut séduire les petits budgets et ceux qui découvrent le marché des écrans grand format en mobilité.

Apple iPad 9 (2021) Fiche technique

Modèle Apple iPad 9 (2021) Version de l'OS iOS 15 Taille d'écran 10.2 pouces Définition 2160 x 1620 pixels Densité de pixels 264 ppp Technologie LCD SoC A13 Bionic Mémoire interne (flash) 64 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 4.2 Réseaux LTE, HSPA, GSM NFC Non Dimensions 174,1 x 250,6 x 7,5 mm Poids 487 grammes Couleurs Noir, Blanc Prix 389 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un appareil prêté par la marque.

Apple iPad 9 (2021) Design

L’iPad 9e génération reste fidèle au design historique d’Apple. Il s’agit d’une grande tablette tactile de 25,06 x 174,10 x 0,75 cm. Son poids est assez standard (487 g pour la version wifi, 498 g pour la version wifi+cellulaire). Elle est facile à prendre en main, notamment en raison de sa faible épaisseur et de son poids bien réparti.

Le boîtier est en aluminium 100 % recyclé, un nouvel argument cher au cœur de la marque. On retrouve les larges bordures tout autour d’un écran de 10,2 pouces, ainsi que le lecteur d’empreinte digitale sur le bouton Home (pour revenir à l’accueil) situé sur la bordure du bas. Il servira ainsi à déverrouiller l’appareil, valider votre identité ou un paiement avec Apple Pay grâce à la fonction Touch ID de reconnaissance digitale. Ce même bouton servira aussi à déclencher l’assistant vocal Siri en gardant le doigt appuyé. Mais vous pouvez évidemment désactiver la fonction dans les paramètres de l’application Réglages.

Sur la droite du châssis sont positionnés les boutons du volume et éventuellement un slot pour une carte nanoSIM si vous avez pris la version cellulaire. Sur la tranche supérieure, le bouton de mise en veille/activation de l’iPad ainsi que le port pour la prise jack toujours présente à l’inverse de ses petits camarades iPad Pro, Air ou mini. Le côté gauche est réservé aux connectiques SmartConnector pour éventuellement ajouter un clavier ou une coque magnétique compatibles (en option). Sur la tranche du bas, on aperçoit le port pour la prise Lightning de recharge (l’irréductible des tablettes Apple) ainsi que les haut-parleurs stéréo de chaque côté.

Au dos, pas grand-chose à signaler si ce n’est un simple capteur photo en haut à gauche et le logo d’Apple en forme de pomme au centre. Ce dernier est bien brillant et va mémoriser parfaitement toutes vos empreintes digitales.

Si son design paraît bien vieillot par rapport à celui plus droit et moderne de ses acolytes, il n’en demeure pas moins agréable à prendre en main malgré sa grande taille. Il reste facile à tenir en position portrait pour lire ou écrire, ou bien horizontalement pour regarder une vidéo ou jouer par exemple. Pour le faire tenir debout et profiter d’une pause cinéma ou série, il faudra investir dans une coque ou un support, à la différence de la Lenovo Yoga Tab 13 ou de la Surface Pro 8 de Microsoft qui dispose de leur pied.

Apple iPad 9 (2021) Ecran

Comme depuis plusieurs années et un élargissement de la diagonale, l’iPad dispose d’un écran Retina de 10,2 pouces (2160 x1620 — 264 ppp). Cette fois, il s’enorgueillit de l’arrivée de la fonction True Tone, cette technologie qui permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs. Cela est surtout très agréable pour les yeux si vous passez d’un environnement très lumineux à plus sombre. On profite ainsi de l’iPad dans de bonnes conditions, dans tous les environnements.

En revanche, pas de technologie ProMotion pour un taux de rafraîchissement de l’écran variable jusqu’à 120 Hz. Cela reste l’apanage de l’iPad Pro. L’iPad annonce une luminosité de 500 nits. Ce n’est pas délirant, mais l’écran est, comme souvent chez Apple, très bien calibré et le rendu des couleurs de très bonne facture pour des visionnages vidéo.

L’écran est compatible avec l’Apple Pencil de 1re génération (en option). Vous pouvez donc l’utiliser pour dessiner ou écrire. En revanche, ce n’est pas le modèle de stylet qui se recharge en s’aimantant sur le côté, mais celui qui prend place dans le port Lightning pour se charger.

Apple iPad 9 (2021) Performances et stockage

Vous ne trouverez pas ici de puce M1 comme sur les derniers iPad Pro, ou même la puce A14 Bionic de l’iPad Air voire la puce A15 Bionic de l’iPad mini. Mais, par rapport à son prédécesseur, l’iPad 2021 se montre plus puissant avec l’arrivée de la puce A13 Bionic (contre la puce A12 Bionic). Apple promet 20% de puissance en plus et plus de facilité pour beaucoup d’usage.

Par rapport à l’iPad 8, l’iPad 9 voit double au niveau de la capacité de stockage. On profite désormais de 64 Go pour le modèle d’entrée contre 32 Go bien trop juste précédemment. Si vous êtes adepte de la musique téléchargée, des vidéos, des jeux ou mêmes des photos, cela pourra rapidement devenir un peu léger. Mais si vous avez un usage plutôt standard (navigation, mail, quelques applications), cela sera suffisant. Et évidemment, vous avez toujours la possibilité d’avoir recours aux 5 Go d’espace offert sur iCloud ou d’opter pour un abonnement supplémentaire et récupérer du stockage moyennant quelques euros mensuels (ou prendre l’abonnement Apple One pour avoir aussi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et du stockage, le tout à partir de 14,95 euros par mois).

Apple propose aussi une version avec 256 Go de stockage.

Apple iPad 9 (2021) Photo et vidéo

Pour la première fois depuis longtemps, Apple a amélioré ce point. Au dos, on trouve un capteur de 8 Mpex tout à fait honorable (si tant est qu’il soit aisé de prendre des photos avec un iPad). Mais cela vous servira surtout d’appareil photo d’appoint si vous en avez besoin pour X raison (sur le moment, pour un enfant qui veut retravailler sur une application, pour illustrer un document, etc.). N’espérez pas vous transformer en photographe professionnel, on est très loin de la qualité photo d’un iPhone ou bien même d’un iPad Air ou iPad Pro.

De nos jours, un capteur de 8 Mpex, même avec un processeur de signal d’image optimisé par la puce A13 Bionic et toute sa puissance, cela reste un peu juste pour un usage poussé. En revanche, pour numériser vos documents dans Notes comme pour utiliser les différentes applications de réalité augmentée conseillées par Apple (IKEA Place, Hot Lava, ART Museum), c’est amplement suffisant et très efficace.

Côté vidéo, vous pouvez filmer en 1080p à 25 ou 30 images par seconde, ou bien au ralenti en 720P à 120 ips. Honnête sans plus.

Néanmoins, l’iPad, comme les autres tablettes maison, est désormais pensé pour vous magnifier lors des appels vidéo en FaceTime ou via tout autre service d’appel vidéo. On trouve en façade un capteur ultra grand-angle de 12 Mpex (f/2,4) avec un large champ de vision de 122° et, surtout, l’ajout de la fonction Cadre Centré déjà vue sur les iPad Pro et l’iPad mini. Cela permet à la caméra de vous suivre si vous vous déplacez durant un appel vidéo ou bien d’élargir la vision si une autre personne vient à vos côtés. Et pour le coup, c’est très efficace et rapide dans l’exécution.

Pas d’inquiétude si cela ne vous intéresse pas du tout (c’est notamment une galère quand vous voulez montrer un objet ou un document et que la caméra vous cherche, donc remue dans tous les sens…), vous pouvez désactiver le tout lorsque vous êtes en appel en glissant votre doigt du bas vers le haut sur le coin haut droit de l’iPad.

Toutes les applications qui ont recours à l’appareil photo en façade peuvent utiliser la fonction Cadre Centré (Zoom, Teams, TikTok, Instagram, etc.).

À noter que ce nouveau capteur en façade vous permet aussi de filmer en 1080p à 25, 30 ou même 60 ips et de prendre des selfies en HDR.

Apple iPad 9 (2021) iPadOS 15

iPadOS 15 reste d’une efficacité redoutable pour profiter pleinement et de manière fluide d’une tablette. Il reprend les spécificités d’iOS 15 pour iPhone en l’adaptant aux usages et possibilités de l’iPad qui y a grandement gagné en ergonomie. Vous allez pouvoir profiter des widgets pour personnaliser l’affichage de votre accueil et voir en un coup d’œil les choses les plus importantes, grâce aux applications compatibles (photos, météo, agenda, infos, recettes, etc.).

Il est possible d’afficher plusieurs applications sur l’écran en split screen (deux apps côte à côte ou en 1/3-2/3) ou en surimpression, même en cas de split screen. En double-cliquant sur le bouton HOME, vous pourrez même afficher l’ensemble des pages ouvertes sur la tablette.

Le nouveau système d’exploitation a également apporté la fonction Live Text qui permet d’identifier un texte immédiatement en pointant l’appareil photo dessus ou bien en l’activant sur une image de votre bibliothèque ou du web. Cela permettra de traduire aisément un texte (en le sélectionnant ou d’une tape sur un mot) ou de recherche une information. Vous pouvez aussi lancer la fonction SharePlay pour pouvoir, via le service d’appel vidéo FaceTime, regarder avec vos amis et vos proches un film, une vidéo ou écouter de la musique de manière synchronisée.

On regrettera toujours que l’iPad ne permette pas encore d’ajouter plusieurs profils utilisateurs. Mais vous pouvez cependant sécuriser la tablette en ajoutant du contrôle parental pour superviser et gérer l’usage fait par vos enfants. On vous explique comment procéder.

Apple iPad 9 (2021) Que faire avec un iPad ?

Si vous n’avez jamais eu d’iPad en main, la première question que vous allez vous poser avant de l’acheter, c’est « mais pour quoi faire ? ». L’intérêt d’une tablette tactile est avant tout de disposer à tout moment d’un grand écran plus confortable pour n’importe quelle activité. En gros, être productif, se divertir et jouer : tout ce que vous pouvez faire avec votre smartphone, mais en grand. Comme disait l’adage maison, « il y a une app pour tout » et c’est plutôt vrai tant le réservoir d’applications compatibles iPad ou même dédiées sur l’App Store a augmenté.

Voici plusieurs usages que vous pouvez avoir avec l’iPad si vous n’êtes pas familier du grand format à la pomme :

Utiliser Siri pour vos commandes vocales

En gardant votre doigt appuyé sur le bouton HOME (Touch ID) en façade, vous pouvez déclencher l’assistant vocal Siri. Celui-ci pourra répondre à vos commandes vocales pour ouvrir une application, réaliser une action, lancer une routine (un scénario d’actions préétabli), répondre à une question, gérer la maison connectée, etc. Pour ceux qui apprécient l’utilisation d’un assistant vocal ou qui ont des objets connectés, cela peut être d’une grande aide.

Piloter sa maison connectée

Grâce à l’application Maison, vous pouvez ajouter et gérer les objets connectés compatibles Homekit de votre maison (éclairages, prises connectées, appareils, caméras, etc.). Tout se fait du bout des doigts sur l’iPad et, en restant à domicile, celui-ci peut aussi servir de hub lorsque vous êtes loin de chez vous et vous permettre de lancer des actions via votre iPhone.

Mais cela va surtout vous permettre en un clic d’activer ou désactiver les objets, fermer vos volets, créer des ambiances (ou demander à Siri de le faire pour vous).

Dessiner, écrire, scanner des docs

À la différence d’un iPhone, il est tout de même beaucoup plus pratique d’écrire et dessiner sur un iPad, eu égard à sa grande dalle et au clavier tactile intégré. Il faut évidemment investir dans un Apple Pencil 1re génération (99 euros). Mais d’autres stylets connectés comme le Logitech Crayon moins onéreux (70 euros) sont également compatibles.

L’iPad est aussi un outil parfait pour scanner vos documents facilement depuis l’application Notes intégrée. Vous pourrez ensuite les signer ou les annoter, dessiner et faire des schémas.

Pour les amateurs de dessin, l’application Adobe Fresco (gratuite) est un bon premier outil pour prendre en main l’iPad comme tablette graphique avec une large variété de pinceaux, de calques et autres outils. Si vous préférez le scrapbooking virtuel, Zinnia s’apparente à un journal à personnaliser avec des stickers, des écritures et des contenus qui sont ajoutés tous les mois.

Faire du montage vidéo ou photo

En ajoutant un clavier Bluetooth ou une souris (ou une coque avec clavier intégré), vous pouvez transformer votre iPad en Notebook de secours pour envoyer des mails, taper des textes, utiliser différentes applications de créativité visuelle. L’écran tactile est aussi un outil extrêmement facile d’utilisation pour vos montages vidéo via iMovie ou toute autre application dédiée. La puissance de la puce A13 permet de gérer de multiples flux, même 4K sur votre iPad.

Payer avec Apple Pay

Comme sur iPhone, l’iPad permet d’enregistrer votre carte bancaire et certaines cartes de fidélité, cartes restaurants, etc. Vous allez ainsi pouvoir facilement payer dans certaines applications partenaires, lorsque la mention Apple Pay apparaîtra. Vous n’aurez ainsi pu de coordonnées bancaires à rentrer, elles sont automatiquement sécurisées et chiffrées dans votre appareil. Pour valider votre paiement, il faudra avoir activé la reconnaissance digitale Touch ID, la même qui sécurise votre appareil et valide vos achats d’apps comme en ligne.

Faire de la réalité augmentée

Grâce à sa puce A13 Bionic, l’iPad peut proposer de la réalité augmentée de qualité. Que ce soit pour jouer (Hot Lava, Lego Studio), mesurer des objets ou des distances dans votre environnement réel (MeasureKit), compiler vos statistiques sportives et ajuster vos petites erreurs (HomeCourt : Basket Training, Swingvision) ou bien pour enrichir vos connaissances en admirant quelques-unes des œuvres d’art les plus célèbres au monde et en les accrochant chez vous (ART Museum) et disséquer virtuellement un animal pour tout savoir de son anatomie (Froggipedia).

Jouer avec Apple Arcade, faire du sport avec Apple Fitness+

Avec un écran de 10,2 pouces, jouer est un véritable plaisir. Vous pouvez profiter des millions de jeux sur l’App Store ou bien vous abonner à Apple Arcade. Le service de jeux sur abonnement d’Apple propose plus de 200 titres qui sont à télécharger et disponibles hors ligne. Mais aussi sur vos autres appareils Apple (iPhone, Mac, iPod, Apple TV…). Vous commencez votre partie sur un support et pouvez la poursuivre sur un autre avec la même sauvegarde (en ayant activé votre compte iCloud).

L’avantage est désormais que l’iPad peut jumeler n’importe quelle manette de jeu (PS5 DualSense, Xbox Series Controller, Manette Adaptative Xbox, autres fabricants…). Autant dire tout de suite que le confort de jeu est incomparable manette en main. De plus, l’iPad est assez puissant pour faire tourner tous les jeux que vous voulez tenter dessus. Si ceux d’Apple Arcade sont évidemment optimisés, Call of Duty Mobile ou Genshin Impact n’ont aucun souci à se faire pour tourner correctement (sauf si vous aviez l’idée de jouer avec les contrôles tactiles, ce qui est une mauvaise idée ergonomiquement parlant…).

Les jeux qu'on vous recommande sur Apple Arcade

Pourquoi Apple Arcade mérite qu’on s’intéresse un peu plus à son jeu

Votre iPad peut aussi être votre compagnon pour vos séances de sport, en plus ou à la place de votre iPhone. Apple a lancé pour cela son service Fitness+. Il s’agit d’une très large variété d’exercices à faire en fonction de vos besoins, de votre temps et de votre matériel. Mais vous pouvez aussi opter pour de la méditation ou du yoga.

Apple iPad 9 (2021) Audio

L’iPad est équipé de deux haut-parleurs stéréo situés autour du port Lightning. Ils sont de bonne qualité et permettent de profiter pleinement d’une vidéo.

On trouve aussi deux micros pour les appels, l’enregistrement vidéo ou audio. Le tout se comporte très bien, notamment pour vos appels FaceTime ou à l’aide des outils de visioconférence ou d’appels vidéo dans les messageries. Le son est clair et votre interlocuteur vous entend correctement.

Apple iPad 9 (2021) Connectivité

L’iPad existe en deux versions : wifi ou wifi+4G. Il prend en charge 27 bandes LTE pour s’adapter à tous les réseaux du monde.

Le modèle cellulaire permet d’intégrer une carte nano-SIM et même d’ajouter une carte eSIM dématérialisée tout en profitant d’un abonnement en ligne via plusieurs opérateurs du monde.

À la différence de l’iPad Air ou des iPad Pro, l’iPad (9e gen) ne repose que sur une connectivité WiFi 5 et sur le Bluetooth 4.2.

Apple iPad 9 (2021) Autonomie

Comme souvent chez Apple, l’iPad se montre plutôt endurant pour des usages classiques. À moins d’être H-24 sur sa tablette, une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mails) vous permet de tenir plusieurs jours avant de mettre complètement la batterie à plat.

Permettant de profiter pleinement des plateformes de contenus vidéo comme Amazon Prime Video, Disney+ et tant d’autres, il nous a fallu 4h de streaming en continu sur Netflix pour faire perdre 40 % d’autonomie à l’iPad.

Pour la recharge, Apple a fourni un câble Lightning vers USB-C et un adapteur secteur est dans la boîte (20W). Ce n’est toujours pas le point fort de la marque et, si l’appareil se montre endurant, il est en revanche plutôt lent pour se recharger. Il nous a fallu 30 minutes pour récupérer 20 %, 2h pour arriver à 80 % et 2h45 pour atteindre les 100 %.

Apple iPad 9 (2021) Prix et disponibilité de l’iPad

L’iPad 9e génération est disponible en gris sidéral et en argent à partir de 389 euros en modèle Wi-Fi avec 64 Go de stockage, et dès 529 euros pour la version Wi-Fi + 4G en 64 Go.

L’Apple Pencil 1re génération est proposé en option à 99 euros.