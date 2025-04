On a essayé les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE Plus : c’est beau, c’est bien et ça pose question

Voici les toutes nouvelles tablettes de Samsung : les Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE Plus. On a pu les prendre en main pour avoir une idĂ©e de ce qu’elles valent et tenter d’analyser la stratĂ©gie de Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus // Source : Frandroid

Samsung vient de dĂ©voiler officiellement ses nouvelles tablettes Android Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE Plus. Celles-ci affirment s’inspirer du haut de gamme tout en faisant quelques compromis pour maĂ®triser les prix.

Nous avons pu les essayer afin de vous livrer quelques impressions pendant que nous passons en revue les caractéristiques à retenir.

Design soigné et écran 90 Hz

Nous avons affaire ici Ă deux tailles de tablettes.

10,9 pouces pour la Galaxy Tab S10 FE.

13,1 pouces pour la Galaxy Tab S10 FE+ (cette dernière est donc plus grande que sa prédécesseuse).

Samsung Galaxy Tab S10 FE et S10 FE Plus // Source : Frandroid

Pas de doute : le design est très inspirĂ© de la gamme S cĂ´tĂ© tĂ©lĂ©phone. Avec des tranches plates, des coins arrondis et un module photo rond au contour colorĂ© : les Tab S10 FE et S10 FE Plus ressemblent Ă un Galaxy S25. Samsung parle carrĂ©ment d’un « hĂ©ritage ».

Toujours pour ce qui est du design, sachez que les deux modèles sont plutĂ´t fins avec une Ă©paisseur limitĂ©e Ă 6 mm. Ă€ cela, se combine des poids respectifs d’environ 500 et 600 grammes.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus // Source : Frandroid

Comptez aussi sur des finitions en aluminium et une certification IP68 pour l’Ă©tanchĂ©itĂ©. Ainsi, Ă la prise en main, je n’ai eu aucun souci particulier Ă souligner concernant la sensation en main. Il y a de la qualitĂ© et un aspect rassurant. En outre, les coloris proposĂ©s — noir, argent et bleu — sont rĂ©ussis, surtout le dernier citĂ© qui se dĂ©marque un peu. J’ai trouvĂ© l’usage plutĂ´t confortable, sauf quand j’ai dĂ» me retrouver Ă tenir la plus grande version Ă une seule main… C’est sportif !

CĂ´tĂ© Ă©cran, les Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE+ ont droit Ă un affichage LCD et Ă taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz. D’aucuns grinceront des dents de ne pas voir de belles dalles OLED dont Samsung a le secret, mais pour faire baisser le prix, c’est un compromis qui parait acceptable.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

La marque promet aussi une luminositĂ© maximale Ă 800 nits, indiquant par la mĂŞme occasion que ces tablettes ont vocation Ă ĂŞtre plutĂ´t utilisĂ©es en intĂ©rieur. Notons quand mĂŞme la prĂ©sence de la fonction Vision Boost pour doper l’Ă©clairage de l’Ă©cran et attĂ©nuer les reflets lorsque vous serez Ă l’extĂ©rieur.

Le choix discutable de l’Exynos 1580

On l’a dit, ces Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE Plus font quelques concessions pour Ă©viter d’ĂŞtre trop onĂ©reuses. Parmi les compromis, le plus marquant est sans doute la puce intĂ©grĂ©e : l’Exynos 1580 qu’on trouve dĂ©jĂ dans le smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A56.

Or, j’ai constatĂ© quelques ralentissements importants pendant ma prise en main des tablettes. Certaines actions simples (ouvrir une application ou afficher les paramètres d’un outil) mettaient du temps Ă se dĂ©clencher. Aussi, Ă une ou deux reprises, j’ai dĂ» appuyer plusieurs fois sur le mĂŞme bouton pour avoir une rĂ©action, comme si le système avait gelĂ©.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

Pourtant, lors de notre test du Galaxy A56, l’Exynos 1580 s’est montrĂ© globalement fluide dans les tâches du quotidien et c’est sur les performances en jeu qu’il montre de rĂ©elles limites. J’ai donc envie de laisser le bĂ©nĂ©fice du doute Ă Samsung. Ayant dĂ©couvert les produits en avant-première, j’ai peut-ĂŞtre Ă©tĂ© confrontĂ© Ă des modèles pas encore tout Ă fait prĂŞt Ă la commercialisation. Il est plausible qu’une mise Ă jour logicielle vienne corriger ces soucis de rĂ©activitĂ© d’ici Ă la mise en vente des ardoises.

Du reste, l’Exynos 1580 met l’accent sur ses optimisations NPU pour les fonctions d’intelligence artificielle.

One UI 7 et l’IA

Bonne nouvelle (mĂŞme si ça va un peu de soi), l’interface One UI 7 et Android 15 sont au rendez-vous sur les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE Plus.

Lors de la prĂ©sentation, il n’Ă©tait pas clair si elles auraient droit Ă 6 ou 7 ans de mises Ă jour majeures et de patchs de sĂ©curitĂ©. Nous avons posĂ© la question ensuite Ă un contact chez Samsung qui nous a indiquĂ© un suivi logiciel de 8 ans ! Mais nous avons encore un peu de mal Ă y croire, puisqu’il s’agirait d’une durĂ©e plus longue que les Galaxy S25. Nous mettrons Ă jour cet article dès que nous en aurons le cĹ“ur net ! Quoi qu’il en soit, les produits promettent de durer dans le temps.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

One UI 7 c’est aussi Ă©videmment plusieurs outils IA autour de Galaxy AI. Sur les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+, on a donc droit Ă la barre latĂ©rale dans laquelle on trouve l’option SĂ©lection IA. Celle-ci analyse ce qu’il y a sur votre Ă©cran pour faire des suggestions d’actions (copier-coller le texte depuis une image, appeler ou envoyer un message Ă un numĂ©ro qui s’affiche, gĂ©nĂ©rer une capture d’Ă©cran, crĂ©er un GIF, enregistrer et partager rapidement un Ă©lĂ©ment, etc.).

Les tablettes viennent aussi avec un stylet S Pen. Comme toujours, celui-ci permet des prises de notes manuscrites et se montre pratique Ă l’usage. Le système est par ailleurs en mesure d’optimiser ce que vous Ă©crivez : soit en redressant votre Ă©criture de travers soit en les transformant en texte tapuscrit.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus // Source : Frandroid

Vous pouvez même écrire des équations de maths et laisser la tablette résoudre le problème pour vous.

Comme sur les smartphones mis Ă jour sur One UI 7, la pilule Now Bar est au rendez-vous en bas de l’Ă©cran verrouillĂ©. Ă€ partir de celle-ci, vous pouvez contrĂ´ler la lecture de la musique en cours d’Ă©coute, gĂ©rer le chronomètre que vous avez lancĂ© ou suivre le rĂ©sultat d’un match en direct.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

Pour la retouche photo, on trouve l’effaceur d’objet qui est assez simple Ă utiliser mais largement moins efficace que l’outil similaire qu’on trouve sur les vrais appareils haut de gamme de Samsung.

Quelques points Ă savoir

Pour le reste de la fiche technique, sachez que les batteries restent les mêmes par rapport à la précédente génération. Voici donc ce qui vous attend :

8000 mAh sur la Galaxy Tab S10 FE ;

10090 mAh sur la Galaxy Tab S10 FE Plus.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

Ă€ chaque fois, les tablettes sont compatibles avec une charge maximale de 25 W. Pour la photo, le capteur Ă l’arrière propose une dĂ©finition de 13 Mpx.

Enfin, les tablettes de Samsung peuvent accueillir une carte microSD pour augmenter le stockage jusqu’Ă 1,5 To.

Prix et date de sortie

Préparez-vous, il y a beaucoup de configuration différentes et autant de prix à retenir.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Version Wi-Fi : 8/128 Go Ă 579 euros ; 12/256 Go Ă 679 euros .

Version 5G : 8/128 Go Ă 679 euros ; Version 5G Ă 779 euros .



Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Version Wi-Fi : 8/128 Go Ă 749 euros ; 12/256 Go Ă 849 euros .

Version 5G :

8/128 Go Ă 849 euros ;

; 12/256 Go Ă 949 euros.

Jusqu’au 11 mai 2025, vous pouvez profitez d’une offre de prĂ©commande sur les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+. Celle-ci permet de recevoir un Book Cover Keyboard Slim en plus de la tablette. Ce clavier en accessoire propose notamment un bouton dĂ©diĂ© Ă l’IA pour appeler l’assistant Gemini ou Bixby.

La stratégie Samsung

En dĂ©couvrant ces prix, il est intĂ©ressant de voir que la Galaxy Tab S10 FE se positionne pĂ©cuniairement entre l’iPad de 11e gĂ©nĂ©ration (Ă partir de 409 euros) et l’iPad Air M3 de 11 pouces (Ă partir de 719 euros), tous deux sortis aussi en 2025.

L’iPad classique est donc plus abordable, mais il ne profite pas de l’IA (Apple Intelligence). De l’autre cĂ´tĂ©, l’iPad Air M3 est plus onĂ©reux, mais profite d’Apple Intelligence ainsi que d’une puce Apple M3 qui dĂ©pote.

Ce positionnement vaut aussi pour la Galaxy Tab S10 FE Plus, mais il faut analyser son prix face Ă l’iPad Air M3 de 13 pouces (Ă partir de 969 euros).

Samsung Galaxy S10 FE Samsung Galaxy S10 FE Plus

Samsung peut ainsi miser sur l’argument des fonctions IA Ă des tarifs plus abordables que chez Apple. Face Ă ce dernier, numĂ©ro 1 incontestĂ© du marchĂ© des tablettes, le fabricant corĂ©en qui occupe la 2e place, doit trouver ce genre de bons filons sur le marchĂ©.

En soi, le positionnement est assez malin sur le papier, mais on peut quand mĂŞme se demander si le choix de l’Exynos 1580 ne reprĂ©sente pas un trop gros compromis. N’Ă©tait-il pas envisageable d’intĂ©grer une puce un peu plus haut de gamme ?