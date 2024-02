Apple le confirme, son IA générative façon ChatGPT arrive sur iPhone

L'IA générative est devenue la grande tendance du monde de la tech. Samsung a pris Apple de vitesse avec Galaxy AI, mais l'iPhone va bel et bien recevoir aussi ses propres fonctions.

L’IA, l’IA, l’IA. C’est devenu le nouveau mot-clé à la mode dans la tech, mais c’est aussi une technologie qui a su conquérir le grand public très vite avec ChatGPT et MidJourney. Contrairement au Metavers ou aux NFT, les marques peuvent donc s’appuyer sur des usages très concrets et une popularité non démentie.

Les fabricants tentent désormais de s’emparer de cette dynamique. On l’a déjà observé avec Galaxy AI que nous avons pu tester sur le Galaxy S24 Ultra et des rumeurs promettent depuis longtemps un travail d’Apple sur le sujet. Les rumeurs laissent à présent place aux confirmations, de la part de Tim Cook lui-même, le patron de la marque à la pomme.

De l’IA dans iOS 18

C’est durant la présentation des résultats financiers d’Apple que Tim Cook a confirmé que son entreprise travaillait déjà sur l’IA générative. Mieux, les fruits de ces travaux seront disponibles dès cette année.

En ce qui concerne l’IA générative, qui, je suppose, est votre centre d’intérêt, nous travaillons beaucoup en interne, comme je l’ai déjà mentionné. Notre mode opératoire, si vous voulez, a toujours été de travailler et d’en parler ensuite, sans nous mettre en avant. Nous allons donc nous en tenir à cela également. Mais nous avons des projets très excitants dont nous parlerons plus tard dans l’année.

Ce n’était évidemment pas le lieu pour faire de grandes promesses ou dévoiler en avance une nouveauté que devrait permettre l’IA générative chez Apple. Toutefois, Tim Cook a donc précisé le calendrier de la marque. Si Apple doit présenter des fonctions basées sur l’IA générative avant la fin de l’année, on peut tabler sur une annonce lors de la WWDC, la grande conférence dédiée au logiciel chez Apple. Cette conférence a généralement lieu au mois de juin.

Tout cela devrait nous amener à iOS 18, qui serait l’une des mises à jour les plus importantes de l’iPhone. Pour ce qui est des fonctions attendues, on peut au moins imaginer une amélioration de Siri, l’assistant intégré à l’iPhone. Il sera par ailleurs intéressant de découvrir ce qu’Apple proposera comme fonction « on-device », c’est-à-dire n’ayant pas besoin du cloud pour fonctionner. Apple a toujours mis l’accent sur le respect de la vie privée de l’utilisateur quand il s’agit des fonctions autour de l’IA ou de la recherche. Ici, il y a une question de performance des fonctions qui rentre en jeu.

Autre sujet : dans quelle mesure les fonctions présentées seront réservées à l’iPhone ou disponibles pour l’ensemble de l’écosystème. Historiquement, Apple est plutôt doué pour mettre en avant son écosystème, mais la firme a plus de mal à mettre ces fonctions sur le web, ou avec une forte synchronisation dans le cloud.

Rendez-vous en juin pour en apprendre plus.