iOS 18 : mise à jour majeure, aveu de faiblesse ou les deux ?

Apple est en retard sur l'intelligence artificielle, mais voudrait en mettre partout dans iOS 18 pour améliorer ses iPhone. On se retrouve donc face à une mise à jour cruciale, aussi ambitieuse que périlleuse pour la marque.

iOS 18 serait considéré par Apple comme la plus importante mise à jour de l’histoire de l’iPhone. Pourquoi ? Essentiellement parce que Cupertino mettrait le paquet côté intelligence artificielle. Pourtant, la piste d’une vraie solution maison conçue par la marque à la pomme s’éloigne encore un peu plus, selon Mark Gurman.

Le journaliste de Bloomberg, toujours très bien informé sur les actualités d’Apple, réaffirme une de ses précédentes informations : des négociations autour de Gemini seraient en cours avec Google pour un éventuel partenariat. Des discussions similaires auraient lieu avec OpenAI pour ChatGPT. On devrait donc avoir droit à un agent conversationnel sur iOS 18, mais qui ne serait pas signé Apple.

Aucun doute : l’IA sera omniprésente

Mark Gurman explique en effet que, lors de la WWDC 2024 qui démarrera le 10 juin, Apple présentera sa stratégie autour de l’IA. Pour effacer encore un peu plus les doutes, Greg Joswiak a carrément écrit sur Twitter/X que cette conférence pour développeurs serait « Absolutely Incredible » (en anglais). Les deux lettres en majuscule forment l’acronyme « AI »… Subtil.

La dernière mise à jour d’iOS est souvent l’une des grandes stars des conférences WWDC. On peut donc logiquement attendre tout un tas d’annonces autour de l’IA pour iOS 18. Or, voici ce qu’en dit Mark Gurman.

La stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle comprendra une multitude de nouvelles fonctionnalités proactives destinées à aider les utilisateurs dans leur vie quotidienne. L’entreprise ne prévoit toutefois pas de lancer son propre chatbot d’IA générative.

Révolution ou aveu d’échec ?

Dès lors, on peut se demander comment sera considéré iOS 18 ? S’agira-t-il vraiment de la plus grande mise à jour de l’histoire des iPhone ? Ou bien cette mouture sera-t-elle vue comme un aveu de faiblesse de la pomme ? Sans doute un peu des deux.

Concrètement, on voit mal Apple se permettre de faire l’impasse sur les fonctions IA. Contrairement à d’autres innovations que les iPhone ont adoptées avec du retard par rapport à la concurrence (écran Oled, mode 120 Hz…), l’intelligence artificielle est une thématique inévitable en 2024, même auprès du grand public. Des iPhone 16 sans IA feraient un peu tache.

Et c’est pour cela qu’Apple se résignerait à aller voir du côté de Google ou d’OpenAI. La firme de Cupertino a beau avoir fait de belles avancées dans le domaine des modèles d’IA récemment, elle n’est pas encore au niveau. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas y voir un aveu d’échec. Apple a toujours voulu pousser ses propres solutions et son propre écosystème autant que possible. Faire appel à un acteur tiers — qui plus est à Google — pour la grosse mise à jour de son système d’exploitation devrait le faire grincer des dents.

iOS 18 promet donc d’être passionnant à ausculter tant il représenterait un drôle de paradoxe : la plus importante mise à jour d’Apple ne viendrait, pour l’essentiel, pas d’Apple. Heureusement, il devrait être possible de plus librement personnaliser son écran d’accueil et de profiter d’un design revisité. On se console comme on peut.