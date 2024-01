iOS 18 : la prochaine mise à jour de l’iPhone serait « la plus grande » de l’histoire

Après les changements liés à la réglementation européenne, Apple préparerait l'une des plus grandes mises à jour de l'histoire de l'iPhone.

On dit souvent que l’actualité des smartphones est désormais un peu ennuyeuse. On continue certes de voir des innovations très régulièrement, mais le marché est devenu mature. Il avance donc plus lentement qu’à ses débuts. Alors quand on lit qu’Apple pourrait préparer, en 2024, la plus grande mise à jour de l’histoire d’iOS, on a forcément l’eau à la bouche.

Cette indiscrétion est d’une origine plutôt fiable, il s’agit du journaliste Mark Gurman pour Bloomberg :

On me dit que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des plus grandes mises à jour d’iOS, voire la plus importante, de l’histoire de l’entreprise.

Qu’attendre d’une mise à jour majeure d’iOS ?

Le journaliste ne rentre pas dans les détails concernant cette mise à jour vers iOS 18.

On sait toutefois qu’Apple travaille d’arrache-pied sur la question de l’IA générative pour doper son assistant Siri face à OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot ou Google Bard. Quand on y réfléchit, une rumeur de longue date voulait qu’Apple finisse par développer son propre moteur de recherche face à Google. La firme pourrait allier les deux en créant une IA capable de répondre à la plupart des questions de l’utilisateur et moins le rediriger vers Google.

Mais, cela ne paraît pas suffisant pour en faire une mise à jour majeure d’iOS, surtout quand Galaxy AI est déjà passé par là et se montre déjà très convaincant sur le Galaxy S24 Ultra.

On peut aussi espérer une refonte de l’esthétique d’iOS pour cette mise à jour. Cela fait de nombreuses années maintenant que le système d’Apple n’a pas eu droit à une mise à jour de son design graphique. Pourtant, on a déjà vu apparaitre de nouveaux éléments de design dans iOS 17, par exemple, pour le réglage du bouton d’Action ou dans Messages. Apple pourrait continuer sur cette route avec iOS 18. Cela permettrait aussi d’unifier certains éléments avec le MacBook ou l’Apple Vision Pro.

Le système a déjà eu le droit à des annonces importantes en ce début d’année. Apple a annoncé ses mesures pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Entre autres, iOS va permettre en Europe de choisir un navigateur alternatif, un système de paiement alternatif à Apple Pay et enfin une boutique d’application alternative à l’App Store. Les développeurs ne sont pas convaincus du tout par les choix d’Apple. Pas plus que l’Union européenne d’ailleurs.

Rendez-vous en juin

Comme chaque année, c’est au mois de juin lors de la WWDC qu’Apple devrait lever le voile sur la nouvelle mise à jour d’iOS. Cette année, la conférence devrait aussi permettre à la firme d’annoncer la disponibilité de son casque Apple Vision Pro dans plus de pays.