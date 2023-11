Cette marque de smartphones signe enfin l’arrivée d’iMessage pour Android, mais il y a un gros mais

L'application Nothing Chats vient défier Apple en rendant les messages envoyés depuis un smartphone Android compatibles avec iMessage sur iPhone au nez et la barbe de l'écosystème fermé de la pomme. Mais la solution est loin d'être parfaite.

Ça n’a presque l’air de rien, mais c’est une très grosse annonce que vient de faire Nothing. La marque a en effet dévoilé une nouvelle application de messagerie baptisée « Nothing Chats ». Et cette dernière se targue de rendre les messages que vous envoyez vers un iPhone compatibles avec iMessage. De quoi enterrer la fameuse affaire des bulles bleues et des bulles vertes ? Pas vraiment. Au contraire, cela pourrait relancer cet épineux sujet de plus belle.

Nothing Chats a ainsi fait l’objet d’une vidéo partagée par le constructeur où le patron et fondateur Carl Pei dévoile plus de détails. En outre, le YouTubeur MKBHD a aussi eu l’occasion de découvrir la nouvelle application en détail et d’en faire quelques démonstrations.

Le problème d’iMessage avec Android

Pour comprendre l’origine du souci, il faut rappeler que si une personne utilisant un smartphone Android envoie un message à un contact ayant un iPhone, ce dernier verra le texte s’afficher dans une bulle verte — alors que les messages venant d’autres iPhone apparaissent dans des bulles bleues. Derrière cette différence esthétique se cache tout un tas de soucis de compatibilité.

Les vidéos ne s’affichent pas en qualité HD et sont toutes pixelisées, les messages ne sont pas protégés par un chiffrement efficace, les discussions de groupe posent problème, etc. Même les réactions par émojis étaient dysfonctionnelles avant que Google ne déploie une astuce pour y remédier.

Il s’agit là d’une grosse source de frustration, notamment chez Google qui pousse à fond le RCS (Rich Communication System) — le remplaçant du SMS démodé et obsolète — et qui ne cesse de mettre la pression sur Apple pour qu’iMessage devienne compatible. En vain jusqu’à présent puisque iMessage est un élément central de l’écosystème fermé que cultive soigneusement Apple.

Et c’est là qu’intervient donc l’application Nothing Chats.

La solution intéressante de Nothing Chats

« Nous avons créé iMessage pour Android ». C’est ce qu’annonce haut et fort Nothing avec sa nouvelle app. Cette dernière promet de lever toutes les incompatibilités entre les messages envoyés depuis un appareil Android et iMessage.

Ainsi, si vous utilisez Nothing Chats, vos messages s’afficheront dans une bulle bleue sur un iPhone, fini les bulles vertes ! Aussi, vous ne rencontrerez pas de problème sur les conversations de groupe avec des utilisateurs ou des utilisatrices d’iMessage, votre destinataire sur iPhone verra quand vous êtes en train d’écrire, les vidéos que vous partagerez pourront être lues en pleine définition et vos messages vocaux pourront être écoutés.

Dans un second temps, il est aussi prévu de déployer les accusés de réception et d’assurer le bon fonctionnement des réactions ainsi que des réponses spécifiquement adressées à un message en particulier.

Attention cependant, Nothing Chats a beau vouloir casser les barrières entre Android et iOS… Mais l’application est, pour le moment, une exclusivité du Nothing phone (2).

À noter que la marque a notamment remarqué que beaucoup de personnes utilisant des écouteurs sans fil Nothing ear (1), ear (2) ou ear (Stick) étaient très attachées iMessage et à l’iPhone. Un constat qui a évidemment alimenté les réflexions de la marque autour de ce projet.

Le souci de Nothing Chats

Hormis ce détail, tout a l’air trop parfait avec Nothing Chats, mais il y a un gros bémol concernant le fonctionnement même du service. Pour faire fonctionner son application avec iMessage, Nothing fait appel à un prestataire appelé Sunbird.

Ainsi, en utilisant Nothing Chats, vous devez entrer vos identifiants Apple sur un appareil géré à distance par Sunbird — il s’agit d’un Mac mini dans une ferme de serveurs. Et c’est grâce à cet appareil intermédiaire que vous pouvez avoir accès aux fonctionnalités d’iMessage depuis un smartphone Android. Or, comme le souligne MKBHD, cela constitue un grand risque pour la protection de vos données.

En soi, personne n’est censé avoir accès au Mac mini par lequel passeront vos messages et ces derniers seront d’ailleurs chiffrés. Mais dans les faits, vous devez quand même entrer vos identifiants Apple sur un ordinateur que vous ne verrez jamais et que vous ne contrôlez pas. Il suffit d’une brèche, d’une erreur ou d’une attaque bien conçue pour que votre confidentialité soit compromise.

Faire bouger Apple

Il est possible que Nothing voie cette initiative comme un joli coup de publicité. Cette jeune marque doit réussir à faire parler d’elle et, avec Nothing Chats, elle vient défier le géant Apple et son écosystème si bien préservé. Mieux encore, elle va peut-être forcer la firme de Cupertino à changer de politique au regard du souci de sécurité évoqué plus haut.

Au-delà de ça, rappelons aussi que l’affaire des bulles vertes et bleues génère de réelles problématiques d’exclusions sociales, particulièrement auprès des jeunes aux États-Unis. Certaines personnes se voient moquées et rejetées pour la seule raison que leurs messages apparaissent dans des bulles vertes.



