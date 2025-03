Votre Freebox est-elle concernée par la hausse des débits ? Vous pouvez vérifier maintenant

La mise à jour 4.9.0 des Freebox Server déployée le 18 mars a apporté de nouvelles fonctionnalités autour du Wi-Fi et corrigé certains bugs. Surtout, elle confirme une rumeur autour d’une augmentation des débits montant des Freebox Delta, Pop et Révolution.

Mise à jour du 19/03/2025 : Dans la foulée de la mise à jour 4.9.0 de Freebox OS, l’opérateur du Groupe iliad officialise une augmentation des débits montants de certaines Freebox. Auparavant à 600 Mb/s et 700 Mb/s, les Freebox Révolution, Pop et Delta affichent désormais un débit montant de 900 Mb/s. Quand bien même le changement n’est pas encore affiché sur le catalogue de Free, cette amélioration relayée par plusieurs abonnés s’affiche désormais sur l’application Freebox Connect.

Les débits en upload affichent maintenant 900 Mbit/s pour les abonnements Freebox compatibles. pic.twitter.com/UEDMM7xHep — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 18, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Article original du 06/03/2025 : Qui aurait pu prédire que la Freebox Révolution, sans doute la plus iconique des box internet de ces 15 dernières années, allait continuer à vivre en 2025 avec, qui plus est, des performances à la hauteur ? Pas grand monde. Mais c’est un fait : dans la nuit du 5 au 6 mars, Free a augmenté sans prévenir (et sans augmentation de prix) les débits montants de ses offres.

👉 Passage des offres Freebox Pop & Freebox Delta à 900Mbps en upload 🚀 pic.twitter.com/M4Fw0Royr1 — Zojo (@zojo_officiel) March 6, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

La Révolution toujours au sommet

L’offre Freebox Révolution Light passerait donc à 900 Mb/s en montant, contre 600 Mb/s avant cette mise à niveau ; même si de nombreuses personnes avaient déjà remonté que le débit officiel annoncé par Free n’était pas exact, puisque les box pouvaient aller jusqu’à 700 Mb/s. Une augmentation de presque 30% de débit, ça se prend forcément.

Un freenaute répondant au nom de Autorails, cité par Univers Freebox, explique d’ailleurs qu’il est passé de 690 Mb/s en envoi à « 847,5 Mb/s en envoi (818,3 Mb/s en moyenne)« . Et il n’y a même pas eu besoin de redémarrage.

Pop et Delta montent, montent et montent

L’offre fibre de Free est complète, avec pas moins de quatre abonnements différents ; la Delta ayant déserté le catalogue il y a quelques temps. Si les débits descendants sont élevés, c’est moins le cas des débits montants, relativement bas par rapport à la concurrence, en dehors des offres haut de gamme Ultra et Ultra Essentiel.

C’est désormais du passé, puisque tout comme la Révolution Light, les Freebox Pop et Delta sont passées à 900 Mb/s du côté du débit montant. Toujours moins que SFR qui propose 1 Gb/s sur son offre équivalente, mais plus qu’Orange et sa Livebox 6 et autant que Bouygues Telecom et sa Bbox Must. Bref, un joli gain qui permettra à tout créateur de contenu, joueur ou encore télétravailleur de ne plus (trop) se soucier du temps que prendront les fichiers lourds à être envoyés.

Contacté par nos confrères de Numerama, Free n’a pas confirmé la hausse des débits montants mais on devrait s’attendre à une annonce dans les jours qui viennent.

