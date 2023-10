Elle a déjà quelques années au compteur, mais Free mise encore sur la Freebox Delta pour son offre premium côté fibre et ADSL. En attendant la nouvelle génération, voici une revue complète.

La Freebox Delta est sortie en 2018 avec une avance technologique assez importante. L’opérateur a misé très tôt sur le standard 10G-EPON pour proposer, déjà à l’époque, le meilleur débit théorique sur le marché. Free a aussi misé depuis sur la surenchère de service de SVoD en incluant de nombreux abonnements accessibles gratuitement pendant une période donnée.

Avec la Delta, Free a même pensé aux personnes ne disposant pas d’un accès à la fibre en incluant un module 4G qui vient se combiner à l’ADSL pour proposer un débit plus important, mais tout de même limité à 250 Go par mois.

Prix de l’abonnement : 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois

39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois Équipement fourni : Freebox Delta, Player Pop

Freebox Delta, Player Pop Débits proposés : jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

: jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi Frais de résiliation : 50 euros

50 euros Durée d’engagement : aucun engagement

aucun engagement Communications : illimité vers fixes de + de 110 destinations, illimité vers mobiles France et DOM

Le design de la Freebox Delta

La box elle-même n’est pas une révolution esthétique ni un pari de design osé comme peut l’être la Freebox Pop. Elle adopte un boîtier en forme de diamant, avec des finitions brillantes et des accents chromés, ce qui lui confère un aspect haut de gamme.

Elle est assez épurée visuellement pour se permettre de la placer discrètement n’importe où sans qu’on ne la remarque vraiment, notamment grâce à des dimensions classiques que l’on a déjà vues côté box internet : 20 x 15 x 30 cm.

Elle possède un écran LED tactile situé à l’avant et qui se fond parfaitement dans la coque, affiche des informations utiles sur l’état de la connexion, la consommation de données, et surtout l’affichage de l’heure que les fans de Free apprécient depuis de nombreuses années. Ce qui est bien plus surprenant en revanche, c’est son poids : 1,5 kg. Cela fait d’elle l’une des box les plus lourdes du marché.

Du côté des particularités techniques, la Freebox Delta est conçue avec une ventilation intelligente pour assurer le refroidissement efficace des composants internes, contribuant ainsi à la fiabilité du système. Le bruit est inférieur à 37 dB, ce qui est tout à fait acceptable. Au dos, on retrouve un port SFP+ de 10 Gbit, et quatre ports Ethernet Gigabit.

Avec le Wi-Fi 6E, la Delta est au niveau de la concurrence

D’abord distribuée avec un réseau Wi-Fi 6 classique, le serveur Freebox Delta a fait l’objet d’une mise à jour matérielle en juin 2022 proposant du Wi-Fi 6E. Cela lui permet d’exploiter, non seulement les bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz (comme les générations précédentes), mais aussi la bande des 6 GHz. Cela permet essentiellement d’éviter les interférences entre les différents appareils dans les zones à forte densité, et ainsi assurer une meilleure connexion et éviter la congestion. Mais surtout, la Freebox Delta peut atteindre des débits allant jusqu’à 2,5 Gbit/s en débit partagé (sur deux appareils en simultané), soit 3 fois plus qu’en Wi-Fi 5.

Notez tout de même qu’il s’agit d’une amélioration matérielle et non d’une simple mise à jour logicielle. Il est donc nécessaire pour les abonnés actuels de faire une demande pour échanger leur Freebox Delta, ce qui leur coûtera 49 euros.

Free mise sur les répéteurs pop

Free propose sur demande un ou deux répéteurs Wi-Fi Pop qui permettent d’étendre le signal Wi-Fi et qui reprennent le design arrondi de la dernière génération de Freebox. Ils ont pour particularité de choisir la meilleure bande de fréquence (via la Band Steering Technology) pour chaque appareil connecté au réseau.

Son installation est d’ailleurs, on ne peut plus simple, il suffit de le brancher sur une prise murale et se connecte automatiquement en détectant et en se synchronisant avec la Freebox pour une utilisation immédiate.

Les fonctions NAS avancées

La Freebox Delta offre des fonctions de NAS abouties, surtout si l’on compare à celles d’autres opérateurs. On a le droit à un serveur VPN, du stockage et partage de fichiers en réseau local ou par internet, téléchargement BitTorrent et Usenet. Ceci par le biais de l’interface web Freebox OS ou de l’application mobile Freebox.

Elle intègre même la virtualisation, ce qui lui permet d’héberger toutes sortes de services, comme Plex, une passerelle domotique, etc. Avec ses quatre logements pour disques durs ou SSD SATA au format 2,5 pouces, elle peut donc remplacer un NAS dédié (Synology, Qnap, Asustor, etc.).

Le Player Pop : une mini box TV qui fait le job sous Android TV

Livré avec la Freebox Delta, mais également avec la Freebox Pop, le bien nommé Pop Player reprend la forme cylindrique de la gamme Pop en plus miniaturisée. C’est clairement la box TV la plus discrète du marché, elle est d’ailleurs plus fine que le décodeur TV UHD d’Orange.

Techniquement, le Player Pop fait dans le classique et reprend presque l’architecture de la célèbre Xiaomi Mi Box. On retrouve à l’intérieur un CPU Amlogic S905X2, un SoC ARM Cortex-A53 quad-core cadencé à 1,8 GHz et un GPU ARM Mali-G31 MP2, associés à 2 Go de mémoire vive et à 16 Go de stockage interne. Le Player Pop est aussi compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5 pour le sans-fil.

La connectique est forcément très simple : un port Gigabit Ethernet, un port USB 3,0 Type-A, un emplacement microSD, une prise antenne pour le tuner TNT compatible DVB-T et DVB-T2, une sortie S/PDIF optique et bien sûr une sortie HDMI, en version 2.0, gérant l’Ultra HD à 60 Hz et le HDR 10 bits. L’enregistrement de programme ne se fait pas sur le stockage interne, mais dans le cloud, jusqu’à 100 heures.

La box embarque ainsi une ROM Google/Android TV légèrement customisée par Free avec son application TV propriétaire OQEE. Cette dernière se lance d’ailleurs automatiquement au démarrage du Player Pop et il n’y a aucun moyen de démarrer sur l’interface Android TV à la place. Même s’il est possible de lancer des applications SVoD comprises dans son abonnement depuis cette interface, c’est toujours plus agréable de le faire depuis celle de Google. Free a quand même fait le choix de proposer une interface Google/Android TV tout à fait classique. L’accès au Play Store est bien sûr possible avec son lot d’applications et de jeux à télécharger.



Attention cependant : le Player Pop n’est pas une Nvidia Shield et ses capacités restent limitées en dehors du streaming de vidéo. Certains jeux 2D du Play Store peuvent fonctionner correctement, mais les services de cloud gaming (GeForce Now, Steam Link, Shadow, etc.) peuvent avoir du mal, surtout en 4K. Bien sûr, vous pouvez oublier les jeux en 3D qui ne passeront pas le stade de l’écran titre pour la majorité. Avec son stockage limité à 16 Go, la Freebox Pop est avant tout destinée au streaming vidéo. Si vous souhaitez un player plus puissant, Free propose la location d’un Apple TV 4K.

La Freebox Pop Player est disponible dans l’abonnement Freebox Pop et Freebox Delta à respectivement 29,99 euros pas mois sans engagement et 39,99 euros par mois sans engagement.

L’interface administrateur de la Freebox Delta

Que ce soit pour la Freebox Revolution, la Mini 4K, la Freebox Pop ou la Freebox Delta, l’accès à l’interface de gestion reste la même, il suffit d’ouvrir un navigateur et rentrer l’adresse http://mafreebox.freebox.fr dans la barre de recherche pour y avoir accès

Notez que le « mode invité » est ouvert par défaut lors de la première connexion. Pour se connecter, il faut définir un mot de passe avec son identifiant Free. En changeant le mot de passe, il vous sera demandé d’autoriser celui-ci directement depuis la Freebox avec la flèche de droite. La dernière version de l’interface est nommée freebox OS 4.5.

Vous pouvez aussi piloter les paramètres de votre Freebox depuis n’importe où depuis votre smartphone avec les applications Freebox et Freebox Connect.

