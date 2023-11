Les bulles vertes resteront : même avec le RCS, l’iPhone va continuer de favoriser le harcèlement à l’école

Grâce au travail de l'Union européenne, mais aussi de ses concurrents comme Google et Nothing, Apple a enfin annoncé l'arrivée du RCS sur iPhone. Malheureusement la firme a confirmé que ce n'était pas la fin des bulles vertes.

Apple a fait une annonce très importante et mis fin à un combat de très longue date de la part de Google, et plus récemment de Nothing : l’iPhone va enfin adopter le RCS. Cette technologie remplace le SMS et permet de moderniser la conversation textuelle par téléphone : images haute définition, réaction par émoji, réponse à des messages précis, etc.

Malheureusement, les messages envoyés par RCS vont continuer de s’afficher en vert sur iPhone. Un sérieux problème quand on sait que c’est une source importante de harcèlement à l’école aux États-Unis, comme l’ont démontré plusieurs enquêtes du Wall Street Journal.

Un changement qui intervient également alors que la réglementation dans l’Union européenne devient plus stricte avec les géants de la tech comme Apple.

Les nouvelles fonctions proposées par le RCS existaient déjà sur iPhone sous une autre forme, avec iMessage symbolisés par des messages en bleu sur le smartphone d’Apple. Une différenciation avec les bulles vertes des SMS qui ne sera malheureusement pas modifiée par l’arrivée des RCS. Ce faisant, Apple continue volontairement d’alimenter un vrai problème de société, notamment aux États-Unis.

Bulle verte ou bulle bleue ?

Outre Atlantique, la part de marché de l’iPhone est bien plus importante qu’en Europe. Il est donc plus commun d’envoyer des messages entre propriétaires d’iPhone. Vous avez donc des conversations composées de bulles bleues grâce à iMessage. Cette distinction avec les bulles vertes des conversations par SMS avec les smartphones sous Android est devenue un marqueur de différence sociale.

C’est en particulier devenu un problème dans les écoles et les collèges aux États-Unis, surtout quand on sait que 87% de l’audience Gen Z est maintenant sur iOS. Il est ainsi plus courant de se faire harceler pour la simple raison que l’on possède un smartphone sous Android. Les brutes exercent une pression sociale qui favorise l’adoption d’iOS pour ne pas se faire harceler.

Cette pression sociale est un vrai avantage pour Apple. Elle pousse à la vente d’iPhone et permet de convaincre toute une génération d’abandonner son concurrent direct. Économiquement, la firme a donc tout intérêt à l’entretenir. L’annonce de l’adoption du RCS était un espoir pour certains que les messages envoyés par cette technologie plus moderne passent du côté bleu de la force. Apple a confirmé auprès de 9To5Mac que les messages échangés par RCS resteront bel et bien verts.

Il est impossible pour Apple d’ignorer la problématique autour des bulles vertes et bleues. Aux États-Unis, le sujet a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse, même généraliste. Choisir d’afficher les RCS en vert est donc un choix très raisonné de la part d’Apple de continuer de favoriser son chiffre d’affaires, au détriment des enfants touchés par le problème.

À garder en tête à la prochaine conférence de la marque quand Apple essaiera de faire pleurer dans les chaumières en racontant des histoires tragiques et comment ses produits ont permis de sauver des vies.