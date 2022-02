Google Messages : il va être un peu plus facile de communiquer avec des iPhone

Google Messages ajoute le support des réactions iMessage dans sa version bêta.

Si vous avez un groupe d’amis où certains utilisent iMessage sur iPhone et d’autres une application de messagerie plus classique, vous avez dû vous apercevoir qu’il y avait quelques soucis de compatibilité. Pour de nombreux observateurs, cela est dû au fait que Apple ne veut pas intégrer le support RCS (l’évolution du SMS et du MMS) à son protocole.

Google Messages Télécharger Google Messages gratuitement APK

À défaut d’un support RCS sur iPhone, Google se remonte donc les manches et tente d’ajouter petit à petit les fonctions d’iMessage à sa propre application de messagerie.

Le futur du passé

Dans la version bêta de l’application, comme le souligne 9to5Google, il va désormais être possible de lire les réactions envoyées par les utilisateurs d’iMessage. Auparavant, celles-ci apparaissaient sous forme de texte décrivant l’emoji utilisé. Pas très agréable.

Google Messages peut maintenant recevoir les réactions. // Source : 9to5Google Google Messages peut maintenant recevoir les réactions. // Source : 9to5Google Google Messages peut maintenant recevoir les réactions. // Source : 9to5Google Google Messages peut maintenant recevoir les réactions. // Source : 9to5Google

Une fois cette mise à jour déployée, vous devriez voir les réactions de vos contacts sur iPhone apparaître en bas à droite des bulles de message, comme c’est le cas sur un grand nombre d’applications de messagerie aujourd’hui.

Attention toutefois, quelques erreurs de « traduction » semblent avoir eu lieu. L’envoi d’un cœur sur iMessage pourra résulter en un visage souriant avec des cœurs dans les yeux par exemple. Le fameux « Haha » se transforme en emoji qui rient en pleurant.

Cette option sera activable dans le menu « avancé » de Google Messages. Un petit réglage va apparaître « montrer les réactions des iPhone sous forme d’emoji ».

Il faudra sans doute attendre un petit peu avant de pouvoir vous y essayer sur votre propre smartphone. Mais la sortie de la phase bêta ne devrait pas prendre trop de temps non plus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.