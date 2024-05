Mise à jour iOS 18 : IA, nouveau design, RCS, Google Gemini, tout ce que l’on sait

Apple prépare avec iOS 18 une mise à jour majeure pour son iPhone. Au programme, on s'attend à un nouvel accent sur l'IA avec une version améliorée de Siri, mais aussi une refonte du design du système.

iOS 18, c’est la nouveauté attendue de 2024 dans l’écosystème Apple. C’est avec cette mise à jour que Cupertino devrait avancer ses premiers pions d’IA générative et ainsi poser son alternative à Google AI et Galaxy AI de Samsung.

Le 10 juin prochain, on assistera à l’ouverture de la WWDC 2024. En 2024, la grande messe printanière d’Apple devrait moins parler de matériel que de logiciel. Et à côté de macOS 15, il y en a un que tout le monde attend au tournant, l’enjeu charnière d’Apple en 2024 : iOS 18.

Chaque année on a droit à la nouvelle mouture d’iOS. C’est un classique, ça va de pair avec les nouveaux iPhone. Comme pour Android, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités et d’ailleurs on ne va pas manquer de vous les détailler ici.

Mais cette année, la mise à jour d’iOS aura une saveur bien particulière parce qu’Apple joue un peu son va tout sur iOS 18. La cause de son malheur tient en deux lettres : IA.

La stratégie IA d’iOS 18

Le béton est coulé, la sauce a pris, la coupe est pleine, en 2024 impossible de faire l’impasse sur l’IA générative. On est d’accord, ce n’est pas indispensable et pourtant tous les constructeurs se sentent obligés d’y passer. Et Apple ne fait pas exception.

Ces dernières semaines, on a entendu des rumeurs qui mettaient Apple au fond du trou, quémandant les services de Gemini, le ChatGPT de Google, pour éviter le ridicule d’un iOS 18 sans IA. Et bien, ce ne serait pas si simple que ça.

En réalité, Apple pourrait proposer une expérience d’IA générative totalement à l’opposée de la concurrence. Quitte à être en retard, autant se démarquer.

Contrairement à tous ses petits copains qui font tourner leurs solutions dans le cloud, Apple voudrait un modèle de langage en local, un modèle LLM qui tournerait à 100% sur les puces de ses iPhone.

Mais malgré la puissance toujours grandissante des Apple Axx, ils ne pourront jamais rivaliser avec les serveurs d’un ChatGPT. Clairement, il y aurait un gouffre de retard. Avec un modèle de langage en local, oubliez les prompts complexes, on serait plus proche des résultats d’une recherche Wikipédia.

Aussi, plutôt que de se perdre avec un Chatbot mal fini et mal intégré, Apple préfèrerait faciliter les usages du quotidien en saupoudrant les outils d’iOS de petites touches d’IA. Avec ça, Siri ne deviendrait pas aussi intelligent que ChatGPT, par exemple, mais il paraîtrait plus rapide et un peu moins bête que le Siri que l’on a aujourd’hui sur nos iPhone.

Et au-delà de l’application d’un tel modèle 100% exécuté par l’iPhone, on ne doute pas une seconde que les équipes marketing d’Apple feront de cette faiblesse une force en vantant les mérites d’un traitement en local, bien plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs. Moins poussé, mais plus sécurisé, une belle accroche.

Et Google Gemini dans tout ça ? Et bien le partenariat serait toujours évoqué. Il pourrait se charger de tâches plus délicates, dans les applications de bureautique par exemple.

Siri

Siri serait au coeur des innovations d’iOS 18. Boosté à petites doses d’IA générative, on espère plusieurs changements dans son comportement.

Déjà ce serait excellent s’il cessait de nous servir sa sempiternelle rengaine : « Voici ce que je viens de trouver sur le web sur le machin que tu viens de me demander et que je n’ai pas compris ». Avec un peu d’IA, il serait plus à même d’apporter des réponses construites. Il pourrait même comprendre un enchaînement de plusieurs ordres sans pause.

Ça c’est valable pour Siri dans Siri. Mais l’assistant d’Apple interagirait aussi plus profondément avec les autres applications natives. Avec Keynote ou Pages, il pourrait compléter des phrases. Avec Raccourcis, on serait sur la mise en place d’une automatisation complexe directement par l’IA. Et Messages, Apple Music, l’app Santé d’Apple devraient aussi avoir leurs petits shoots d’IA.

RCS

Les messages c’est aussi un sujet pour iOS 18 puisque l’on va parler de RCS. Après des années d’attente, Apple et Google se seraient enfin serré la main. En 2024, iOS prendrait en charge le RCS qui doit progressivement remplacer les SMS et MMS. Cela permettrait de créer une passerelle jusque-là inexistante entre les iPhone et les smartphones Android.

Pour la faire courte, le RCS c’est un peu la version standard de iMessage. On peut avoir des accusés de réception, des indicateurs de frappe, se partager des photos sans compression, avoir des discussions de groupe et tout ça avec une sécurité renforcée.

En revanche, Apple ne céderait pas sur la couleur des bulles. Bleu entre iPhone et ça resterait vert pour les autres, même en RCS. Un choix discutable tant il peut être discriminant chez les jeunes.

Plans

Apple Plans, c’est vraiment le vilain petit canard. Au dernier baromètre de MarketWatch Guides, il se place bon dernier avec 25% de parts de marché, derrière Waze et surtout derrière Google Maps et son hégémonique 70%. D’ailleurs, on devrait pouvoir opter pour Google Maps par défaut dans iOS 18. Merci l’Europe.

Mais ce n’est pas ça qui va décourager Apple. Avec iOS 18, l’application Plans évoluera aussi. Apple y ajouterait la prise en charge des itinéraires personnalisés, bien pratique si vous ne voulez pas des itinéraires conseillés. L’autre nouveauté, ce serait l’intégration des cartes topographiques qui permettent d’afficher les dénivelés et les sentiers. Une fonction jusqu’alors uniquement disponible sur WatchOS.

Notes

Si Google est devant Apple pour l’application de navigation et bien pour prendre des notes, on inverse la balance. Google Keep fait grise mine et pourrait même disparaître bientôt alors que Apple Notes se porte bien, toujours fidèle au poste sur chaque iPhone vendu.

La nouveauté de cette année, ce serait les notes vocales. On pourrait les insérer au milieu de son texte et même les convertir en texte, comme l’enregistreur de Google sur les Pixel.

Et pour les plus scientifiques, il faut parler de l’imbrication probable de Notes avec l’app Calculette. Calculette s’afficherait dans Notes et on pourrait écrire des calculs complexes qu’elle résoudrait, ou faire des conversions à la volée ou visualiser des graphiques à partir de notes manuscrites. Tout un programme. Mais le plus amusant, c’est que cette nouvelle symbiose pourrait bien sonner l’arrivée d’une calculatrice officielle sur iPadOS. On y croit !

Design

On s’éloigne des applications pour parler design. Ce n’est pas pour rien que le Vision Pro était au coeur de la WWDC en 2023. Le casque « d’informatique spatiale », comme veut le définir Apple, porte la nouvelle vision de Cupertino en termes d’UX.

Et c’est pour cela qu’iOS 18 devrait adapter son style visuel par petites touches, pour coller un peu plus avec VisionOS. Ça passe par des icônes clairement arrondies et beaucoup d’éléments translucides avec l’opacité du verre dépoli. On imagine aussi qu’Apple optimisera encore sa navigation pour être encore plus intuitif.

Écran d’accueil

Enfin, la dernière petite nouveauté est qu’Apple lâcherait enfin du mou sur son écran d’accueil. Avec iOS 18, on pourrait enfin réorganiser ses icônes et widgets comme on le souhaite sans être bloqué par cette grille imaginaire qui ramène toujours tous les éléments à gauche.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 18

iOS 18 sera compatible avec une longue liste d’iPhone. Le plus ancien d’entre eux devrait être l’iPhone XR sorti en 2018. En revanche, rien n’indique dans quelles proportions ces modèles bénéficieront des avancées d’iOS 18, notamment en matière d’intelligence artificielle. Chez Samsung, par exemple, Galaxy AI est complet sur les iPhone S24, S23, mais en moindre mesure sur les S22 et avec une seule fonction sur les S21.