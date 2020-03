Les meilleures applications de messagerie instantanée pour discuter avec vos amis (même à l’étranger)

Les applications de service de messagerie instantanée se bousculent sur Android et iOS. Découvrez notre sélection pour mieux choisir l'application de chat qui vous correspond le mieux, que vous ayez envie de discuter discrètement, de communiquer depuis l'étranger, sans connexion ou encore avec un maximum de fonctionnalités.

Les SMS, bien que toujours utilisés, se voient de plus en plus remplacés par des services de messagerie instantanée passants par le réseau data, permettant ainsi de communiquer gratuitement dès lors que l’on a accès à internet. Disponibles sur l’App Store de l’iPhone et l’iPad ou sur le Google Play Store d’Android, ces applications de chat, souvent plus conviviales et complètes, permettent de partager bien plus que du message texte (images HD, GIF, vidéos, cartes, etc.).

Elles sont maintenant assez nombreuses et c’est parfois difficile de savoir quelle messagerie choisir. C’est pourquoi nous vous aidons à trouver celles qui répondent le plus à vos attentes.

Les messageries grand public les plus populaires

On commence cette sélection par les applications les plus populaires du marché. Ce sont celles où vous aurez le plus de chances de retrouver vos amis, technophiles ou non. On parle ici d’applications comme Messenger ou WhatsApp, appartenant toutes deux à Facebook.

Dans le cas de Facebook, nous conseillons l’application Messenger Lite, qui comme son nom l’indique est plus légère et plus simple à utiliser. Concernant WhatsApp, le plus intéressant est qu’elle utilise le numéro de téléphone mobile comme identifiant. Cela veut dire que vous n’avez pas besoin de demander un identifiant (ou « d’ajouter en ami ») à des contacts si vous connaissez leurs numéros de téléphone.

Si vous ne voulez pas passer par Facebook, vous pouvez vous tourner vers Viber, qui est une excellente alternative à WhatsApp et propose à la fois de très nombreuses fonctionnalités, mais aussi un chiffrement par défaut des messages.

Les messageries pour protéger votre vie privée

Pour vos discussions les plus confidentielles, certaines applications garantissent de protéger votre vie privée, notamment grâce à un chiffrement de bout en bout des conversations. Cela signifie que même s’il le souhaitait, l’éditeur de l’application n’a pas accès à vos messages. Dans ce secteur, nous recommandons Signal, qui a reçu l’approbation de l’ACLU, de l’EFF et d’Edward Snowden, et Telegram, également très utilisée, même si elle est plus critiquée en raison de l’opacité de la partie serveur et le fait qu’elle ne soit pas chiffrée par défaut.

Pour aller plus loin

Pourquoi il ne faut pas utiliser le mot « crypter »

Dans un autre genre, Snapchat permet d’envoyer des messages qui disparaîtront au bout de quelques secondes du smartphone de votre interlocuteur. Ce n’est en rien un gage de sécurité, d’autant que rien n’est chiffré, mais cela vous permet de mieux contrôler les messages et les photos que vous laissez circuler dans la nature.

Les messageries pour les voyages à l’étranger

Les applications de chat sont particulièrement utiles lors des voyages à l’étranger, puisqu’elles permettent de communiquer gratuitement avec l’étranger dès que le smartphone est connecté à un réseau WiFi. Si vous voyagez en Asie, nous vous conseillons WeChat et Line, deux services très populaires qui proposent souvent des fonctionnalités supplémentaires comme le paiement en boutique, et qui peuvent être utilisés en Chine.

Nous pouvons également mentionner Skype, qui permet de téléphoner, en payant, vers des numéros de téléphone fixe ou mobile. Le tarif est souvent bien inférieur à celui proposé par votre opérateur mobile français en itinérance.

Les messageries de chat pour les joueurs

Que ce soit pour garder le contact IRL avec votre guilde, ou vos meilleurs amis lorsque vous êtes dans un jeu, certains services sont spécialisés dans le chat pour les gamers. Si Steam propose bien sûr son service de chat, c’est Discord qui tire son épingle du jeu. Ce service intègre de nombreuses options, et notamment la possibilité de chatter facilement et gratuitement soit directement avec ses contacts, soit sur des serveurs, ce qui le rapproche alors d’un concurrent de Slack.

On récapitule

Quelle est la meilleure application pour discuter secrètement ?

L’application la plus sécurisée, conseillée notamment par Edward Snowden est Signal. Non seulement elle chiffre les messages de façon efficace, mais en plus elle est totalement open source, ce qui permet de garder un œil sur son activité. Vous pouvoir savoir exactement où et comment transitent vos données.

Comment communiquer sans numéro de téléphone ?

Il existe plusieurs applications de messagerie qui ne nécessitent pas de numéro de téléphone afin de communiquer, mais un compte. On peut entre autres citer Facebook Messenger ou Skype, deux services de messagerie qui sont liés à une adresse mail et permettent donc de discuter depuis un ordinateur ou un smartphone sans avoir de numéro de téléphone.

Comment appeler gratuitement sans internet ?

En dehors des applications de messagerie instantanée traditionnelles qui passent par internet, il existe également quelques applications qui permettent de converser sans avoir à passer par le réseau. Ces dernières vont alors généralement utiliser le Bluetooth ou encore le Wifi Direct pour communiquer et échanger directement des données d’un appareil à l’autre.