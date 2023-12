Voici le premier smartphone à profiter de Gemini, le nouvel assistant Google boosté à l’IA

Google a annoncé de nouvelles fonctions pour ses smartphones Pixel, à commencer par le Pixel 8 Pro qui sera le premier à profiter de Gemini, le nouveau modèle de langage de Google.

Ce mercredi, Google a dévoilé Gemini, son nouveau modèle d’IA venant perfectionner Google Bard. Dans la foulée de la présentation, Google a annoncé le déploiement de Gemini dès ce mois-ci sur un smartphone.

À l’occasion de l’annonce du « feature drop » de décembre pour les smartphones Pixel, le constructeur américain a dévoilé que le Google Pixel 8 Pro sera le tout premier smartphone à embarquer son nouveau modèle Gemini. Ici, c’est la version « Nano » du modèle de langage qui sera proposée. Contrairement aux versions Ultra et Pro, la version Nano présente l’avantage de pouvoir tourner en local sur le smartphone de l’utilisateur. Un intérêt qui est donc double pour les utilisateurs puisqu’on pourra profiter de Gemini même sans connexion Internet et que les requêtes n’ont pas besoin d’être envoyées aux serveurs de Google.

Dans le détail, Google précise que Gemini sera intégré dans un premier temps pour deux usages au sein du Google Pixel 8 Pro : l’enregistreur vocal et les réponses rapides.

Du côté de l’enregistreur vocal, l’intégration de Gemini devrait permettre aux utilisateurs de demander un résumé de la discussion qu’ils ont pu enregistrer : « demandez un résumé de vos conversations enregistrées, de vos entretiens et plus encore, même sans connexion réseau ». Pour les réponses rapides, Gemini va pouvoir consulter l’écran dans une discussion, sur WhatsApp par exemple, pour suggérer une réponse directement dans le clavier Google Keyboard. Pour l’heure, seul WhatsApp est concerné, mais Google promet « davantage d’applications l’année prochaine ».

Pour l’heure, seul le Google Pixel 8 Pro est concerné par l’arrivée de Gemini. Un choix étonnant compte tenu du fait qu’il partage les mêmes composants et le même processeur que le Google Pixel 8 standard. On imagine qu’il s’agit d’une tentative de Google de recevoir des premiers retours sur les usages proposés avant un déploiement bien plus large. Notons également que Gemini ne sera pas encore disponible en France dans un premier temps. Rien de bien grave, son annonce est accompagnée d’autres nouveautés pour les smartphones Pixel.

Des nouveautés pour la vidéo et la productivité

Outre ces nouvelles fonctions liées à Gemini, Google a dévoilé d’autres nouveautés pour ses Pixel. Comme on pouvait s’y attendre, c’est notamment le cas de l’arrivée d’un mode vidéo timelapse avec la fonction « vision de nuit ». Toujours dans le domaine de la vidéo, le Pixel 8 Pro pourra désormais profiter d’un mode « Video Boost » qui va augmenter la plage dynamique des séquences avec des couleurs plus riches. La fonction Photo Unblur, qui permet déjà de déflouter des portraits, va désormais s’étendre aux animaux comme les chiens et les chats.

La productivité est par ailleurs de mise avec une fonction pour passer des appels vidéo depuis un ordinateur en utilisant un smartphone Pixel, connecté en USB, comme webcam. L’application Appareil Photo pourra également effacer des taches sur des documents administratifs lorsque vous voudrez les prendre en photo pour les scanner.

Toutes ces fonctions des smartphones Pixel de Google seront déployées dans le courant du mois de décembre.