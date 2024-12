OnePlus préparerait bien une nouvelle tablette Android abordable

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station, OnePlus travaillerait actuellement sur une nouvelle tablette Android positionnée sur le segment milieu de gamme. Pour rappel, le constructeur chinois a déjà commercialisé quatre tablettes.

OnePlus Pad 2

D’après les premières fuites, cette future tablette serait équipée d’un processeur MediaTek Dimensity 8350. Elle disposerait d’un écran LCD de 11,6 pouces affichant une définition de 2000 x 2800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Pour la photo, on retrouverait deux capteurs de 8 mégapixels, un à l’avant et un à l’arrière.

L’appareil serait alimenté par une imposante batterie de 9 520 mAh compatible avec la charge rapide 67 W. Ces caractéristiques techniques, sensiblement identiques à celles de la Oppo Pad 3, récemment lancée en Chine, laissent penser qu’il pourrait s’agir d’une version rebadgée de cette dernière. Rappelons que Oppo vient de présenter officiellement la Pad 3 Pro mais avec un chipset différent étant donné qu’elle abrite un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 alors que son écran mesure 12,1 pouces.

La nouvelle tablette de OnePlus serait moins puissante que la OnePlus Pad 2

Cette nouvelle tablette représenterait toutefois un léger recul par rapport à la OnePlus Pad 2, qui embarque le Snapdragon 8 Gen 3 et dispose d’un écran plus grand de 12,1 pouces avec une luminosité maximale de 900 nits. En revanche, son prix devrait être plus accessible. On peut s’attendre à un tarif compris entre 275 et 400 euros selon les configurations.

Si OnePlus n’a pas encore confirmé officiellement ces informations ni évoqué une commercialisation internationale, cette nouvelle tablette pourrait potentiellement être commercialisée sous le nom de OnePlus Pad Go 2, se positionnant ainsi entre les modèles haut de gamme de la marque et l’entrée de gamme OnePlus Pad Go.