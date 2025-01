Free annonce sa Freebox Pro V2 : voici son design, ses caractéristiques et son prix

Ce mardi 14 novembre, Free vient d’officialiser sa nouvelle box internet à destination des professionnels lors d’une conférence de presse. Un coup de jeune pour cette offre qui passe enfin à la Wi-Fi 7, un an après la sortie de la Freebox Ultra. Photos, caractéristiques, nouveautés, prix… On vous dit tout.

Il y a quelques jours seulement, Free annonçait tenir une conférence de presse pour dévoiler sa dernière nouveauté. Hasard du calendrier, ou non, ce 14 janvier marque le premier anniversaire du lancement de la Freebox Ultra qui a beaucoup fait parler d’elle avec ses débits hallucinants et son Wi-Fi 7.

Ladite nouveauté émane cette fois-ci de Free Pro, les offres à destination des entreprises, et c’est une nouvelle box qui est dans les tuyaux. Une offre qui doit remplacer l’actuelle lancée en mars 2021. Une box Wi-Fi 6E avec un débit de 7 Gb/s en réception et de 1 Gb/s en envoi. Voici ce que la nouvelle box a à proposer.

Une nouvelle box Wi-Fi 7

« Petite, plutôt sombre, j’ai pensé à l’appeler Scarabox« . Sur scène, Denis Planat, Directeur Général de Free Pro, nous présente la toute nouvelle Freebox Pro. Une nouvelle box qui tourne autour de quatre exigences : l’hyper-connectivité, la communication d’entreprise, la cybersécurité et l’empreinte carbone, nous explique Denis Planat. « Répondre aux besoins du client, pas faire du surarmement« , renchérit-il.

Voici la nouvelle Freebox Pro. À l’instar de la Freebox Ultra, elle propose un débit symétrique de 8 Gb/s ainsi qu’un Wi-Fi 7 « quad-band » avec la bande de fréquences de 6 GHz. On est donc sur une Freebox Ultra, mais avec un aspect plus austère, moins esthétique que la Freebox Ultra.

Pour ce qui est de la connectique, nous avons quasiment la même proposition que la Freebox Ultra : un port TEL RJ11, un port SFP fibre optique, un port 10G ainsi que quatre ports Ethernet 2.5G.

Pour fonctionner, cette box s’appuie sur un processeur quad-core cadencé à 2,2 GHz. Le backup 4G automatique est toujours présent afin de rester connecté tout le temps, même en cas de coupure. Des répéteurs Wi-Fi 7 sont proposés, ainsi qu’un second NVMe.

Niveau sécurité, le stockage des données s’appuie sur un SSD NVMe de 1 To, ces données sont également synchronisées sur un cloud pro hébergé et sécurisé dans 3 datacenters certifiés. La cybersécurité étant au cœur des préoccupations des clients, un service « Cyber Protect Essentiel » a été créé pour analyser le trafic internet et détecter les événements suspicieux. En cas de menace, le client est prévenu par mail.

Enfin, par rapport à la précédente Freebox Pro, cette nouvelle version promet une consommation d’énergie réduite de 40 %. Un nouveau mode veille Wi-Fi 7 fait son apparition quand celui-ci n’est pas nécessaire, un mode veille totale est aussi disponible. Ce dernier est planifiable à distance, sur l’espace client et permet de réduire la consommation d’énergie de 95 %.

Téléphonie

En termes de téléphonie, l’offre inclut deux lignes fixes, une ligne mobile en 5G avec 150 Go de data et un package de cybersécurité. Un pack de services Pro permet à un patron de TPE/PME de faire bénéficier à ses collaborateurs de tout un ensemble de services télécoms, notamment des forfaits mobiles 5G à moitié prix (150 Go de data dont 28 Go en roaming). LOC+, un système d’achat ou de location de téléphones, est également proposé.

Une nouvelle interface client, plus simple, plus intuitive, est conçue pour apporter plus de facilité dans la gestion du compte et des factures par exemple.

La Freebox Pro V2 est d’ores et déjà disponible. Toujours sans engagement, et au même tarif. Free fait le choix de garder le même prix malgré la hausse de performances et du niveau des services : 39,99 euros par mois pendant un an (hors taxe), puis 49,99 euros par mois.

