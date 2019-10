Échanger des messages alors que l'on n'a plus de connexion Internet ou cellulaire, cela peut paraître fou. Mais grâce aux connexions Blutooth et Wi-Fi de proche en proche, c'est possible et très utile dans un bon nombre de situations. Voici quelques applications choisies, gratuites et sans publicité.

Imaginez-vous dans une salle de concert bondée où le réseau ne passe plus. Ou en séjour à l’étranger, dans un pays où vous n’avez pas acheté de carte SIM locale. Ou au cœur d’une manifestation pro-démocratie sous l’œil sévère des autorités. Dans tous ces cas-là, votre smartphone ne capte plus Internet (ou pas de manière sécurisée), mais vous voulez quand même pouvoir échanger des messages avec vos amis et vos proches. Eh bien, c’est possible, oui oui.

Ces applications sont dites de messagerie « hors ligne » ou « en peer-to-peer ». Elles utilisent les fonctionnalités Bluetooth et de Wi-Fi direct du smartphone. Ce dernier établit ainsi une liaison directe avec un autre appareil, par laquelle des messages voire des fichiers peuvent être échangés. C’est le même principe que lorsqu’on joue de la musique sur une enceinte ou des écouteurs sans fil. Quand l’application intègre en plus un système maillé (mesh), le message peut transiter d’un smartphone à l’autre — pour peu que l’application y soit installée — jusqu’à atteindre sa destination.

Sur les boutiques logicielles, de telles applications ne sont pas légion, surtout si on se limite à celles qui sont encore activement développées. Nous vous n’en avons donc sélectionné que trois. Toutes sont entièrement gratuites et dépourvues de publicité. Par leur principe même, elles ne permettent cependant de communiquer qu’avec des utilisateurs de la même application. Cela semble assez logique, mais ça va mieux en le disant.

Bridgefy : diffusion de proche en proche

Bridgefy est le leader du marché des messageries maillées. Sa particularité de Bridgefy est de disposer d’une fonction « broadcast », qui permet d’envoyer un message à tous les autres utilisateurs de l’application situés dans un rayon de 100 mètres (la portée techniquement possible d’une liaison Bluetooth ou Wi-Fi direct). Cela s’est avéré très utile dans des manifestations, comme à Hong Kong où les gens s’informaient ainsi mutuellement des mouvements de la police.

Regrettons que l’application soit quelque peu gourmande en privilèges d’accès aux données du smartphone.

Si vous vous êtes déjà retrouvé à l'étranger sans carte SIM locale et frustré de ne pas pouvoir échanger des messages avec vos compagnons...

Communications en peer-to-peer d'un smartphone à l'autre

Fonctionnalité « broadcast » pour avertir tous les utilisateurs proches

FireChat : l’alternative maillée

FireChat est le principal concurrent de Bridgefy, et a même trouvé sa place dans des mouvements de contestation de par le monde. Tout comme son adversaire, ce sevice repose sur un système maillé permettant de transmettre les messages par bonds de 100 mètres. Il est également possible de transférer des fichiers à un utilisateur proche.

Parmi les bémols, soulignons qu’il faut une adresse email pour s’inscrire, et à l’heure de l’écriture de cet article l’application n’a pas reçu de mise à jour depuis un an.

Se retrouver dans un concert ou une foule où le réseau ne passe pas, cela peut être frustrant quand on veut joindre des amis situés sur place....

Échanges directs de messages d'un smartphone à l'autre

De nombreux paramètres de confidentialité

Briar : messages en temps de crise

Vous vous rendez dans des zones de crise, où l’État est autoritaire ou défaillant, et où la sécurité est un impératif de chaque instant ? Briar est une application pensée pour les activistes, journalistes, travailleurs humanitaires et autres personnes qui doivent communiquer en terrain hostile. C’est brut de fonderie et réduit à l’essentiel — on ne peut par exemple pas envoyer de pièces jointes. Autre limitation bien dommage, ce n’est pas un service maillé : la portée maximale de tout message est de 100 mètres.

En contrepartie, difficile de faire plus sécurisé. L’application est honnête, rassurante, et développée sous licence libre par une organisation à but non lucratif. Aucun backup n’est créé dans les nuages, et quand une connexion Internet est disponible, les messages transitent par le réseau chiffré Tor.

Cette messagerie hors ligne chiffrée permet de communiquer à des smartphones proches sans avoir besoin d'Internet ou de réseau mobile, grâce à...

Passe par le réseau chiffré Tor quand Internet est disponible

Open source et hautement sécurisé

