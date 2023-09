Un produit ChatGPT conçu par le designer de l’iPhone ? Le projet qui pourrait nous surprendre

D'après le média The Information, l'ancien designer d'Apple, Jony Ive, serait entré en discussion avec Sam Altman, CEO d'OpenAI, pour la conception d'un nouveau produit basé sur l'intelligence artificielle. Un projet pour l'instant très confidentiel.

Nous ne savons pas grand-chose de cette rencontre ni de ce qui s’y est dit, mais le simple fait qu’elle ait eu lieu a de quoi intriguer. Selon deux sources proches de l’affaire citées par The Information, Sam Altman, patron d’OpenAI, et Jony Ive auraient entamé des discussions autour d’un nouveau produit basé sur l’intelligence artificielle.

On ignore à ce stade quelle serait la nature précise de cet appareil, ni s’il finira bien par voir le jour chez OpenAI (papa de ChatGPT), mais on nous rapporte en tout cas que le CEO du groupe et l’ancien designer d’Apple, auraient notamment débattu de ce à quoi pourrait ressembler un appareil conçu spécifiquement pour l’ère de l’IA.

Un troisième participant, et pas n’importe qui

Tout aussi intéressant, il se murmure que Masayoshi Son, patron de la holding japonaise SoftBank, propriétaire d’ARM, aurait également participé à la discussion. On ignore toutefois à quel point ce dernier était partie prenante de l’échange, et s’il sera véritablement impliqué dans la conception d’un éventuel produit signé OpenAI. Aucun des participants à cette conversation n’a souhaité faire de commentaires… ce qui n’a rien de surprenant à ce stade.

Pour contexte, Jony Ive a collaboré avec Apple pendant près de 20 ans, depuis la « renaissance » de la firme à la fin des années 90 (c’est lui qui a dessiné les iMac colorés qui avaient alors contribué à relancer la marque, ainsi que les premières générations d’iPhone entre autres), jusqu’à 2019, date de son départ. Rapidement après, l’intéressé à co-fondé le cabinet de designer LoveFrom en compagnie de l’Australien Marc Newson.

OpenAI a pour sa part rencontré un succès foudroyant en lançant ChatGPT il y a quelques mois. Star des IA génératives, l’outil a rapidement attiré l’attention de Microsoft et d’autres géants de la Tech, qui continuent actuellement d’investir des milliards de dollars dans le développement de modèles d’IA toujours plus performants.