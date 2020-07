À la découverte de Freebox Connect, la nouvelle application Free pour contrôler votre box

Avec la présentation de la Freebox Pop et son interface Oqee, nous avons également eu la possibilité de découvrir la nouvelle application Freebox Connect.

En plus de la nouvelle Freebox Pop et son interface Oqee, Free a dévoilé la nouvelle version de son application Freebox Connect. Pour rappel, cette application disponible sur Android et iOS permet de contrôler sa Freebox. Le premier écran (ci-dessus) est l’écran d’accueil, il permet en un coup d’œil de vérifier l’état de son équipement Free. En gros, si tout apparaît vert, c’est que le matériel est fonctionnel. En rouge… il faudra vérifier si quelque chose cloche.

Gérer votre connexion Wi-Fi

Sur cette page, vous pouvez également partager rapidement vos accès Wifi. Le partage de l’accès Wifi peut s’effectuer sur un Wifi invité créé pour une occasion, si votre voisin perd sa connexion temporairement, et vous pouvez également générer un code QR qu’il faudra simplement scanner avec un smartphone.

Vous pouvez consulter l’état de chaque équipement en détail. C’est le cas, par exemple, du nouveau répéteur Wi-Fi annoncé ce matin. De nombreuses informations sont disponibles, y compris la liste des appareils connectés ainsi que des appareils qui se sont connectés récemment. Vous avez également la qualité de la connexion mesh, ainsi que la possibilité de désactiver le voyant lumineux.

Un contrôle parental pratique

Dans l’onglet « Appareils », vous pouvez visionner tous les appareils connectés sur votre réseau, ainsi que les appareils récemment connectés. D’ailleurs, il est possible de créer des profils particuliers et y associer des appareils connectés. Dans notre exemple, nous avons créé le profil Rodolphe depuis « Profils ». Les enfants vont détester cette option, elle permet de stopper temporairement la connexion d’un appareil ciblé et même planifier des arrêts réguliers.

Les parents vont adorer cette fonction qui permet de stopper la connexion à internet pendant une période précise, 30 minutes par exemple.

Le Wi-Fi planifié

Si vous le souhaitez, l’application permet de planifier le fonctionnement du Wi-Fi, y compris le réseau des répéteurs. Vous êtes nombreux à stopper votre connexion Wi-Fi la nuit, pour des raisons de santé ou pour réaliser des économies.

L’application est disponible en mode sombre et permet également des réglages avancés (séparation des bandes de fréquences, filtrage MAC, etc.). Enfin, elle est disponible également en 4G, vous pourrez donc contrôler vos équipements Free depuis n’importe où si vous avez du réseau.

Nous n’avons pas encore la date de disponibilité de la nouvelle application Freebox Connect, néanmoins nous avons pu la voir fonctionner sans accroc sur un iPhone. Est-ce que Freebox Connect sera une mise à jour de l’actuelle application ou une nouvelle application ? Nous avons posé la question… et nous n’avons pas encore de réponse.