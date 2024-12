C’est déjà Noël chez Free ! L’opérateur lance une double promotion sur sa Freebox Ultra, mais pour certains clients

Free a récemment lancé une offre promotionnelle rare, si ce n’est inédite, sur sa Freebox Ultra ! Un geste commercial qui s’adresse à des abonnés triés sur le volet qui pourront découvrir les privilèges de l’offre ultra-premium de Free.

La Freebox Ultra // Source : Free

Après avoir augmenté ses frais de résiliation, Free s’est rattrapé la semaine passée avec une double promotion sur sa Freebox Ultra comme le rapporte Busyspider. Toutefois, elle ne s’adresse qu’aux abonnés à la Freebox Révolution classique et à la Freebox mini 4K. Pour une fois, ce geste commercial ne s’adresse pas aux nouveaux clients mais récompense plutôt la fidélité des abonnés historiques.

Pour ces abonnés, les frais de migration vers la Freebox Ultra sont offerts au lieu de coûter 49 euros. Ils peuvent également profiter du tarif préférentiel de la première année d’abonnement normalement réservé aux nouveaux clients. Au lieu de payer directement 59,99 euros par mois, la Freebox Ultra leur coûte 49,99 euros par mois la première année avant d’augmenter à 59,99 euros mensuels.

À lire aussi :

La Freebox Ultra édition limitée sur les sites de revente : gare aux pièges

Pourquoi Free vous incite à passer à l’Ultra ?

En plus d’inciter ses abonnés à échanger leurs équipements vieillissants, Free s’autorise un énième coup de pub sur sa box ultra haut de gamme (après celui de la Freebox Ultra édition limitée). Le moment est propice puisqu’après avoir dominé le marché pendant une année avec la seule box internet compatible avec le Wi-Fi 7, les concurrents commencent à s’activer dans ce domaine.

D’un côté, Bouygues Telecom a teasé il y a quelques semaines sa nouvelle box haut de gamme, compatible avec le Wi-Fi 7 et dotée d’un port Ethernet 10 Gb/s. Si des photos et quelques caractéristiques ont fuité, on ne connaît toujours pas sa date de sortie. De son côté, Orange planche sur une nouvelle version de sa Livebox 7, avec le Wi-Fi 7 et un système d’exploitation tout neuf. Une nouvelle guerre des box internet s’annonce.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Enfin, malgré les prix élevés, il semblerait que les box haut de gamme soient largement préférées aux offres plus accessibles. C’est ce que laisse penser le dernier sondage du comparateur Zone ADSL&Fibre sur les box internet préférées des français. Deux offres premium sont en vedette : la Livebox 7 d’Orange pour la qualité du réseau, et la Freebox Ultra pour l’expérience TV.

À lire aussi :

Ultra, Pop, Revolution Light : quelle Freebox choisir en 2024 ?

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 19.99€ /mois 29.99€ Pendant 1 an Découvrir Toutes les box internet