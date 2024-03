Google Pixel 8 : l’omission de Gemini Nano, un signal très inquiétant

Le Google Pixel 8 est un smartphone performant et récent, mais il lui manquera une fonctionnalité clé : Gemini Nano, l'IA locale de Google. Cette absence est d'autant plus surprenante que le modèle Pro en est équipé.

Google a récemment annoncé qu’un de ses derniers smartphones, le Pixel 8, ne bénéficiera pas de la dernière fonctionnalité d’intelligence artificielle locale, Gemini Nano. Une décision qui laisse perplexe et inquiet quant à l’avenir des smartphones et leur capacité à suivre les innovations technologiques.

Des exigences matérielles élevées, mais pas que…

Gemini Nano, la nouvelle IA locale de Google, est conçue pour fonctionner entièrement sur l’appareil, sans échange de données avec un service internet. Cette caractéristique nécessite une puissance de traitement importante, et plus précisément, un processeur dédié appelé NPU (Neural Processing Unit). Cependant, les exigences matérielles requises pour Gemini Nano sont apparemment si élevées que le Pixel 8 ne peut y répondre.

Bien que le Pixel 8 ne soit pas compatible avec Gemini Nano, le Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24 le sont. Ces deux appareils disposent d’un matériel plus performant, capable de supporter les exigences de l’IA locale. Cependant, la raison exacte pour laquelle Gemini Nano ne fonctionne pas sur le Pixel 8 reste floue. Google n’a pas encore fourni d’explication claire à ce sujet.

Le Pixel 8 dispose de 8 Go de RAM et utilise le Tensor G3 comme SoC, tandis que le Pixel 8 Pro est équipé de 12 Go de RAM et utilise également le Tensor G3. En revanche, le Galaxy S24 est doté de 8 Go de RAM dans sa version de base, mais peut monter jusqu’à 16 Go de RAM dans sa version la plus haut de gamme, et utilise un SoC différent, le Samsung Exynos 2400 ou le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Cette situation soulève des questions sur l’avenir de l’intelligence artificielle dans les smartphones. Les constructeurs promettent jusqu’à 7 ans de mises à jour Android, à l’image de Samsung, mais cela signifie-t-il que les « vraies nouveautés » seront limitées sur ces mises à jour lointaines ? Par exemple, le Samsung Galaxy S24 de 2024 profitera-t-il des fonctionnalités d’IA locales en 2031 ? On n’y croit absolument pas.

Pour l’instant, Gemini Nano est en avant-première pour les développeurs. Pour y accéder, les personnes intéressées doivent s’inscrire au SDK Google AI Edge pour Android. Gemini Nano est déjà partiellement utilisé sur le Google Pixel 8 Pro et le Galaxy S24.