En attendant la prochaine génération de Freebox, la Freebox Pop reste encore une valeur sûre dans le domaine des offres de box fibre et ADSL sur le marché. Voici un tour d'horizon de ce qu'elle propose.

La nouvelle identité visuelle de Free lancé en 2020 a donné naissance à la fameuse Freebox Pop. Cette dernière reprend un concept tout en rondeur avec un routeur qui ressemble étonnamment à un robot aspirateur. Curiosité mise à part, Free a surtout mis l’accent encore une fois sur la simplicité d’utilisation allant de pair avec ses caractéristiques techniques.

Prix de l’abonnement : 29,99 euros par mois pendant 1 an puis 44,99 par mois

29,99 euros par mois pendant 1 an puis 44,99 par mois Équipement fourni : Serveur Freebox Pop + Freebox Player Pop

Serveur Freebox Pop + Freebox Player Pop Débits proposés : jusqu’à 5 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gbit/s en téléversement.

: jusqu’à 5 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gbit/s en téléversement. Frais de résiliation : 49 euros

49 euros Durée d’engagement : 1 an

1 an Communications : Appels illimités vers les fixes de 110 destinations + illimités vers les mobiles en France et DOM

Le design de la Freebox Pop

Avec un diamètre de 14 cm et une épaisseur de 4 cm, le « Server » de la Pop est encore un peu plus petit que celui de la Mini 4K, qui mesure 19 x 18 x 4,5 cm. Sa forme ronde est sans doute sa plus grande caractéristique, avec l’affichage pratique via un écran LCD monochrome au-dessus.

Côté connectiques, le serveur Pop maintient un port RJ45 (compatible RJ11) pour la téléphonie fixe, trois ports Ethernet au lieu des quatre habituels, dont un compatible 10 G. L’alimentation se fait via un port USB-C et son transfo propriétaire. En plus d’un modem DSL, le routeur intègre en revanche un logement SFP+ pour que les abonnés FTTH ne s’encombrent donc pas d’un boîtier ONT séparé.

Free mise sur les répéteurs pop

Free propose sur demande un ou deux répéteurs Wi-Fi Pop qui permettent d’étendre le signal Wi-Fi et qui reprennent le design arrondi de la dernière génération de Freebox. Ils ont pour particularité de choisir la meilleure bande de fréquence (via la Band Steering Technology) pour chaque appareil connecté au réseau.

Son installation est d’ailleurs, on ne peut plus simple, il suffit de le brancher sur une prise murale et se connecte automatiquement en détectant et en se synchronisant avec la Freebox pour une utilisation immédiate.

Le player Pop

La dernière box TV de Free reprenant ses logiques de design et d’accessibilité de la gamme « Pop ». Le Freebox Pop Player prend donc la forme d’un cylindre noir minimaliste à l’image d’une Box TV OTT, peu consommatrice en énergie et passe partout.

Techniquement, le Player Pop fait dans le classique et reprend presque l’architecture de la célèbre Xiaomi Mi Box. On retrouve à l’intérieur un CPU Amlogic S905X2, un SoC ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,8 GHz et un GPU ARM Mali-G31 MP2, associés à 2 Go de mémoire vive et à 16 Go de stockage interne.

Le Player Pop est aussi compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5 pour le sans-fil. La connectique est forcément très simple : un port Gigabit Ethernet, un port USB 3,0 Type-A, un logement microSD, une prise antenne pour le tuner TNT compatible DVB-T et DVB-T2, une sortie S/PDIF optique et bien sûr une sortie HDMI, en version 2.0, gérant l’Ultra HD à 60 Hz et le HDR 10 bits. L’enregistrement de programme ne se fait pas sur le stockage interne, mais dans le cloud, jusqu’à 100 heures.

Après la Freebox Mini 4K, le Player Pop vient confirmer la volonté de Free de proposer une expérience TV unifiée par l’intermédiaire de l’OS TV de Google. La box embarque ainsi une ROM Google/Android TV légèrement customisée par Free avec son application TV propriétaire OQEE.

La Freebox Pop Player est disponible dans l’abonnement Freebox Pop et Freebox Delta à respectivement 29,99 euros pas mois sans engagement et 39,99 euros par mois sans engagement.

Interface administrateur de la Freebox Revolution

Que ce soit pour la Freebox Revolution, la Mini 4K, la Freebox Pop ou Freebox Delta, l’accès à l’interface de gestion reste la même :

Ouvrir un navigateur et rentrer l’adresse http://mafreebox.freebox.fr dans la barre de recherche

Notez que le « mode invité » est ouvert par défaut lors de la première connexion. Pour se connecter, il faut définir un mot de passe avec son identifiant Free. En changeant le mot de passe, il vous sera demandé d’autoriser celui-ci directement depuis la Freebox avec la flèche de droite. La dernière version de l’interface est nommée freebox OS 4.5.

Est-ce que la Freebox Pop vaut le coup ?

En attendant l’arrivée d’une box « V8 », la Freebox Pop constitue le cœur de gamme de l’offre fibre de l’opérateur au côté de la Freebox Delta et de la Freebox Revolution sur l’entrée de gamme. Outre l’aspect volontairement minimaliste de la Box, on apprécie le fait que Free ait intégré, au fur et à mesure des révisions, de nouvelles technologies comme le Wi-Fi 6 ou les fonctions de NAS avancée. Malgré tout, le prix d’entrée reste cher et pas si éloigné de l’offre Freebox Delta après la première année, ce qui en fait une box un peu bancale en termes de performances/prix. Nous attendons de voir comment Free saura la positionner quand la prochaine Freebox sera là.

