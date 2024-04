ChatGPT bientôt sur iPhone ? Les discussions secrètes entre Apple et OpenAI

La conférence WWDC approche à grands pas et les rumeurs vont bon train sur les nouvelles fonctionnalités qu'Apple pourrait dévoiler. Parmi elles, un partenariat avec OpenAI, l'éditeur de GPT-4 et ChatGPT, pour améliorer l'IA générative sur iPhone.

On le sait, la conférence WWDC, du 10 au 14 juin 2024, sera l’occasion pour Apple de rattraper ses concurrents dans la course à l’intelligence artificielle, en particulier en ce qui concerne l’IA générative.

La modification et la génération d’image, le dialogue, la traduction et la synthèse vocale sont autant de domaines dans lesquels Apple doit se positionner.

Mais, pour l’instant, la marque à la pomme semble encore en phase de recherche. Bien qu’Apple travaille sur plusieurs modèles de langage (LLM), le code mis en ligne régulièrement ne laisse pas présager de révolution imminente.

C’est pourquoi Apple chercherait des partenaires pour accélérer sa poussée dans les chatbots et l’IA générative. Selon les rumeurs, de Mark Gurman (Bloomberg), la firme de Cupertino discuterait avec Google pour utiliser Gemini sur l’iPhone, mais aussi avec OpenAI, l’éditeur de GPT-4 et ChatGPT.

Un partenariat avec OpenAI : une réouverture de dialogue

Cette dernière rumeur nous vient de Mark Gurman, journaliste réputé pour ses sources fiables chez Apple. Selon lui, Apple n’aurait pas encore pris de décision finale sur les partenaires qu’elle utilisera, et il n’y a aucune garantie qu’un accord sera conclu. Il est possible que l’entreprise parvienne finalement à un accord avec OpenAI et Google — ou choisisse entièrement un autre fournisseur.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple et OpenAI discuteraient d’un partenariat. Les deux entreprises ont déjà échangé par le passé, sans que cela aboutisse à une collaboration concrète.

Mais cette fois-ci, les choses pourraient être différentes. Selon Bloomberg, le prochain système d’exploitation de l’iPhone, iOS 18, comprendrait plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur le grand modèle de langage interne d’Apple — un logiciel d’IA qui peut générer du texte — mais la société a également cherché des partenaires pour alimenter une fonctionnalité de type chatbot comparable au ChatGPT d’OpenAI.

Tim Cook, un utilisateur de ChatGPT

Il faut dire que Tim Cook lui-même semble apprécier les fonctionnalités de ChatGPT. L’année dernière, le PDG d’Apple a déclaré qu’il utilisait personnellement le ChatGPT d’OpenAI, mais a indiqué qu’il y avait « un certain nombre de problèmes qui doivent être encadrés ». Il a promis que de nouvelles fonctionnalités d’IA viendront sur les plateformes d’Apple sur une « base très réfléchie ».

En externalisant les fonctionnalités d’IA générative à une autre entreprise, Tim Cook réduirait potentiellement la responsabilité de sa plate-forme. Mais cela soulève aussi des questions éthiques et sociales. Quel contrôle Apple aura-t-il sur les données utilisées par ces modèles de langage ? Comment s’assurer que ces fonctionnalités ne seront pas utilisées à d’autres fins ?