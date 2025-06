Les FAI européens alertent contre les blocages « disproportionnés » des sites pirates

Face aux blocages massifs de sites pirates, les fournisseurs d’accès à Internet européens, regroupés sous l’EuroISPA, dénoncent des mesures entraînant des dérives auprès de la Commission européenne.

La sonnette d’alarme est tirée. L’EuroISPA qui représente plus de 3000 FAI en Europe, adresse à la Commission européenne une déclaration pour mettre en garde contre les dérives potentielles que peuvent engendrer les blocages à répétition des sites pirates. Qu’elles soient imposées par les ayants droit ou les législations de certains pays membres, ces mesures pourraient, selon l’association, conduire à un déséquilibre de l’internet ouvert.

Des mesures à revoir

Pour étayer ses propos, l’EuroISPA cite dans son rapport différents exemples de blocages « disproportionnés ». On retrouve notamment l’Italie où le déploiement du « Piracy Shield » permettant le blocage de sites suspects sans contrôle judiciaire a entraîné en février 2024 le blocage de Google Drive dans tout le pays pendant 12h. En Espagne, l’équivalent de la ligue 1, LaLiga, a obtenu le blocage de certaines adresses IP entraînant le blocage de sites légitimes. La France n’est pas épargnée et est allée plus loin en s’attaquant directement aux VPN, tenus par certain ayant droit comme responsables du piratage, en facilitant l’accès aux contenus pirates et d’autres formes d’accès aux contenus comme les IPTV.

Un engagement contre la piraterie

Si elle dénonce ces abus, l’EuroISPA assure cependant son soutien à la lutte contre le piratage, plaidant pour « une approche collaborative » entre les industriels, les gouvernements et les ayants droits pour mieux comprendre les problématiques de chacun plutôt que d’avoir systématiquement recours aux procédures judiciaires. Certaines mesures exigées, comme le retrait de contenu dans un délai de 30 minutes, sont jugées irréalistes et susceptibles de provoquer des surblocages à l’origine des dérives précédemment citées.

Avec cette déclaration, l’EuroISPA se veut rassembleur des acteurs, malgré les divergences économiques pour trouver des « solutions pratiques et durables » contre la piraterie en ligne.

