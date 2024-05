ChatGPT ou Gemini, Apple aurait finalement fait son choix pour iOS 18

Apple aurait signé un accord avec OpenAI pour fournir à iOS 18 des fonctionnalités basées sur l'IA. Une option Google Gemini serait néanmoins toujours d'actualité... mais plutôt en guise d'alternative proposée à l'utilisateur.

Comme nous, vous aviez peut-être lu qu’Apple avait entamé des négociations avec Google et OpenAI pour intégrer des fonctionnalités dopées à l’IA sur iOS 18. On apprend cette semaine de Mark Gurman qu’à la place d’un accord avec seulement l’un de ces deux « prestataires », la firme aurait finalement choisi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en privilégiant au bout du compte la piste d’un accord… avec les deux en même temps.

Oui, mais voilà… si Google semblait de prime abord le favori d’Apple (son moteur de recherche est par exemple celui employé par défaut sur l’iPhone depuis des temps quasi immémoriaux), OpenAI aurait en réalité obtenu en priorité les grâces du géant de Cupertino. On découvre qu’Apple aurait d’ores et déjà signé un accord avec le créateur de ChatGPT pour permettre à ses solutions de motoriser une fonctionnalité de type « chatbot » sur la prochaine version d’iOS, dont la présentation est pour rappel attendue mi-juin lors de la WWDC 2024.

ChatGPT déversé en priorité sur l’iPhone… et Gemini selon en second couteau ?

Si l’on s’en tient aux informations dénichées par Mark Gurman, Apple aurait d’ailleurs l’intention de faire d’OpenAI, et de ce partenariat, une composante de sa conférence WWDC. Nous devrions donc en savoir plus d’ici quelques semaines — pas nécessairement sur les modalités de l’accord (Apple est souvent très discret sur ce genre de questions), mais sur la manière dont ChatGPT se mêlera à iOS 18.

Ce que l’on sait en tout cas à ce stade, c’est qu’Apple n’aurait pas prévu de s’appuyer uniquement sur OpenAI. Toujours selon le journaliste de Bloomberg, l’entreprise continuerait à travailler à la signature d’un accord avec Google, en parallèle, pour proposer Gemini en tant qu’alternative offerte aux utilisateurs d’iOS 18. Une « option » secondaire, en somme, et non la solution de premier plan. D’ailleurs, Mark Gurman ne s’attend pas à ce qu’Apple en parle lors de sa conférence de presse.

Notons enfin que ChatGPT et Gemini ne seraient, quoi qu’il en soit, que des solutions annexes pour Apple. La firme travaillerait toujours au développement de son modèle d’IA « Ajax », voué notamment à l’analyse de texte (avec calculs réalisés sur l’appareil), aux réponses intelligentes et aux résumés. On peut donc imaginer que plusieurs IA seront à moyen terme utilisées par l’iPhone.