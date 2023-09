L’IA générative d’Apple pourrait non seulement remplacer Siri, mais aussi Raccourcis

The Information corrobore et complète des informations partagées en juillet par Mark Gurman, nous renseignant sur les projets d'Apple en matière d'IA conversationnelle. On apprend que la firme aurait bien commencé à élaborer une IA de ce type... et que les investissements iraient désormais croissant pour soutenir ce développement en interne.

Une petite équipe, aux budgets de plus en plus conséquents… C’est le topo dressé par le média The Information, souvent bien renseigné, au sujet de l’équipe de 16 ingénieurs affectés chez Apple au développement d’une IA conversationnelle. On apprend notamment que la firme dépenserait « des millions de dollars chaque jour pour entraîner ses modèles linguistiques », rapporte MacRumors, qui rappelle (pour nous donner un ordre de grandeur) qu’OpenAI a investi plus de 100 millions de dollars pour développer ChatGPT-4. Un budget nécessaire, entre autres, à l’acquisition de matériel (GPU notamment) permettant d’entraîner les modèles d’IA.

Ces informations nous parviennent quelques semaines après que Mark Gurman a révélé qu’Apple travaillait bien à l’élaboration d’une sorte d’« Apple GPT ». Le journaliste de Bloomberg précisait alors que cette initiative avait été lancée en dépit du scepticisme de John Giannandrea, patron de l’IA chez Apple. On découvrait également que certains employés en sein du groupe ont déjà accès à un chatbot expérimental surnommé « Ajax ».

Du neuf en 2024 avec iOS 18 ?

Pour le commun des mortels, les travaux d’Apple en matière d’IA conversationnelle porteraient leurs fruits à compter d’iOS 18, et donc en 2024. D’après The Information, l’idée serait dans un premier temps d’améliorer l’expérience proposée par Siri… notamment pour la gestion des tâches à plusieurs étapes. Notons que ces tâches à plusieurs étapes peuvent d’ores et déjà être gérées par l’iPhone, mais uniquement si elles sont préalablement configurées à la main en passant par l’application Raccourcis. En d’autres termes, Apple aurait l’intention de nous simplifier la vie en permettant à Siri de le faire par elle-même au travers d’une simple requête vocale.

En parallèle, Apple aurait également affecté du personnel au développement d’outils capables de générer des vidéos et des images. Ces ingénieurs seraient aussi en charge d’une IA multimodale capable d’exploiter tout autant des images ou des vidéos, que du texte. Actuellement, l’IA « Ajax » avec laquelle Apple travaille en interne est censée être plus performante que le ChatGPT 3.5, rapporte MacRumors. Cette dernière aurait par ailleurs été entraînée à partir de 200 milliards de paramètres. Cela étant dit, les derniers modèles d’IA délivrés par OpenIA resteraient pour l’instant plus performants.

