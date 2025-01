Peut-on troquer Gemini pour ChatGPT sur les Galaxy S25 ? On a posé la question à Samsung

ChatGPT, Claude, Gemini : tous les assistants IA ne sont pas égaux sur un smartphone. Samsung explique pourquoi l’intégration système, celle qui permet une véritable fonction d’agent IA, reste un défi technique.

« Google est notre partenaire clé, les relations sont très fortes« , affirme Jisun Park de Samsung, une collaboration qui prend tout son sens quand on voit ce que Samsung propose sur les Galaxy S25.

Cette intégration système profonde permet à Gemini d’accéder directement aux fonctionnalités du smartphone, contrairement aux applications IA traditionnelles confinées dans leur environnement.

La différence entre une application d’IA classique (ChatGPT, Claude, Grok) et l’intégration native de Gemini devient évidente dans l’usage quotidien. Imaginons une situation courante : vous cherchez un restaurant italien et voulez partager l’adresse. Une simple commande vocale – « Cherche un bon restaurant italien près d’ici et envoie l’adresse à Omar » – et l’assistant orchestre plusieurs applications : Maps pour la recherche, l’analyse des avis, et Messages pour le partage.

Un appui prolongé sur le bouton latéral du S24 suffit pour déclencher des actions complexes entre applications. Cela nécessite une coordination précise entre le système et l’IA.

D’ailleurs, alors que Samsung met en avant son partenariat avec Google Gemini, l’appareil propose également Microsoft Copilot en préinstallation. Par contre, l’IA de Microsoft ne peut pas faire tout ce que Gemini sait faire.

Troquer Gemini pour ChatGPT ?

Nous avons échangé avec Jisun Park, vice-président exécutif de Samsung Electronics en charge de l’IA, et nous lui avons demandé si on pouvait imaginer remplacer Gemini par ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft), Claude (Anthropic), Grok (X) avec une intégration aussi poussée.

Même si la stratégie actuelle de Samsung est de collaborer à fond avec Google, d’ailleurs les deux entreprises proposent des fonctions uniques… Samsung nous a révélé une vision à long terme : créer un environnement où différents assistants IA coexistent et se complètent.

Samsung n’est pas fermé à cette éventualité, mais l’intégration d’agents IA tiers reste un défi technique, comme l’explique Jisun Park : « Un agent IA capable d’utiliser des apps, ce niveau d’intégration prendra du temps« .

Bixby et Gemini utilisent déjà « des LLM différents » sans « communication directe entre les deux« . Cette séparation illustre la complexité de faire coexister différents systèmes d’IA sur un même appareil, chacun avec ses propres exigences en termes de confidentialité et de performances. Imaginer d’autres LLMs tiers… on comprend la complexité.

Samsung nous précise finalement que ChatGPT, Claude et d’autres chatbot IA sont disponibles sur le Galaxy Store et le Play Store.

Mais, leur intégration reste limitée comparée à celle de Gemini. Une application tierce ne peut pas, par exemple, orchestrer une recherche de restaurant et l’envoi du lieu à un contact en une seule commande vocale.

Cette différence entre une app IA et un agent IA intégré au système illustre l’avance technique du partenariat Samsung-Google. La « fonction agent », qui permet d’interagir naturellement avec les applications système, reste pour l’instant l’apanage des assistants natifs.

Malgré tout, proposer plusieurs IA va dans le sens des réglementations : comme ils l’ont fait pour les navigateurs web et les moteurs de recherche, les régulateurs cherchent à prévenir les monopoles dans le domaine des chatbots IA et des agents conversationnels sur smartphones.

C’est pour cela qu’Apple, bien que ChatGPT soit intégré dans iOS, n’ont pas fermé la porte à Google. On imagine bien que Samsung a aussi ça en tête.

