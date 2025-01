Le classement des meilleurs FAI 2024 est sorti : Wi-Fi, streaming, débits… On vous dit tout

Comme à son habitude, l’institut de recherche nPerf a publié cette année son classement des meilleurs FAI fixe. Et c’est encore une fois Bouygues Telecom qui l’emporte en 2024.

Vous souhaitez changer d’opérateur Internet ou souscrire à un nouveau contrat fibre, mais vous ne savez pas vers quel acteur vous tourner ? Bonne nouvelle, comme tous les ans à la même époque, le baromètre nPerf vient d’établir un classement permettant de comparer facilement les performances offertes par Bouygues, Free, SFR et Orange.

Ce baromètre se repose sur des données en « crowdsourcing », c’est à dire directement effectué par les utilisateurs et utilisatrices. Plus concret que les débits théoriques promis par les opérateurs, ces tests « reflètent l’expérience réelle des utilisateurs des différents opérateurs quel que soit le type de connexion utilisée (ADSL, Fibre etc) », se vante nPerf.

Bouygues, toujours grand gagnant

Sans surprise, cette année encore, sur la connexion fixe c’est Bouygues Telecom qui l’emporte. Que ce soit pour la vitesse à charger une vidéo YouTube, à afficher un site, ou sur des mesures plus techniques comme le débit montant et la latence, le troisième opérateur français « se distingue par un score global impressionnant », note nPerf. Seul Free lui passe devant quant à la vitesse du débit descendant (390 Mb/s contre 357,27 Mb/s).

Crédit : nPerf

Derrière les 157 031 points de Bouygues au classement global, on retrouve Free avec 157 944 points, suivi de près par Orange avec 157 751 points. SFR vient clore la marche avec 145 989 points. Concernant les données détaillées, c’est surtout du côté des débits et de la latence que la différence se fait voir. Le chargement de vidéos YouTube ou de sites web ne fait pas ressortir de gagnants clairs.

Technologiquement, en revanche, c’est le Wi-Fi 6 qui ressort grand gagnant de cette compétition. Désormais bien installé dans les foyers français (notamment à travers les dernières Bbox et Livebox), ce nouveau standard permet d’obtenir « des débits au-delà de deux fois plus élevés que celles utilisant le Wi-Fi 5 ». Reste que, malgré tout, le bon vieil Ethernet fait l’unanimité, puisqu’il offre des débits et une latence qu’aucun autre protocole sans fil n’atteint.

Crédit : nPerf

2025 relance la compétition

Au global, si Bouygues remporte la couronne, nPerf note que Free est « leader incontesté en débit descendant », qu’Orange « démontre une performance remarquablement équilibrée sur l’ensemble des indicateurs techniques » et que SFR signe « la plus forte progression du marché avec une amélioration impressionnante de plus de 10 % de son score global ». Autrement dit, tout le monde est un peu gagnant et « le marché français des télécommunications fixes en 2024 présente un paysage dynamique et compétitif ».

2025 ne devrait d’ailleurs pas ralentir cette tendance puisque des innovations arrivent sur l’Internet fixe, comme l’ont montré Free et Bouygues en ce début d’année.

Il faut tout de même noter que la proportion de test effectué sur les réseaux Free et Orange étant plus importante que celles réalisées chez la concurrence, cela peut faire baisser la moyenne de ces acteurs, surtout dans le cas où ce sont les seuls acteurs présents en zones rurales, par exemple.