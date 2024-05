Voici comment Apple améliorerait vos applications iPhone grâce à l’IA

Apple se prépare à lancer son propre modèle d'intelligence artificielle, Ajax. Le site AppleInsider fait le point sur toutes les nouveautés attendues.

Parmi les géants de la tech, Apple est le dernier à ne pas encore être rentré dans le domaine des larges modèles de langage. Après GPT chez OpenAI, Gemini chez Google ou Llama chez Meta, Apple devrait lancer prochainement son propre modèle, baptisé Ajax.

Ce vendredi, c’est le site AppleInsider qui a dévoilé de nouvelles informations sur Ajax et sur la manière dont ce modèle de langage sera intégré dans iOS 18 afin de profiter de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle générative. Alors que le LLM ne devrait être présenté officiellement que dans les prochaines semaines, probablement au cours de la WWDC de juin prochain, AppleInsider indique avoir déjà appris plusieurs informations aussi bien sur l’intégration d’Ajax que sur son rôle au sein d’iOS 18 :

Plutôt qu’offrir un divertissement à court terme comme avec un chatbot, l’entreprise vise à améliorer son portefeuille d’applications existantes grâce à l’IA générative. Des fonctions comme les résumés, les analyses de documents et des options de recherche améliorées par IA bénéficieront directement aux utilisateurs.

L’idée serait ainsi d’intégrer le modèle de langage dans les applications déjà connues d’iOS 18, qu’il s’agisse de Siri, de Safari, de Messages ou de Spotlight. Ces applications seraient ainsi rendues plus performantes, sans qu’Apple n’ait besoin de développer d’application spécialement dédiée à l’IA ou d’appareil conçu pour cet usage comme le Rabbit R1, l’AI Pin ou le projet d’appareil d’OpenAI conçu avec Jony Ive.

Une intégration de l’IA dans les principales fonctions de l’iPhone

Par exemple, iOS 18 pourrait permettre aux utilisateurs d’afficher des résumés des pages web qu’ils visitent dans Safari grâce à une nouvelle option baptisée « navigation intelligente ». Il en va de même pour Siri qui serait capable de vous résumer vos derniers échanges de messages reçus dans l’application Messages. Ces fonctionnalités de résumé seraient par ailleurs générées directement par le smartphone, sans nécessiter de connexion Internet pour effectuer l’analyse dans le cloud.

Spotlight aussi devrait profiter de l’IA générative pour la recherche à l’intérieur des fichiers du smartphone. Les utilisateurs pourront ainsi rentrer des requêtes textuelles pour retrouver de nombreux types de fichiers. Néanmoins, les requêtes les plus complexes pourraient nécessiter cette fois un passage par le cloud — notamment les services de Google ou d’OpenAI — pour les analyser plus efficacement : « plusieurs enquêtes rapportent qu’Apple est en discussion avec OpenAI et Google pour profiter de leurs technologies d’IA basée sur le cloud ».

On devrait en savoir plus sur les projets d’Apple autour de l’IA lors de sa conférence annuelle à destination des développeurs, la WWDC. Celle-ci ouvrira ses portes le 10 juin prochain.