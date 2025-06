Test de la OnePlus Pad 3 : faut-il craquer pour cette tablette plus grande et plus rapide ?

Avec son écran LCD de 13,2 pouces, sa puce Snapdragon 8 Elite, sa batterie de 12140 mAh et son prix – inchangé – de 599 euros, la nouvelle tablette OnePlus Pad 3 est armée pour rivaliser avec les ténors du secteur.

Il y a 9 mois, à peine, nous testions la deuxième tablette de One Plus, appelée tout naturellement la OnePlus Pad 2. Le constructeur cherchait alors à se faire une place parmi les géants du marché Android, comme Samsung, Lenovo ou Xiaomi (Apple reste le leader mondial toutes catégories, rappelons le).

Pour cela, OnePlus proposait une configuration robuste et polyvalente, grâce – en particulier – à un grand écran LCD de 12,1 pouces et le processeur Qualcomm le plus véloce du moment (le Snapdragon 8 Gen 3).

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La OnePlus Pad 3, comme nous allons le voir, constitue une évolution notable sur plusieurs points : plus performante, avec un plus grand écran, un son de meilleure qualité, une plus grosse batterie et une recharge filaire plus rapide. On remarque, du coup, que ses caractéristiques sont désormais très proches de celles de la récente Galaxy Tab S10 FE+ de Samsung, vendue 620 € (8 Go / 128 Go) ou 850 € (12 Go / 256 Go).

Avec cette nouvelle tablette grand format, le constructeur chinois va-t-il réussir à faire trembler son voisin coréen dans cette gamme de prix ? C’est ce que nous allons voir en passant en revue tous les aspects de la OnePlus Pad 3.

Design

Réalisée en aluminium, la OnePlus Pad 3 pèse 675 grammes, soit moins de 100 grammes de plus que la OnePlus Pad 2, qui disposait d’un écran plus petit.

La tablette mesure 29 x 21 x 0,6 cm. On note donc qu’elle a subi une légère cure d’amaigrissement par rapport au précédent modèle, qui mesurait 6,5 mm d’épaisseur.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le dos de la tablette n’arbore qu’un seul coloris, appelé Storm Blue, qui nous semble plus tirer sur le noir (ou le bleu marine très très foncé). Une version argentée (« Frosted Silver ») existe également, mais uniquement pourle marché indien.

Bon point, les bordures de l’écran sont légèrement plus discrètes que sur le précédent modèle. Ainsi, le taux d’occupation de l’écran grimpe à 89,3 % (contre 84,9 % pour la OnePlus Pad 2). L’objectif photo frontal, très discret, est placé justement dans la bordure supérieure (lorsqu’on tient la tablette en mode paysage).

Au dos de la tablette, la position du capteur dorsal a changé par rapport à la OnePlus Pad 2. En effet, ce dernier est désormais placé dans un coin. Au passage, on apprécie le fait que la surface ne retienne que très peu les traces de doigts.

Autre changement par rapport à la OnePlus Pad 2, les bords de la tablette sont désormais plats. Ce changement permet au constructeur de se conformer à une tendance très en vogue en matière de design, de plus en plus répandue sur de nombreux smartphones récents. Est ce une bonne décision ? Pas vraiment !

Car si les arrêtes saillantes ne gênent pas vraiment la prise en main, dans le cas d’un smartphone, il en va autrement pour une tablette de cette taille. En effet, lors de nos tests, nous avons constaté une gêne certaine lorsqu’il fallait tenir la OnePlus Pad 3 en mode portrait, par exemple pour jouer à un jeu de flipper. Peut-être aurait-il été préférable de conserver les bords arrondis du précédent modèle, au détriment de ces angles un peu trop francs.

Le bouton de démarrage et ceux dédiés au contrôle du volume sonore sont placés dans le coin supérieur gauche, alors que le port USB-C s’installe sur la tranche opposée. On note également que la prise casque est absente.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’autre part, contrairement à la Samsung Galaxy Tab S10 FE+, la OnePlus Pad 3 n’offre qu’une résistance limitée à l’eau et à la poussière, puisqu’elle n’est certifiée que IP54.

Enfin, pour la sécurité, en l’absence de lecteur d’empreintes digitales, il faut s’en remettre au déverrouillage par reconnaissance du visage de l’utilisateur.

Affichage

Dès la première prise en main, on constate que la tablette de OnePlus a grandi. Sa dalle LCD mesure désormais 13,2 pouces de diagonale (contre 12,4 pouces pour la OnePlus Pad 3).

Cela correspond à l’affichage d’un ultrabook et le confort d’utilisation s’avère donc très appréciable dans de nombreux types d’utilisation : regarder des photos et des vidéos, parcourir des sites Internet, jouer, etc.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Les bonnes sensations sont encore renforcées par une définition encore plus précise que celle du modèle de l’année dernière : 3392 x 2400 pixels, au format 7:5 (contre 3000 x 2120 pixels).

Il reste toutefois un point délicat : la dalle est particulièrement brillante. Du coup, les reflets sont plus ou moins visibles dans les zones très sombres des images. C’est particulièrement gênant lorsqu’on désire utiliser la tablette en extérieur, par exemple pour regarder un film ou une série, confortablement installé dans un transat.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Pas de changement pour le taux de rafraîchissement qui est toujours à 144 Hz. Trois modes sont possibles : 60 Hz, 144 Hz et Automatique.

Pour ce qui est des performances, le constructeur annonce 600 nits / 900 nits et une couverture du gamut DCI-P3 à hauteur de 98 % (rien n’est indiqué pour le taux de contraste).

Trois profils d’affichage sont disponibles : Naturel, Pro et Vif (on a également la possibilité de modifier la température des couleurs de l’écran).

En pratique, avec notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Displays, les valeurs que nous avons obtenues s’avèrent (quasiment) en conformité avec ce que promet les constructeur.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Ainsi, la luminosité par défaut s’élève à 544 nits. Et, si on active la luminosité automatique, celle-ci grimpe à environ 820 nits, ce qui s’avère nettement plus satisfaisant.

D’autre part, si on utilise le profil colorimétrique Pro, la fidélité des couleurs s’avère excellente, puisque le Delta E moyen est de 2,31, soit bien en-dessous de la valeur de référence (3 en l’occurrence, ce qui correspond au seuil sous lequel l’oeil humain est trompé). Il est un peu plus juste en HDR, atteignant 6,7 pour une valeur de 6 visée.

D’autre part, si la température des couleurs est un peu trop froide par défaut (7182 K), ce qui indique que la colorimétrie tire quelque peu sur le bleu, il suffit de sélectionner le réglage Chaud pour que la valeur passe à 6800 K, ce qui est plus satisfaisant pour ceux qui recherche une colorimétrie neutre.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

D’autre part, écran LCD oblige, le taux de contraste n’est pas infini, car le noir affiché n’est pas parfait, contrairement à une dalle OLED. Sur la OnePlus Pad 3, le contraste a été mesuré à 1221:1, ce qui est une valeur correcte, dans la moyenne (un excellent résultat serait plus proche de 2000:1).

Enfin, la couverture colorimétrique de l’écran est bonne, et correspond presque à la valeur annoncée par OnePlus : 92 % du gamut DCI-P3 selon nos mesures et on atteint presque 140% sur le sRGB.

Logiciel

La OnePlus Pad 3 fonctionne sous Android 15, avec la surcouche OxygenOS 15. Bon point, aucun pourriciel n’est préinstallé.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Également, on retrouve les mécanismes déjà présents sur les smartphones de la marque, comme la barre latérale, que l’on peut faire apparaître à tout moment et qui permet d’accéder à certaines fonctions et applications.

Bien sûr, les désormais incontournables fonctions IA sont proposées. Ainsi, on retrouve la possibilité d’obtenir un résumé (Résumé IA), la traduction ou la lecture à haute voix (Parole IA) d’un site Web.

Divers outils de retouche photo sont également boostés à l’IA. Ils permettent d’améliorer la netteté d’une image, d’effacer des éléments indésirables, de supprimer (d’atténuer !) le flou et les reflets.

Enfin, le mode Open Canvas est toujours présent. Rappelons qu’il permet de tirer parti de la grande surface de l’écran pour afficher deux, voire trois applications simultanément. Dans ce dernier cas, les trois applis ne sont pas affichées en même temps. La troisième appli est « rangée » sur le côté et on y accède très facilement.

Côté mises à jour, OnePlus annonce une durée de 3 ans pour les mises à jour Android et six ans pour les mises à jour de sécurité. Une évolution pour ces dernières qui étaient plafonnées à 4 ans sur la OnePlus Pad 2. On apprécierait un effort sur les mises à jour majeures.

Performances

Pour assurer des performances haut de gamme, le processeur de la OnePlus Pad 3 a été mis jour. C’est désormais la dernière réalisation haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui pilote la tablette.

Inutile de rappeler qu’on bénéficie ainsi des meilleures performances du moment, tant que son successeur ne sera pas dévoilé (probablement au mois d’octobre comme l’année dernière pour le Snapdragon 8 Elite), puis intégré dans les smartphones, quelques semaines plus tard, voire début 2026.

En attendant, sans surprise, la OnePlus Pad 3 obtient des scores extrêmement élevés avec les différents benchmarks. Cela permet d’envisager les tâches les plus exigeante, en matière de graphismes, de vidéo et – bien sur – de jeu.

Bien sur, ces performances peuvent être mises à profit pour jouer. Le GPU Adreno 830 offre incontestablement les meilleures performances graphiques du moment.

Par exemple, si on installe Fortnite, il est possible de jouer dans d’excellentes conditions : le compteur est bloqué à 90 images par secondes dans toutes les situations. C’est nettement suffisant pour obtenir des animations d’une très grande fluidité, qui peuvent s’avérer déterminantes lors des combats discutés. Et, pour ne rien gâcher, cette fluidité est accessible avec le meilleur réglage graphique du jeu (mode Epique).

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Photo

Même si ce n’est pas la vocation première d’une tablette, surtout de cette taille, la OnePlus Pad 2 permet tout de même de garder une trace visuelle des évènements importants, des lieux visités ou des personnes rencontrées. Seule petite déception, la OnePlus Pad 3 s’avère strictement identique à la OnePlus Pad 2 dans ce domaine.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On dispose donc toujours d’un capteur frontal de 8 mégapixels et d’un objectif photo dorsal grand-angle, associé à un flash et à un capteur de 13 mégapixels (équivalent à un 25 mm).

Si le capteur avant a la même définition que celui qui équipe la Galaxy Tab S10 FE+, la tablette de Samsung offre un capteur frontal autorisant des selfies mieux définis (12 mégapixels).

Lorsque les conditions d’éclairage sont bonnes, les photos prises à l’aide de l’objectif grand-angle sont plutôt satisfaisantes. Celles-ci bénéficient d’un assez bon piqué et de couleurs fidèles.

Bien sur, il est possible de zoomer pour se rapprocher de son sujet. Toutefois, comme cette opération repose sur un procédé numérique, il est préférable de ne pas en abuser. C’est sans doute la raison pour laquelle l’interface du module photo ne propose qu’un zoom numérique 2x (il est toutefois possible de le pousser jusqu’à x10).

Avec le zoom 2x, la plupart des clichés sont encore bien exploitables, même si on constate une baisse certaine de la précision dans certains cas.

Les selfies, quant à eux, s’avèrent d’une précision correcte, malgré une assez faible définition.

Précisons enfin que la OnePlus Pad 3 est en mesure de réaliser des séquences vidéo en 4K à 30 images par seconde.

Audio

Avec ses 8 haut-parleurs (contre 6 pour le précédent modèle), la nouvelle tablette de OnePlus procure un son amélioré par rapport à la OnePlus Pad 2, qui ne dispose « que » de 6 haut-parleurs. Les quatre woofers et les quatre tweeters sont répartis sur deux tranches gauche et droite (en mode paysage) et délivrent une bonne qualité audio, avec des basses assez bien mises en avant.

C’est particulièrement appréciable lorsqu’on désire écouter de la musique sans casque. Cette configuration permet également de bien ressentir les bruitages des jeux.

D’autre part, en l’absence de prise casque, il faut utiliser des écouteurs ou un casque Bluetooth, si on ne désire pas incommoder les personnes situées à votre proximité.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Réseau et communication

La OnePlus Pad 3 n’est disponible qu’en version Wi-Fi (7 en l’occurrence). Elle est aussi compatible Bluetooth 5.4.

Et si elle n’est pas compatible NFC, son clavier l’est, ce qui permet de l’utiliser avec un smartphone OnePlus.

Enfin, aucun lecteur de carte mémoire microSD n’est présent pour étendre facilement la capacité de stockage.

Autonomie

Pour sa troisième tablette, OnePlus a nettement renforcé la batterie. En effet, celle-ci a désormais une capacité de 12140 mAh (contre 9510 mAh pour la One Plus Pad 2). Cette dernière s’avère donc supérieure de 20 % à celle de la Galaxy Tab S10 FE+ (10090 mAh).

Ainsi équipée, la tablette a fonctionné pendant presque 12 heures (11 heures et 54 minutes précisément) lors du test d’autonomie de l’application PC Mark (avec une luminosité d’affichage ajustée à 250 nits et une fréquence Automatique).

Dans les mêmes conditions, nous avons évalué l’autonomie en streaming vidéo à un peu moins de 16 heures. En effet, la lecture en continu, pendant 6 heures, de plusieurs épisodes d’une série, en Wi-Fi, a fait baisser le niveau de la batterie de 38 %.

Ces deux résultats ne sont pas extraordinaires, si on les compare aux autonomies observées sur certains smartphones récents (une vingtaine d’heures en moyenne en streaming vidéo). Toutefois, compte tenu de la haute définition de son écran et de sa dalle LCD énergivore, la tablette ne démérite pas.

OnePlus Pad 3 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Enfin, pour recharger la batterie, on peut utiliser un adaptateur secteur d’une puissance maximum de 80 W (contre 67 W pour la OnePlus Pad 2). Et, pour peu que ce dernier soit compatible avec la technologie SuperVooc du constructeur, il est censé recharger totalement la batterie en 92 minutes.

Avec l’adaptateur OnePlus SuperVooc de 65 W que nous avions, nous avons pu vérifier la vitesse de recharge :

22 % en 30 minutes

48 % en 60 minutes

61 % en 75 minutes

75 % en 90 minutes

La même opération, réalisée à l’aide d’un adaptateur de 120 W de marque Xiaomi (pas compatible SuperVooc), s’avère moins rapide :

6 % retrouvés après 15 minutes

15 % retrouvés après 30 minutes

24 % retrouvés après 45 minutes

32 % retrouvés après une heure

D’où l’intérêt de se procurer l’adaptateur secteur du constructeur, ce qui fait croître la facture globale de 40 €.

Prix et disponibilité

Contrairement à la OnePlus Pad 2, qui n’était disponible qu’avec 12 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage, la OnePlus Pad 3 est proposée en deux versions :

12 Go / 256 Go : 599 €. C’est exactement le même prix que la OnePlus Pad 2 au moment de sa sortie. Il s’agit du modèle que nous avons testé.

16 Go / 512 Go. Ce nouveau modèle peut s’avérer intéressant pour ceux qui pensent avoir besoin d’une plus grande capacité de stockage.

Bon point, une offre de lancement – disponible sur le site du constructeur – permet d’obtenir une remise de 100 € sur le modèle 16 Go / 512 Go, et de bénéficier d’un cadeau, au choix : le clavier, le Stylo 2, la coque ou le chargeur SuperVooc 80 W.

Le constructeur ne propose toujours pas de version pouvant recevoir une carte nano SIM, qui permettrait de ne plus être totalement dépendant des réseaux Wi-Fi environnants.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

OnePlus Pad 3 Smart Keyboard

La nouvelle tablette de OnePlus est accompagné d’un nouveau clavier, propose à 169 € sur le site du constructeur. Il comporte deux parties distinctes : le clavier et le support. Tous les deux sont fixés par aimantation.

Le clavier fonctionne soit connecté, soit séparé de la tablette. Ses touches ne sont pas rétroéclairées et surtout on retrouve le même souci que sur la Oppo Pad 3 Pro, à savoir qu’il n’est disponible qu’en version QWERTY ! Un bouton AI permet de lancer l’assistant IA Gemini de Google.

OnePlus Pad 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un autre accessoire est disponible en option. Il s’agit d’un stylet, toujours pratique pour les artistes en herbe (ou confirmés !). Son prix est de 99 €.

Alternatives

Parmi les tablettes de grande taille, et commercialisées à peu près au même prix que la OnePlus Pad 3, on peut mettre en avant la Samsung Galaxy Tab A, qui embarque elle aussi un écran LCD (les Galaxy Tab S, et leurs écrans OLED, sont beaucoup plus chères). Toutefois, si la Galaxy Tab A est proposée à un petit prix (à partir de 260 €), sa taille plafonne à 11 pouces.

En revanche, la récente Galaxy Tab S10FE+ constitue l’alternative la plus proche de la OnePlus Pad 2, (13,1 pouces 90 Hz max, en 12 / 256 Go). Elle est commercialisée actuellement à 620 € (8 Go / 128 Go) ou 850 € (12 Go / 256 Go).

Enfin, la Honor MagicPad 2, que nous avons testée en septembre dernier, est toujours d’actualité. Si elle présente l’avantage d’intégrer un écran OLED, le reste de son équipement s’avère un peu moins sophistiqué que celui de la OnePlus Pad 3 (processeur moins véloce, batterie de plus petite capacité, charge filaire moins rapide). Elle est commercialisée à 499 €, avec son stylet et son clavier.