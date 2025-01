Freebox Ultra Pro ? Free annonce une conférence

Free nous invite à une nouvelle conférence. Hasard du calendrier ou non, elle signera l’anniversaire du lancement de la Freebox Ultra.

Le mois de janvier est-il devenu celui des grandes annonces de Free ? En janvier 2024, Free annonçait sa nouvelle Freebox haut de gamme, la Freebox Ultra et son débit record à 10 Gb/s.

L’opérateur réitère en 2025 avec une invitation à une nouvelle conférence qui aura lieu mardi 14 janvier. L’invitation ne laisse aucune place au doute, il s’agira d’une annonce Free Pro, destinée aux professionnels.

Que va dévoiler Free ?

C’est Denis Planat, le directeur général de Free Pro qui va monter sur scène pour dévoiler une nouveauté qui mérite une conférence de presse.

Free

Comme son nom l’indique, Free Pro est l’offre de l’opérateur dédié aux professionnels, c’est-à-dire les entreprises, les commerçants, les artisans, etc.

La première offre Free Pro avait été lancée en mars 2021. Elle consiste en un abonnement Freebox Pro à 49,99 euros HT/mois sans engagement et un forfait mobile associé à 9,99 euros HT/mois.

Dans les deux cas, il est évidemment question d’un support dédié aux professionnels et de fonctions spéciales comme la gestion de flotte mobile.

L’offre fibre propose déjà un débit jusqu’à 7 Gbit/s en réception et 1 Gbit/s en émission, avec du Wi-Fi 6E. On peut imaginer que la nouvelle version se basera sur la technologie utilisée sur la Freebox Ultra pour passer au Wi-Fi 7 et proposer un débit symétrique forcément très intéressant pour les pros.