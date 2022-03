Google Messages : vous pourrez mieux communiquer avec vos proches qui ont un iPhone

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour Google Messages, son application de SMS. Parmi celles-ci, l'arrivée des réactions par emoji pour les conversations avec les utilisateurs d'iMessages.

C’est une annonce qui était particulièrement attendue pour les utilisateurs de smartphones avec des proches utilisant des iPhone. Si Google a enrichi ses dernières années son application de SMS Google Messages grâce au RCS, permettant notamment les conversations à plusieurs, les réactions ou les partages de fichiers lourds, ces fonctions n’étaient pas prises en charge sur les iPhone.

Dès lors, dans le cadre d’une conversation entre un utilisateur de smartphone Android et d’un possesseur d’iPhone, ces fonctions étaient tout simplement désactivées et il leur fallait alors utiliser une application tierce comme WhatsApp, Signal, Telegram ou Facebook Messenger pour profiter des fonctionnalités d’une véritable application de messagerie instantanée. Si ce problème n’était pas particulièrement grave en France — où Android a près de 80 % de parts de marché, il était la cause du symptôme des bulles vertes aux États-Unis. Outre-Atlantique, les iPhone ont 50 % de parts de marché, comme l’expliquait récemment le youtubeur Marques Brownlee.

Ce jeudi, Google a finalement annoncé que les conversations seraient désormais bien plus fluides entre les utilisateurs de smartphones Android et les possesseurs d’iPhone grâce à une mise à jour de l’application Google Messages. Dans un billet de blog, la firme a annoncé une avalanche de nouveauté pour ses différentes applications, à commencer par son service de messagerie :

Les réactions des utilisateurs d’iPhone apparaîtront désormais comme emoji dans les messages textuels — comme lorsque vous écrivez à quelqu’un avec un smartphone Android. Et désormais, tout le monde peut profiter de vos vidéos dans la même définition que vous lorsque vous envoyez un lien Google Photo dans une conversation. Bientôt, vous pourrez également envoyer vos photos également de cette manière.

De nouvelles fonctions malgré les réticences d’Apple

Rappelons que Google a fait un forcing, en octobre dernier, afin de pousser Apple à prendre en charge le protocole RCS, sans succès. C’est suite à ce refus que la firme a commencé à travailler aux réactions des messages d’utilisateurs d’iPhone par emoji. 9to5Google avait repéré, en novembre 2021, une version bêta de Google Messages qui permettait déjà de réagir aux iMessages par des emojis.

Cette fonction sera néanmoins réservée dans un premier temps aux utilisateurs avec un appareil configuré en anglais avec d’autres langues prévues par la suite. Google cherche tout de même à convaincre Apple à adopter le protocole ouvert RCS pour une meilleure compatibilité entre les différentes plateformes de messagerie : « Ces mises à jour ne peuvent pas tout couvrir. Nous encourageons Apple à rejoindre le reste de l’industrie mobile et à adopter le RCS pour que nous puissions améliorer la messagerie et la rendre plus sûre, quel que soit l’appareil que vous choisissez ».

Outre cette meilleure interopérabilité entre les utilisateurs d’iPhone et ceux de smartphones Android, Google a également annoncé quelques nouveautés pour Google Messages. C’est le cas des messages qui pourront désormais être organisés automatiquement entre deux onglets : personnel et professionnels. Les messages reçus pour la double authentification, avec des codes à usage unique, pourront également être supprimés automatiquement après 24 heures. Comme Gmail, Google Messages pourra également vous inciter à répondre à un message à côté duquel vous seriez passé. Enfin, Google va intégrer des rappels d’anniversaire directement à son application de SMS.

