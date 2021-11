Google Messages pourrait gérer les réactions d’iMessages prochainement

Terminé le message qui vous indique que votre correspondant·e a essayé de réagir à votre message ! Google Messages pourrait bientôt transformer les réactions d'iMessages sur iPhone en émoji.

Les discussions entre les utilisateurs d’iPhone et ceux de smartphones Android sont souvent l’objet de débats. D’un côté, Google utilise un protocole ouvert, le RCS, tandis qu’Apple préfère suivre sa propre voie pour plus de sécurité et de fonctionnalités. Mais cela peut parfois créer des frustrations lors des échanges d’interactions incompatibles entre plateformes.

Sur Messages (la messagerie de l’iPhone), il est par exemple possible de réagir à un message avec un émoji, comme c’est le cas sur Messenger ou Signal. Ces interactions ne sont néanmoins pas prises en compte par Google Messages (la messagerie par défaut d’Android pour les SMS) qui affiche alors un texte indiquant que la personne a par exemple « ajouté un « j’aime » à votre message ».

Il semblerait néanmoins que Google travaille à une meilleure intégration de ces messages. Dans le code de la dernière version de Google Message (10.7 beta), 9to5Google a découvert des éléments qui laissent penser que ces messages pourraient prochainement être interceptés et remplacés par les émojis correspondants. La fonction est encore grandement incomplète pour le moment et il est difficile de dire avec précision comment cela pourrait fonctionner ni quand ce sera disponible.

Dans les conversations de groupe, les « bulles vertes » (les utilisateurs Android, en opposition aux bulles bleues des messages provenant d’un iPhone) sont mal vues par certains utilisateurs. Cette division, Google aimerait la réduire, notamment grâce à des protocoles ouverts. Ainsi, Hiroshi Lockheimer (vice-président chargé d’Android) a récemment invité publiquement Apple à adopter le RCS, allant jusqu’à proposer son aide.

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021