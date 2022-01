La première série originale française de Disney+ fait son apparition en février sur la plateforme de streaming. « Week-end Family » met en scène Eric Judor (« La Tour Montparnasse infernale ») au milieu de trois ex-femmes, trois filles et une nouvelle amoureuse. Pour les relations plus tumultueuses, ne manquez pas sur Star l'histoire sulfureuse de « Pam & Tommy ».

Vous aviez connu Éric Judor en complice humoristique de Ramzi dans La Tour Montparnasse infernale. Le voici père de famille au cœur d’une étrange tribu composée de ses 3 ex-femmes, 3 filles avec lesquelles ils passent tous ses week-ends. Mais arrive une nouvelle femme dans sa vie… Disney + dégaine Week-end Family, sa toute première série française exclusive.

L’un des attraits des nouveautés séries et films à découvrir en février. Une série comique familiale qui tranche un peu avec Pam & Tommy, série réservée aux plus grands sur la relation tumultueuse et véridique entre une star de télévision et un rockeur, alors que la sex tape de leur mariage est dérobée et fuite sur internet. Plus familial pour les vacances d’hiver qui s’annoncent, arrive aussi Ralph 2.0.

Les séries ajoutées en février 2022

Week-end Family

La première série made in France de Disney+ arrive enfin sur le service. Week-end Family met en scène Éric Judor (H, Platane, La Tour Montparnasse infernale) en père d’une famille recomposée qui se réunit chaque fin de semaine. Un homme, trois ex-femmes et trois filles à gérer. Jusqu’au jour Fred, le père, tombe amoureux d’une quatrième femme. Une série comique et chaotique à découvrir dès le 23 février pour 8 épisodes de 26 minutes.

Pam & Tommy

À la fin des années 1990, Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe, et Pamela Anderson, la naïade d’Alerte à Malibu, forme le couple le plus sulfureux du moment. C’est la sex tape de leur lune de miel, dérobée lors d’un cambriolage, vendue et partagée sur internet, qui les fait accéder au statut d’icône rock’n’roll. La série disponible sur le monde Star (interdite aux moins de 18 ans !) revient sur cet événement, entre histoire d’amour et délit criminel, vie privée et notoriété à gérer. Lily James (Cendrillon) prend les traits de la pulpeuse blonde tandis que Sebastian Stan (aperçu dans Captain America) est le rockeur tatoué dans cette série. Virée tumultueuse dès le 2 février.

2 février : Pam & Tommy (trois épisodes, puis un par semaine) Bluey (saison 2)

9 février : American Housewife (saisons 1 à 5) La bande à Picsou (saison 3)

16 février : The Fosters (saison 3)

The Fosters (saison 3) 23 février : Week-end Family

Les films et docs ajoutés en février 2022

Ralph 2.0

L’un des meilleurs univers de films d’animation créés par Disney. Ralph La Casse et Vanellope von Schweetz reprennent du service dans cette suite des Mondes de Ralph. Cette fois, le héros de jeu vidéo quitte la salle d’arcade pour s’aventurer dans le monde d’internet afin de trouver la pièce qu’il leur manque pour réparer la borne de jeu de Vanellope. Un film d’animation qui pose un œil plein d’humour sur nos habitudes 3.0, non sans une pointe de critique assez bien vue. À vos marques, prêts, partez dès le 18 février !

Alita : Battle Angel

Un casting de haut vol pour ce film de Robert Rodriguez (Une nuit en enfer, Sin City, des épisodes pour The Mandalorian ou Le Livre de Boba Fett) avec Christoph Waltz (Inglorious Basterds, Spectre), Jennifer Connelly (Snowpiercer, Un homme d’exception), Edward Norton (Fight Club, American History X) ou encore Michelle Rodriguez (Fast & Furious). Alita est une jeune cyborg qui se réveille sans souvenir de son passé ni de ce qu’elle est. Elle fait la connaissance d’un médecin qui va lui faire prendre conscience de ses atouts, indispensable pour échapper à ceux qui la traquent.

No Exit

Ce thriller va vous faire frissonner et pas seulement à cause de son ambiance hivernale. Darby, jeune étudiante, doit rentrer de toute urgence dans sa famille. Mais elle se retrouve bloquée par une tempête de neige en compagnie de mystérieux inconnus. Elle découvre alors qu’une jeune fille portée disparue est dans la camionnette d’un des individus bloqués avec elle sur une aire d’autoroute sans moyen de quitter les lieux… Mystère à résoudre dès le 25 février.

2 février : Trajectoires d’Egypte (doc)

Trajectoires d’Egypte (doc) 4 février : Fantastic Mr. Fox Mort sur le Nil Mon père (doc) The Book of Manning (doc)

9 février : Rassemblement : the making-of de Hawkeye (doc)

Rassemblement : the making-of de Hawkeye (doc) 11 février : La favorite Calvary Prête-moi ta main

16 février : Assembled : The making of Eternals (doc) Blackpink le film Découverte de la Belgique (doc)

18 février : L’hiver merveilleux de Mickey Ralph 2.0 Alita : Battle Angel

23 février : Cool attitude : Encore plus cool

Cool attitude : Encore plus cool 25 février : No Exit Taken, Taken 2, Taken 3 L’amour, c’est mieux à deux Sous le même toit Arthur et les Minimoys Arthur et la vengeance de Maltazard Arthur 3 : la Guerre des deux mondes



