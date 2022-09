Google fait le job et Apple s’attribue le mérite : l’embrouille autour d’iMessage

Apple semble jouer un mauvais tour à Google. La firme de Cupertino s'attribue en effet le mérite d'une mise à jour de Google Messages concernant les réactions iMessage en l'évoquant dans les nouveautés d'iOS 16. Tout cela dans un contexte particulier entre les deux firmes en fort désaccord sur les protocoles SMS et RCS.

Troll volontaire ? Mensonge éhonté ? Voilà une affaire qui pose de nombreuses questions. En effet, Apple semble profiter du déploiement d’iOS 16 pour s’attribuer le mérite d’un travail effectué par Google sur Android. Oui, vous avez bien lu. Pour bien comprendre l’histoire, il faut remonter un peu le temps.

Au début de l’année 2022, Google Messages en bêta commençait à afficher comme il se doit les réactions iMessage. Jusque-là, si vous envoyiez un message à un utilisateur d’iPhone et que ce dernier y réagissait avec un émoji — appelé « Tapback » –, vous ne pouviez pas voir l’émoticône en question. Au lieu de ça, vous ne receviez qu’un texte automatique expliquant avec des mots la réaction laissée sur votre message. Cela dénaturait un peu l’échange.

Or, avec la mise à jour de Google Messages officiellement confirmée en mars, les Tapbacks d’iMessage sont bien retranscrits par un petit émoji sur le coin de la bulle de texte. La communication entre les smartphones Android et les iPhone devenaient un peu plus simples.

Les grosses approximations d’Apple

Cela semble assez évident : une mise à jour de l’application Android appelée Google Messages est le fruit d’un travail mené par les équipes de Google. Pourtant, Apple laisse clairement entendre autre chose. Comme l’a remarqué David Imel, membre de l’équipe vidéo du YouTubeur MKBHD, « Apple liste littéralement les émojis de Tapbacks pour SMS que Google a dû coder dans Google Messages comme une fonctionnalité d’iOS 16 ».

Apple is literally listing the SMS tapback emojis that Google had to hard code into Google messages as an iOS 16 feature.. whathttps://t.co/XoomBur1AF pic.twitter.com/2sSrBI9lEY — David ImeI (@DurvidImel) September 28, 2022

Il fait référence à la page officielle d’Apple détaillant toutes les nouveautés d’iOS 16. D’ailleurs, même dans la version française du site, on peut voir une mention faite aux « Tapbacks pour les SMS sur Android ». Avec l’explication suivante : « Réagissez aux SMS avec un Tapback. Les destinataires avec des appareils Android recevront un émoji équivalent. »

Ainsi, en listant cela dans les fonctionnalités d’iOS 16, Apple sous-entend non seulement que c’est une nouveauté qu’il a lui-même déployée, mais aussi que cela n’était pas possible sur d’anciennes versions du système d’exploitation. Or, la mise à jour de Google Messages a eu lieu à l’époque où iOS 15 était la mouture logicielle la plus récente sur iPhone.

Autre problème, l’explication d’Apple ne précise pas que seuls les utilisateurs et utilisatrices de Google Messages auront droit à un émoji équivalent. Pour les personnes utilisant d’autres applications SMS sur Android, ce n’est toujours pas le cas.

Un vieux combat autour du RCS

Ce vilain tour d’Apple intervient par ailleurs dans un contexte très particulier. Depuis longtemps, Google milite pour l’adoption massive du RCS (Rich Communication Services). Ce protocole doit remplacer le SMS/MMS vieillissant. Il se veut en même temps plus pratique (envoi de fichiers volumineux, discussions de groupe, accusé de réception, etc.) et plus sécurisé pour protéger la confidentialité des échanges.

Des applications comme Google Messages ou Samsung Messages ont déjà sauté le pas. Les défenseurs du RCS rêvent d’interopérabilité et souhaitent que toutes les plateformes de messagerie s’y mettent afin de faciliter les conversations entre les personnes. Sauf qu’Apple fait de la résistance avec sa solution propriétaire. Des documents internes montraient en effet que les dirigeants d’Apple veulent cloisonner iMessage pour inciter les clients à continuer d’acheter des iPhone. Retirer ces barrières reviendrait à ôter l’un des obstacles empêchant les consommateurs et consommatrices de se tourner vers Android.

Google met la pression à Apple

En face, Google a fait pression sur Apple pour que ce dernier adopte le RCS et a même lancé cet été la campagne #GetTheMessage pour crier sa frustration. Le but est d’expliquer au public d’où proviennent les incompatibilités (bugs ou absence de fonction) rencontrées par les personnes sur iMessage quand ils reçoivent un message d’un utilisateur Android (avec une bulle verte au lieu de bleue). En résumé, Google affirme que tout cela est la faute d’Apple.

Et, maintenant que la pomme s’attribue les mérites d’une mise à jour de Google Messages, le sentiment de frustration ne tarira sans doute pas. Sauf qu’en face, Tim Cook n’est pas prêt de changer d’avis sur iMessage et le RCS.

