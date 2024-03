La prochaine révolution de l’iPhone viendrait de Google

Apple pourrait se tourner vers le modèle d'IA Google Gemini pour propulser les fonctions IA d'iOS 18 et de ses prochains iPhone. Un tel partenariat soulèverait évidemment beaucoup d'interrogations.

Bien qu’Apple ne soit pas très bavarde sur le sujet, la firme de Cupertino n’est évidemment pas sans savoir que l’intelligence artificielle est une tendance majeure aujourd’hui dans le monde de la tech. Elle s’invite partout sous plusieurs formes et avec plusieurs usages (et inquiétudes). Ce ne serait donc pas une surprise de voir l’IA se tailler une place de choix, à terme, dans l’iPhone. Or, Google Gemini pourrait y jouer un rôle majeur.

D’après Bloomberg, Apple serait en train de négocier avec Google pour pouvoir utiliser son modèle Gemini. L’idée serait de pouvoir exploiter les capacités d’IA générative de celui-ci pour propulser de nouvelles fonctionnalités logicielles sur l’iPhone dès cette année. Et donc a priori sur les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro attendus à la rentrée.

Si les deux firmes réussissent à se mettre d’accord, cela viendrait renforcer leur partenariat déjà existant. Bloomberg rappelle en effet que l’entreprise de Mountain View a longtemps payé Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari.

Un aveu de faiblesse ?

Si les négociations aboutissent, les deux entreprises chambouleraient fortement le secteur et cela ouvrirait plusieurs réflexions. Tout d’abord, une intégration profonde de Google Gemini dans iOS 18 — et la pléthore d’iPhone qui vont en profiter — lui donnerait un avantage conséquent par rapport aux modèles d’IA concurrents. Il est question d’environ deux milliards d’appareils actifs dans le parc d’Apple.

D’aucuns y verraient aussi un aveu de faiblesse de la part d’Apple qui s’est laissé distancer sur la question de l’intelligence artificielle. Même si le groupe a commencé à mettre les bouchées doubles sur l’IA, il a encore du travail à faire pour rattraper son retard. Or, Apple a clairement laissé entendre qu’iOS 18 proposerait de l’IA générative dès 2024. Il faut donc prendre les décisions nécessaires pour atteindre cet objectif.

Deux géants et la concurrence

Enfin, n’oublions pas non plus qu’un tel rapprochement entre deux multinationales de la tech — considérées comme des « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès » en Europe — attirerait forcément l’attention des autorités de régulation de la concurrence.

Par ailleurs, Bloomberg indique qu’Apple aurait aussi ouvert des discussions avec les équipes d’OpenAI pour ChatGPT, mais sans donner plus d’informations à ce sujet.