Un autre anti-smartphone a été testé par la presse américaine, le verdict est tombé

Le Rabbit r1 peut-il remplacer votre smartphone ? On a épluché les premiers tests.

Les wearables AI sont la nouvelle tendance technologique, et le Rabbit r1 et le Humane Ai Pin en sont les exemples les plus récents.

Ces appareils sont conçus pour être portés sur vous et vous donner un accès immédiat à un assistant virtuel alimenté par un modèle de langage multimodal. Sur le papier, avouons que ça suscite la curiosité.

Mais est-ce que ces appareils peuvent vraiment remplacer votre smartphone ? Après les tests du Humane Ai Pin, regardons les premiers tests du Rabbit r1.

Les points forts et points faibles du Rabbit r1

Le Rabbit r1 a quelques fonctionnalités intéressantes qui le distinguent du Humane Ai Pin. Tout d’abord, il dispose d’un écran, ce qui permet aux utilisateurs de voir les réponses de l’assistant virtuel, plutôt que de simplement les entendre.

De plus, le Rabbit r1 est équipé d’une caméra, ce qui permet à l’assistant virtuel de reconnaître des objets, du texte également et de fournir des informations pertinentes. Enfin, le Rabbit r1 est un peu plus petit que le Humane AI Pin, ce qui le rend plus facile à transporter.

Malheureusement, le Rabbit r1 a aussi ses inconvénients. Tout d’abord, l’autonomie de la batterie est très faible, ce qui signifie que l’appareil doit être rechargé fréquemment.

Ensuite, le Rabbit r1 n’a pas de connectivité cellulaire, ce qui signifie que les utilisateurs doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour utiliser l’assistant virtuel. De plus, la molette de défilement s’avère plus frustrante que pratique.

Enfin, le Rabbit r1 est encore un produit en développement, ce qui signifie que beaucoup de fonctionnalités ne sont pas encore disponibles (navigation GPS, alarmes, calendrier, SMS, maison connectée, prendre des photos et vidéos, etc.) et que l’appareil est instable.

Est-ce qu’il y a un potentiel ?

La plupart des testeurs sont moins critiques que dans les tests du Humane Ai Pin, qui a été très critiquée par la presse tech.

Les médias et experts tech pensent qu’il y a un potentiel pour les assistants virtuels dans un boîtier, mais que les concepteurs doivent se concentrer sur la création de produits finis. Le Rabbit r1 et le Humane AI Pin partagent le même résultat : ces produits ont été conçus dans la précipitation.

Alors à quoi cela sert ?

L’un des avantages de l’utilisation du Rabbit r1 est qu’il peut fournir des résultats plus rapidement que de faire des recherches sur Google. On gagne du temps, et ça, ça a de la valeur.

En effet, l’assistant virtuel est conçu pour comprendre le langage naturel et fournir des réponses précises et pertinentes en fonction de la demande de l’utilisateur.

De plus, l’assistant peut également apprendre et s’adapter aux préférences de l’utilisateur au fil du temps, ce qui permet d’obtenir des résultats encore plus personnalisés. Il peut aussi analyse l’environnement, analyser des textes qu’on lui montre…

Ce Rabbit r1 peut donc être particulièrement utile pour des tâches telles que la planification de rendez-vous, la recherche d’informations sur des produits ou des services, la réservation de billets, la vérification de la météo, etc.

Est-ce que ça peut remplacer un smartphone ?

Alors, est-ce que le Rabbit r1 peut vraiment remplacer un smartphone ? Tout dépend de ce que vous attendez d’un assistant virtuel. Si vous cherchez un appareil qui peut répondre à des requêtes simples et vous aider dans votre vie quotidienne, le Rabbit r1 peut finalement être une bonne option. Mais, il lui manque des fonctions essentielles pour prétendre à un remplacement pur et simple. Il peut prétendre à un poste d’assistant de smartphone.

Bref, patience. Pour le moment, gardez vos 200 dollars au chaud ou pour d’autres projets plus concrets.