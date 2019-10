Si la tendance est aux applications de discussion instantanée type Facebook Messenger ou WhatsApp, il ne faut pas oublier nos bons vieux SMS/MMS qui sont toujours très populaires. Voici les meilleures applications Android pour lire, recevoir et gérer vos conversations.

Sur la plupart des smartphones Android, le client SMS installé par défaut est l’application maison du constructeur. Elles sont généralement pauvres en options en plus de ne pas être très jolies. Si certaines sont plus réussies, cela n’empêche tout de même pas d’aller voir ailleurs si l’herbe n’y est pas plus verte. C’est pourquoi nous vous proposons ici notre sélection des meilleures applications de SMS sur Android en 2019.

Android Messages : simple et complète

Android Messages a beau souvent être l’application par défaut, elle n’en est pas moins puissante. Il s’agit d’une des rares supportant le RCS de nos jours, et la plus complète et facile à utiliser. Les conversations peuvent être sauvegardées automatiquement sur votre compte Google pour ne rien perdre et l’application dispose d’un thème sombre. On ne fait pas plus complet, même si sa simplicité pourra gêner les plus exigeants.

Compatible RCS

Recevez et répondez à vos messages sur votre ordinateur

Une interface épurée et colorée

Recevez et répondez à vos messages sur votre ordinateur

Une interface épurée et colorée

Pulse SMS : la sauvegarde chiffrée

Pulse est souvent considéré comme l’un des meilleurs clients SMS/MMS disponibles sur Android, et pour cause : son interface au design minimaliste, mais soigné est de toute beauté. Avec elle, vous retrouverez également de nombreuses personnalisations et la possibilité de sauvegarder vos messages dans le cloud. Ce service est payant, mais chiffré de bout en bout, ce qui garantit une sécurité accrue de vos données.

Interface claire et soignée

Synchronisation facile entre les appareils

Ultra personnalisable

Synchronisation facile entre les appareils

Ultra personnalisable

Chomp SMS : les fonctions supplémentaires

Qui a connu les débuts du jailbreak sur iPhone se souviendra peut-être de ce nom : c’était la première application compatible MMS, chose dont l’iPhone manquait auparavant. Sur Android, elle ressemble à s’y méprendre à feu Hangouts et propose quelques fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de fermer ses messages par un digicode, et des pop-up pour retrouver rapidement ses conversations.

Client SMS et MMS qui peut être personnalisé à fond

De nombreuses fonctions très pratiques

Possibilité de programmer des SMS et MMS à l'avance

De nombreuses fonctions très pratiques

Possibilité de programmer des SMS et MMS à l'avance

Textra : la plus personnalisable

Chez Textra, la grande force est la personnalisation ultra poussée de l’interface. Plus de 100 thèmes sont disponibles pour cette application et des dizaines de fonctions modifiables permettent d’optimiser au maximum votre usage. Un bloqueur de SMS et MMS en liste noire vous permettra de rapidement faire le ménage, quand un programmateur de SMS/MMS fera que vous ne louperez plus aucun anniversaire.

Client de SMS et MMS très complet

Personnalisation de l'interface et des notifications

Bloqueur et programmation de SMS & MMS

Personnalisation de l'interface et des notifications

Bloqueur et programmation de SMS & MMS

Messenger par Facebook : pour avoir une application en moins

Facebook Messenger est l’application de discussion instantanée la plus utilisée en France. Saviez-vous qu’elle gère également les conversations SMS/MMS ? Si son interface et ses bulles vous plaisent, vous pouvez tout simplement mélanger vos conversations Messenger et vos conversations en texto pour ne plus avoir qu’une seule et même application.

Contactez tous les membres de Facebook

Échangez photos, vidéos et fichiers

Jouez à des jeux entre amis

Échangez photos, vidéos et fichiers

Jouez à des jeux entre amis

QKSMS : l’open source sans pub

Si vous pensez qu’une application de SMS/MMS se doit d’être open source pour éviter le moindre problème pour votre vie privée, QKSMS est faite pour vous. L’application est open source et n’intègre aucune publicité, mais n’oublie pas d’offrir toutes les fonctionnalités que vous êtes en droit d’attendre : personnalisation poussée, gestion du Dual SIM, sauvegarde et restauration des messages, liste noire… Elle offre même la possibilité d’avoir vos conversations en bulle, et s’adapte à Android Wear.

Rappelons qu’il s’agit ici de notre sélection et non d’une liste exhaustive. N’hésitez pas cependant à proposer vos alternatives dans les commentaires.