Comment savoir si son logement est éligible à la fibre optique ?

Nous sommes en 2024 et la fibre optique est désormais à être disponible un peu partout en France, essentiellement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones moins denses. C’est donc le bon moment pour savoir si son logement peut enfin être raccordé à la fibre optique. Mais comment savoir si l’on est éligible à la fibre optique ? Voici tout ce que vous devez savoir sur l’éligibilité à la fibre optique.

Le déploiement de la fibre n’a jamais été aussi rapide qu’actuellement. Une croissance qui va encore s’accélérer dans les prochains mois sous la pression du plan Très Haut Débit lancé par l’État il y a quelques années. C’est le moment parfait de savoir si son domicile est éligible à la fibre optique.

Quelles sont les démarches pour savoir si son logement est éligible à la fibre optique ?

Comment savoir si on a enfin la fibre qui arrive chez soi ? Il existe plusieurs façons de savoir si son appartement ou sa maison peut enfin accueillir la fibre optique. La première consiste tout simplement à réaliser un test d’éligibilité à la fibre optique en ligne. Il en existe des dizaines un peu partout sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin pour ce test d’éligibilité, c’est de votre adresse postale et éventuellement de votre numéro de téléphone de ligne fixe actuel. Une fois les informations entrées, le site vous dira s’il est, ou non, possible d’avoir accès à la fibre. Notez que le déploiement de la fibre se fait par bâtiment : si un immeuble est fibré, tous les étages de l’immeuble le sont automatiquement.

Prenons un exemple. Un test d’éligibilité est disponible sur le site de RED by SFR, comme chez chaque opérateur. Il propose ainsi deux options : la première propose d’entrer son numéro de ligne fixe. Dans notre cas, il n’a pas été reconnu. Il suffit alors de passer à la seconde option du test d’éligibilité, qui consiste à entrer son code postal puis son adresse. Après quelques secondes de chargement, le test de RED by SFR indique à quel type de connexion nous sommes éligibles. Dans notre cas, c’est la fibre optique, car RED by SFR choisit systématiquement l’offre la plus rapide disponible pour son client potentiel. Vous êtes désormais prêt à changer d’opérateur Internet.

Vérifier son éligibilité à la fibre optique chez Orange

Orange propose un test d’éligibilité à la fibre optique sur son site internet. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre Orange, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de renseigner votre adresse postale ou votre numéro de téléphone fixe. Le test vous indiquera alors si votre logement est éligible à la fibre optique et, le cas échéant, quelles sont les offres fibre disponibles pour vous. Vous pourrez également prendre rendez-vous avec un conseiller Orange pour souscrire à une offre fibre.

Tester son éligibilité à la fibre optique chez Free

Free propose également un test d’éligibilité à la fibre optique sur son site internet. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre Free, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de renseigner votre adresse postale ou votre numéro de téléphone fixe. Le test vous indiquera alors si votre logement est éligible à la fibre optique et, le cas échéant, quelles sont les offres fibre disponibles pour vous. Vous pourrez également souscrire directement en ligne à l’offre fibre de votre choix.

Vérifier son éligibilité à la fibre optique chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom proposent également des tests d’éligibilité à la fibre optique sur leurs sites internet respectifs. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre chez Bouygues Telecom, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de renseigner votre adresse postale ou votre numéro de téléphone fixe. Le test vous indiquera alors si votre logement est éligible à la fibre optique et, le cas échéant, quelles sont les offres fibre disponibles pour vous. Vous pourrez également souscrire directement en ligne à l’offre fibre de votre choix chez Bouygues Telecom.

Vérifier son éligibilité à la fibre optique chez Sosh

Sosh, la marque low-cost d’Orange, propose également un test d’éligibilité à la fibre optique sur son site internet. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre Sosh, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée et de renseigner votre adresse postale ou votre numéro de téléphone fixe. Le test vous indiquera alors si votre logement est éligible à la fibre optique et, le cas échéant, quelles sont les offres fibre disponibles pour vous. Vous pourrez également souscrire directement en ligne à l’offre fibre de votre choix chez Sosh.

Comment savoir si la fibre arrive bientôt chez moi ?

Un autre moyen de vérifier que sa commune ou son département est ou sera bientôt couvert par la fibre est de passer par la carte des déploiements fibre optique de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui supervise le déploiement de la fibre optique par les opérateurs en France. Cette carte permet de visualiser précisément quelles zones sont actuellement couvertes par la fibre optique, mais aussi de voir l’historique du déploiement. Et si vous êtes un passionné de chiffres, sachez que l’ARCEP met régulièrement à jour son Observatoire haut et très haut débit tous les trimestres.

Et si mon logement n’est pas éligible à la fibre optique ?

Vous avez fait un test d’éligibilité et vous venez d’apprendre que votre logement n’est pas éligible à la fibre optique ? Tout n’est pas perdu. Il reste encore quelques solutions de secours : l’éligibilité à une connexion ADSL et surtout l’éligibilité à une connexion très haut débit. Dans le premier cas, c’est la solution potentiellement la plus lente. Mais il existe toujours des moyens pour améliorer sa connexion Internet fixe.

La seconde, la connexion très haut débit (ou THD) est une alternative tout à fait acceptable à la fibre optique classique. Quand un logement est en effet éligible au Très Haut Débit, cela signifie que la fibre optique n’arrive pas directement dans le logement, mais s’arrête souvent au pied de l’immeuble. Le raccordement se fait ensuite en câble coaxial, qui assure des débits descendants presque équivalents à la fibre optique, mais un débit montant légèrement moindre.

Quelles sont les meilleures offres fibre ?

Pour trouver la meilleure offre fibre optique, il est important de comparer les différentes offres proposées par les opérateurs. En fonction de vos besoins et de votre budget, vous pourrez trouver l’offre fibre qui vous convient le mieux.

Pour vous aider à trouver la meilleure offre fibre optique, nous avons réalisé un comparatif des meilleures offres fibre du moment. Ce comparatif prend en compte les débits proposés, les prix, les services inclus et les options disponibles. En utilisant notre comparatif, vous pourrez facilement trouver l’offre fibre optique qui répond le mieux à vos besoins et à votre budget. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des box pour trouver la meilleure offre fibre optique du moment.