Envoi de gros fichiers : 5 services gratuits pour transférer vos fichiers volumineux

Vous avez besoin de transférer une grosse quantité de données ? Des fichiers volumineux qui dépassent les capacités d’envois de votre boîte mail et peut-être même de plusieurs giga-octets ? Il existe de nombreux services en ligne gratuits pour le faire et nous en avons sélectionné cinq. Comment envoyer de gros fichiers gratuitement ? Lisez la suite !

Pour envoyer des documents, notre premier réflexe est souvent le mail. Toutefois, les boîtes d’envois, comme celles de réceptions, ont souvent une limite qui ne dépasse que rarement les 20 Mo. Pour partager des fichiers, des dossiers imposants et qui peuvent dépasser plusieurs gigaoctets, nous pouvons passer par des services de transfert de fichiers en ligne.

Comment envoyer de gros fichiers gratuitement ?

Il existe plusieurs solutions gratuites pour envoyer un ou plusieurs gros fichiers. Chacune a ses avantages, que nous allons vous expliciter ci-dessous. Nous en avons sélectionné cinq :

WeTransfer

WeTranfer permet d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go gratuitement. Vous n’avez qu’à réaliser un glisser-déposer de l’explorateur à la zone d’upload de données en haut à gauche. Ensuite, vous devez entrer les mails du ou des destinataires.

Vous avez la possibilité d’ajouter un titre à votre transfert et des commentaires. Finalisez en cliquant sur Envoyer. Quand l’upload sera terminé, la page suivante vous demande un code de vérification que vous trouverez dans votre boîte mail. Entrez le dans la zone dédiée et le partage deviendra effectif durant une période de sept jours, au-delà il sera supprimé. La version payante (12 euros/mois) permet des transferts allant jusqu’à 20 Go, sans limites de temps.

Vous pouvez aussi opter pour la génération d’un lien de téléchargement à partager avec les personnes de votre choix au lieu d’envoyer cela par email.

Google Drive

Beaucoup l’oublient, mais quand vous ouvrez un compte Gmail, vous obtenez automatiquement 15 Go d’espace de stockage sur Google Drive. Deux solutions s’ouvrent à vous pour partager un gros fichier. Vous pouvez l’intégrer comme pièce jointe dans votre mail et s’il dépasse 20 Mo, il pourra être automatiquement partagé sous forme de lien Google Drive. Sa taille sera limitée par l’espace disponible dans votre Google Drive.

Seconde solution, vous connectez à Google Drive et réalisez un glisser-déposer dans votre Drive des fichiers que vous souhaitez transférer. Ensuite, faites un clic droit sur eux et sélectionnez Partager. Vous n’avez plus qu’à entrer les adresses mail des destinataires et de cliquer sur Partager pour activer le partage de données. Il sera actif tant que les fichiers sont stockés dans votre Google Drive.

SwissTransfer

Pensez également à SwissTransfer.

Nous avons ici une mécanique presque identique à celle de WeTransfer, à la différence que la limite d’envoi passe à 50 Go ! Après avoir accepté les conditions d’utilisation, vous pourrez faire un glisser-déposer des fichiers ou des dossiers que vous souhaitez transférer.

Vous aurez deux possibilités de transfert, par email ou lien. Dans le premier cas, vous entrez les adresses mail des destinataires, la vôtre et pouvez ajouter un message. Dans le mail envoyé sera intégré un lien de téléchargement des données. Dans le second cas, le lien de téléchargement est généré et vous l’utilisez à votre guise par mail ou via un service de messagerie instantanée.

Si vous cliquez sur Paramètres avancés, vous choisirez la Durée de validité du lien (1, 7, 15 ou 30 jours), la Limite de téléchargement (1, 20, 100 ou 250 téléchargements au maximum) et la langue utilisée sur la page du lien. Enfin, vous pouvez également protéger le lien par un mot de passe.

Smash

Ce service est né dans l’Hexagone et propose de transférer des fichiers sans limites de taille. Sur la page d’accueil, faites un glisser-déposer sur le logo Smash au centre, ou cliquez dessus pour ouvrir l’explorateur de votre navigateur.

Ceci fait, vous devrez entrer l’adresse mail des destinataires et la vôtre, puis pourrez ajouter un message et un titre si besoin. En cliquant sur la roue crantée, vous accédez aux paramètres du transfert. Vous pouvez définir le Délai de validité du lien de transfert (de 1 à 14 jours), un Mot de passe et choisir si vous souhaitez être notifié des téléchargements des données.

Tout cela vous semble trop beau pour être vrai, du stockage en illimité pour transférer des fichiers ? Smash compense sur la vitesse de téléchargement, bridée au-delà de 2 Go. Pour un téléchargement plus rapide, vous devrez opter pour l’abonnement à 5 euros/mois, qui apporte en plus une validité des liens allant jusqu’à 365 jours.

GrosFichiers

Cette solution suisse permet d’envoyer des documents jusqu’à 10 Go, stockés sur des serveurs en France et en Helvétie.

Une fois sur le site, vous n’avez qu’à suivre les instructions en suivant les points 1 à 4 dans l’ordre. Il n’y a pas d’interface en glisser-déposer vos données, vous devrez utiliser l’explorateur de fichier du navigateur web. Attention, si vous souhaitez transférer un dossier, cliquez bien sur un dossier sur la première ligne. Ensuite, activez le transfert des fichiers chez Grosfichiers.com.

L’étape numéro trois vous permet d’entrer l’adresse mail des destinataires, la vôtre et de composer un message. En cliquant sur la quatrième ligne, les messages avec les liens sont envoyés. Vous avez également affiché à l’écran le lien pour le copier et le transmettre à votre guise. Vos fichiers seront disponibles durant six mois. Si vous voulez éliminer les publicités dans les mails de partage de fichiers et augmenter la taille des transferts jusqu’à 50 Go en souscrivant à un pack de 5 euros pour un mois, 20 euros pour deux mois et 20 euros pour 6 mois.

Vous n’avez plus qu’à choisir le meilleur service en fonction de vos besoins et de ceux de vos destinataires.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).