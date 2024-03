iOS 18 : l’écran d’accueil de votre iPhone deviendrait enfin plus personnalisable

La mise à jour vers iOS 18 permettrait aux utilisateurs d'iPhone de plus facilement personnaliser et réarranger la grille d'applications de l'écran d'accueil.

Selon les dernières informations, iOS 18 serait considéré par Apple comme la mise à jour « la plus importante » de l’histoire des iPhone. Il est aussi question d’un changement de design et d’un éventuel partenariat avec Google pour intégrer l’IA Gemini. Or, il faudrait aussi compter sur une évolution plus anecdotique de prime abord, mais qui pourrait être importante pour plusieurs utilisateurs et utilisatrices.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg explique en effet dans sa newsletter Power On que l’écran d’accueil devrait être plus personnalisable, sans donner plus de détails. Une information corroborée par MacRumors qui cite des sources anonymes. Celles-ci expliquent que chacun pourra organiser les icônes plus librement sur l’écran d’accueil d’iOS 18.

Du vide entre les applications

Le média spécialisé précise qu’il y aura toujours une grille invisible pour éviter le désordre et garantir un brin d’homogénéité. Toutefois, MacRumors avance l’idée qu’il sera possible de laisser des espaces vides entre deux icônes d’applications. Idem pour les lignes et les colonnes, certaines pourraient rester vides selon l’organisation souhaitée.

Et de rappeler que ce genre de choses sont déjà plus ou moins permises par des applications telles que Shortcuts ou Widgetsmith. Avec iOS 18, ces fonctions deviendraient plus directement accessibles et plus pratiques.

Pour rappel, l’écran de verrouillage, lui, est personnalisable depuis iOS 16. Pour l’écran d’accueil, on peut s’attendre également à des fonctions similaires qui permettraient de donner plus de personnalité à votre iPhone sans renier l’ADN du système d’exploitation d’Apple.

À l’instar des widgets qui ont attendu iOS 14 pour arriver, ce genre de réorganisation des applications sur l’écran d’accueil est disponible depuis fort longtemps sur Android. Gageons toutefois qu’Apple saura donner un coup de peps pour proposer plein d’options pertinentes tout en trouvant les bons termes commerciaux pour présenter cela comme une évolution majeure.