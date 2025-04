Les nouvelles Samsung Galaxy Tab S10 FE et S10 FE Plus sont déjà 100 € moins chères au lancement

Les Samsung Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE Plus sont enfin disponibles et ont rejoint le marché des tablettes Android. Des références qui s’inspirent du haut de gamme tout en faisant quelques compromis pour garder un prix contenu. Retrouvez toutes les offres pour les obtenir au meilleur prix.

Samsung Galaxy Tab S10 FE et S10 FE Plus // Source : Frandroid

Samsung a élargi sa gamme de tablettes avec une nouvelle série « Fan Edition » : les Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE Plus. Ce sont des alternatives plus abordables aux modèles haut de gamme de la série S10. Leurs arrivées comblent le vide laissé par l’absence d’un modèle standard dans la série S10, offrant ainsi aux utilisateurs un choix plus varié. La bonne nouvelle, pour leur lancement, le prix du modèle 256 Go et au prix du 128 Go. Un bon deal pour obtenir plus de stockage sans payer le prix fort.

Où acheter la Samsung Galaxy Tab S10 FE ?

La Samsung Galaxy Tab S10 FE dans sa version 8 + 128 Go est vendu à 579 euros. Pour le modèle 12 + 256 Go, elle est en ce moment vendue au prix du 128 Go, soit 579 euros au lieu de 679 euros.

Où acheter la Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ?

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est à présent disponible à partir de 749 euros dans sa version 8 + 128 Go. Et comme le modèle classique, le modèle 256 Go est au prix du 128 Go : 749 euros, contre 849 euros de base.

Quelles sont les différences entre la Galaxy Tab S10 FE et la S10 FE+ ?

Les deux nouvelles ardoises tactiles de Samsung ont beaucoup en commun. Les seules différences concernent la taille d’écran, la S10 FE utilise une diagonale de 10,9 pouces, et le modèle Plus, une diagonale de 13,9 pouces.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Un format donc plus grand pour la FE Plus, qui s’accompagne d’une plus grosse batterie (10 090 mAh, contre 8 000 mAh sur la Galaxy Tab S10 FE) et d’un poids plus important (600 grammes et 500 grammes).

De belles finitions inspirées de la gamme S

Esthétiquement, elles possèdent des tranches plates, des coins arrondis et un module photo rond au contour coloré. Elles ressemblent à un Galaxy S25, sont plutôt fines avec une épaisseur à 6 mm. À l’usage, elles sont plutôt confortables, en revanche, le modèle Plus sera plus difficile à manipuler d’une seule main.

À l’avant, on découvre un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas d’Amoled, mais pour faire baisser le prix, c’est un compromis qui est correct. Sous le capot, les deux appareils sont animés par une puce Exynos 1580. Un processeur SoC efficace dans les usages du quotidien, mais lors de notre prise en main, nous avons constaté quelques ralentissements.

L’interface One UI 7 basé sur Android 15 rend son utilisation fluide et agréable. L’OS donne accès à plusieurs outils IA, mais son meilleur atout reste les 7 ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité garantie par la marque. Enfin, les tablettes viennent aussi avec un stylet S Pen.

